In Südkorea darf eine Aktie an einem Tag höchstens 30 Prozent steigen. Die Hyundai Autoever Aktie hat diese Grenze am Dienstag erreicht. Sie schloss bei 362.500 Won, ein Plus von 83.500 Won oder 29,93 Prozent. Damit ist die IT- und Softwaretochter des Hyundai-Konzerns der größte Gewinner an einem Tag, an dem der Kospi selbst um 6,32 Prozent auf 5.006 Punkte sprang.
Hyundai Autoever Aktie: Plus 30 Prozent bis zum Tageslimit – Huangs Rückkehr zündet in Seoul
Die Hyundai Autoever Aktie schließt am Dienstag mit plus 29,93 Prozent am zulässigen Tageslimit und ist größter Gewinner im Kospi. Die Softwaretochter des Hyundai-Konzerns kauft für die Gruppe Nvidia-Chips ein. Mehr Kursgewinn ist in Korea an einem Tag nicht erlaubt.
Der Grund
Warum ausgerechnet die Hyundai Autoever Aktie so explodiert
Die Verbindung zu Nvidia ist direkter, als der Name vermuten lässt. Hyundai Autoever baut die KI-Rechenzentren des Hyundai-Konzerns auf und hat den Einkauf der ersten 3.000 Nvidia-Grafikprozessoren für die Gruppe übernommen. An der Betreibergesellschaft HMG AI Factory ist das Unternehmen mit 26 Prozent beteiligt. Als Nvidia-Chef Jensen Huang am 12. November zurücktrat, stand diese Zusammenarbeit infrage. Mit seiner Rückkehr ist die Sorge vom Tisch. Koreanische Medien sprechen von einem Comeback der Nvidia-Partneraktien, auch Roboterwerte legten kräftig zu.
Die Einordnung
Ein Rekordtag, aber weit entfernt vom Rekordkurs
Der Blick auf das Gesamtjahr dämpft die Euphorie. Im Mai hatte die Hyundai Autoever Aktie nach einem ähnlichen Kurssprung 592.000 Won erreicht, getragen von der Begeisterung für die Robotertochter Boston Dynamics. Der heutige Schlusskurs liegt rund 39 Prozent darunter (eigene Rechnung). Das Unternehmen gehört zu knapp 68 Prozent den Konzerngesellschaften Hyundai Motor, Hyundai Mobis und Kia. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 12,3 Prozent, das operative Ergebnis fiel jedoch um 20,7 Prozent und verfehlte die Erwartungen klar.
Einordnung der Redaktion: Die Hyundai Autoever Aktie ist ein Stimmungswert. Sie steigt um 30 Prozent, wenn die KI-Geschichte funktioniert, und fällt ebenso heftig, wenn Zweifel aufkommen. Der heutige Tag zeigt die Erleichterung, mehr nicht. Für deutsche Anleger ist das Papier nur eingeschränkt handelbar. Wer den koreanischen Markt beobachtet, findet hier aber einen guten Gradmesser dafür, wie viel Vertrauen in die Nvidia-Partnerschaften zurückkehrt.
FAQ
Häufige Fragen zur Hyundai Autoever Aktie
Warum stieg die Hyundai Autoever Aktie um fast 30 Prozent?
Nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze erholten sich Nvidia-Partner weltweit. Hyundai Autoever beschafft Nvidia-Chips für den Hyundai-Konzern.
Kann eine Aktie in Korea mehr als 30 Prozent an einem Tag steigen?
Nein. An der Korea Exchange gilt eine Tagesgrenze von 30 Prozent nach oben und unten.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Hyundai Autoever Aktie?
Handelssymbol an der Korea Exchange: 307950. ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.
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