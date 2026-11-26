Wer Autos über die Weltmeere fährt, braucht zwei Dinge: Autos und Treibstoff. Am Donnerstag bereitete beides Sorgen. Die Hyundai Glovis Aktie fiel um 3,37 Prozent auf 198.000 Won und gehört zu den KOSPI 100 Verlierern des Tages. Damit schloss das Papier unter der Marke von 200.000 Won. Schon kurz nach Handelsbeginn lag der Kurs mehr als 3 Prozent im Minus.
Hyundai Glovis Aktie: KOSPI 100 Verlierer – teures Öl und schwache Autowerte nehmen den Logistiker in die Zange
Die Hyundai Glovis Aktie fällt um 3,37 Prozent und rutscht unter 200.000 Won. Der Logistiker und Autoreeder der Hyundai-Gruppe zählt zu den KOSPI 100 Verlierern des Tages. Transportwerte leiden unter dem Ölpreis, Autowerte unter Verkäufen. Hyundai Glovis gehört zu beiden Gruppen.
Die Gründe
Zwei schwache Sektoren, ein Unternehmen
Eine eigene Nachricht von Hyundai Glovis gab es nicht. Das Unternehmen sitzt aber an der Schnittstelle der beiden schwächsten großen Sektoren des Tages.
Der erste ist der Transport. Der Sektor Transport und Lagerei verlor im KOSPI 2,26 Prozent. Nach einem gemeldeten Angriff auf Saudi-Arabiens größte Raffinerie stieg der Ölpreis, Brent verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 94,61 Dollar. Fluggesellschaften traf das am härtesten, doch auch Reedereien wie HMM gaben nach. Hyundai Glovis betreibt eine der größten Flotten von Autotransportschiffen der Welt. Schiffsdiesel ist dort ein wesentlicher Kostenfaktor.
Der zweite ist das Auto. Hyundai Motor fiel um 3,90 Prozent, Kia um 2,40 Prozent, Hyundai Mobis um 5,72 Prozent. Hyundai Glovis transportiert deren Fahrzeuge und Teile. Wenn die Mutterkonzerne weniger Autos bauen, hat der Logistiker weniger zu fahren.
Die Einordnung
Solide Kennzahlen, abhängiges Geschäft
Im Vergleich zu den Autobauern der Gruppe hat sich der KOSPI 100 Verlierer in diesem Jahr gut gehalten. Vor einem Monat kostete die Hyundai Glovis Aktie rund 174.000 Won, sie liegt also trotz des Rückschlags deutlich höher. Die Kennzahlen wirken unaufgeregt: ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 9, eine Dividendenrendite von 2,81 Prozent und ein Gewinn je Aktie, der binnen eines Jahres um rund 24 Prozent gestiegen ist.
Die Schwachstelle ist die Abhängigkeit. Hyundai Motor verkaufte im dritten Quartal 11,3 Prozent weniger Fahrzeuge als im Vorjahr. Hält diese Schwäche an, sinkt die Auslastung der Schiffe und Lager. Das Geschäft mit fremden Autoherstellern kann das nur zum Teil ausgleichen.
Teurer Treibstoff
Steigt der Ölpreis, steigen die Kosten der Flotte.
Schwache Autobauer
Weniger produzierte Fahrzeuge bedeuten weniger Fracht.
Unsichere Lage am Golf
Die Entwicklung in Saudi-Arabien bestimmt kurzfristig den Ölpreis.
Alle drei Aktien werden an der Korea Exchange gehandelt und sind im KOSPI 100 enthalten.
Häufige Fragen zur Hyundai Glovis Aktie
Warum ist die Hyundai Glovis Aktie KOSPI 100 Verlierer des Tages?
Transportwerte litten unter dem gestiegenen Ölpreis, Autowerte unter Verkäufen. Hyundai Glovis ist von beidem betroffen. Die Aktie fiel um 3,37 Prozent auf 198.000 Won.
Was macht Hyundai Glovis?
Das Unternehmen ist der Logistiker der Hyundai-Gruppe. Es transportiert Fahrzeuge per Schiff, organisiert Teilelieferungen und betreibt Lager.
Wie ist die Aktie bewertet?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis lag laut Kursübersicht zuletzt bei 8,6, die Dividendenrendite bei 2,81 Prozent.
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