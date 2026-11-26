Hypoport Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Kreditplattform erobert die 80-Euro-Marke zurück

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:09 2 Min.

Die Hypoport Aktie steigt am Donnerstag um 3,40 Prozent auf 80,55 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Operativ wächst der Betreiber der Kreditplattform Europace deutlich.

Bild: JACLOU-DL / Pixabay

Zurück über 80 Euro: Die Hypoport Aktie gewinnt am Donnerstag 3,40 Prozent auf 80,55 Euro und ist einundzwanzigster unter den SDAX Gewinnern (Xetra-Schluss, comdirect). Am Vormittag hatte das Papier noch kaum verändert notiert, die Käufe kamen in der zweiten Tageshälfte. Schlusskurs der Hypoport Aktie auf Xetra 80,55 € Tagesgewinn, Platz 21 der SDAX Gewinner +3,40 % EBIT nach neun Monaten, plus 27 Prozent 30,1 Mio. € bestätigte EBIT-Prognose für 2026 40–55 Mio. € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 17:35 Uhr; Hypoport SE, Neunmonatsbericht vom 09.11.2026 Der Auslöser Warum steigt die Hypoport Aktie heute? Eine neue Meldung aus Berlin gibt es nicht. Die Hypoport Aktie profitiert von zwei Strömungen. Finanzwerte aus dem SDAX waren am Donnerstag durchweg gefragt, und als Plattformbetreiber wird Hypoport zugleich wie ein Technologiewert gehandelt. Beide Gruppen gehörten zu den Gewinnern der Markterholung. Charttechnisch hat der SDAX Gewinner ein Signal bestätigt: Am Mittwoch war die Aktie über ihre 50-Tage-Linie gestiegen, am Donnerstag folgte der Sprung über 80 Euro. Der Hintergrund Gute Zahlen, schwacher Jahresverlauf Hypoport betreibt mit Europace den größten deutschen Marktplatz für Immobilienfinanzierungen. In den ersten neun Monaten 2026 liefen darüber Transaktionen im Volumen von 57,34 Milliarden Euro. Der Konzernumsatz stieg um fünf Prozent auf 479,5 Millionen Euro, das EBIT um 27 Prozent auf 30,1 Millionen Euro. Im dritten Quartal allein legte das operative Ergebnis von 7,6 auf 10,8 Millionen Euro zu. Die Prognose von 40 bis 55 Millionen Euro EBIT gilt weiter. Der Kurs spiegelt das bislang nicht wider. Vor knapp einem Jahr kostete die Hypoport Aktie noch bis zu 138 Euro, Ende September markierte sie bei 66,95 Euro ihr Tief. Was für die Hypoport Aktie spricht Operatives Ergebnis wächst zweistellig

Jahresprognose bestätigt

Kurs über der 50-Tage-Linie und über 80 Euro Was Anleger bedenken sollten Steigende Bauzinsen würden die Kreditnachfrage dämpfen

Der Kurs liegt weit unter dem Zwölfmonatshoch

Kein Unternehmensauslöser für das Tagesplus Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Hypoport Aktie Warum ist Hypoport heute SDAX Gewinner?

Finanz- und Technologiewerte erholten sich, Hypoport gehört zu beiden Gruppen. Eine Unternehmensnachricht fehlt. Wie laufen die Geschäfte?

Nach neun Monaten stieg das EBIT um 27 Prozent auf 30,1 Millionen Euro. Hypoport Aktie: ISIN DE0005493365, WKN 549336, Börsenkürzel HYQ. Fazit zur Hypoport Aktie Die Hypoport Aktie ist am Donnerstag SDAX Gewinner und schließt wieder über 80 Euro. Die Zahlen stützen die Erholung. Der wichtigste äußere Faktor bleibt das Zinsniveau für Baufinanzierungen.

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