Eine eigene Nachricht von Hyundai Glovis gab es nicht. Das Unternehmen sitzt aber an der Schnittstelle der beiden schwächsten großen Sektoren des Tages.

Der erste ist der Transport. Der Sektor Transport und Lagerei verlor im KOSPI 2,26 Prozent. Nach einem gemeldeten Angriff auf Saudi-Arabiens größte Raffinerie stieg der Ölpreis, Brent verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 94,61 Dollar. Fluggesellschaften traf das am härtesten, doch auch Reedereien wie HMM gaben nach. Hyundai Glovis betreibt eine der größten Flotten von Autotransportschiffen der Welt. Schiffsdiesel ist dort ein wesentlicher Kostenfaktor.

Der zweite ist das Auto. Hyundai Motor fiel um 3,90 Prozent, Kia um 2,40 Prozent, Hyundai Mobis um 5,72 Prozent. Hyundai Glovis transportiert deren Fahrzeuge und Teile. Wenn die Mutterkonzerne weniger Autos bauen, hat der Logistiker weniger zu fahren.