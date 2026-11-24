Die Verbindung zu Nvidia ist direkter, als der Name vermuten lässt. Hyundai Autoever baut die KI-Rechenzentren des Hyundai-Konzerns auf und hat den Einkauf der ersten 3.000 Nvidia-Grafikprozessoren für die Gruppe übernommen. An der Betreibergesellschaft HMG AI Factory ist das Unternehmen mit 26 Prozent beteiligt. Als Nvidia-Chef Jensen Huang am 12. November zurücktrat, stand diese Zusammenarbeit infrage. Mit seiner Rückkehr ist die Sorge vom Tisch. Koreanische Medien sprechen von einem Comeback der Nvidia-Partneraktien, auch Roboterwerte legten kräftig zu.