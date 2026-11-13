Hypoport Aktie: Arrowstreet Capital zieht die Reißleine - doch zwei Hedgefonds bleiben auf Angriffskurs!

Die Hypoport-Aktie befindet sich in einer spannenden Phase. Während der Aktienkurs um 2,89 Prozent auf 92,50 Euro fällt, hat Arrowstreet Capital seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,69 Prozent auf 0,56 Prozent reduziert. Das entspricht einem Rückgang um rund 18,8 Prozent und deutet auf eine spürbare Verringerung des Short-Engagements dieses Hedgefonds hin. Gleichzeitig bleiben Capital Fund Management mit 0,87 Prozent und ActusRayPartners mit 0,60 Prozent auf der Short-Seite engagiert. Insgesamt summieren sich die drei zuletzt gemeldeten Positionen auf 2,03 Prozent des Aktienkapitals. Für Anleger könnte der Rückzug von Arrowstreet Capital ein vorsichtig positives Signal sein. Sollte sich die operative Entwicklung von Hypoport verbessern und sollten weitere Hedgefonds ihre Positionen reduzieren, könnte die Aktie zusätzlichen Rückenwind erhalten. Noch dominieren allerdings die Unsicherheiten: Der Kursverlust zeigt, dass die Käufer bislang nicht die Oberhand gewonnen haben. Die Börsen-Bären sind also weiterhin aktiv – doch einer von ihnen hat seine Wette auf fallende Kurse bereits deutlich verkleinert!