Die beiden Jahresgewinner unter den größeren Altcoins stehen unter Druck: Hyperliquid (HYPE) notierte am Sonntag, 22. November 2026, bei 61,31 Dollar, 9,3 Prozent weniger als vor einer Woche, Zcash (ZEC) bei 794,14 Dollar, 12,7 Prozent weniger (CryptoTicker, 22.11.2026, 10:42 Uhr UTC). Seit Jahresbeginn liegen beide trotz des Rückschlags klar im Plus: HYPE um 141 Prozent, ZEC um 51 Prozent. Der Bitcoin Kurs, der den gesamten Kryptomarkt bestimmt, liegt bei rund 61.400 Dollar (finanzen.net, 23.11.2026, 09:41 Uhr MEZ) nach einem Wochenendtief von 55.100 Dollar.
Hyperliquid und Zcash: HYPE bei 61 Dollar, ZEC bei 794 Dollar, beide mit zweistelligem Wochenminus – Halten die Jahresgewinner unter den Altcoins?
Hyperliquid (HYPE) und Zcash (ZEC) gehören 2026 zu den stärksten Kryptowährungen, verloren aber in der Krypto-Krise 9 bis 13 Prozent in einer Woche. Kurse, Chartmarken und die Frage, ob der Bitcoin Kurs den Takt vorgibt.
Die Kurse
Wie stark fallen Hyperliquid und Zcash im Vergleich?
Im Vergleich mit anderen großen Kryptowährungen stehen die beiden Coins besser da. Bitcoin liegt seit Jahresbeginn rund 31 Prozent im Minus, Ether bei minus 43 Prozent (CryptoTicker, 22.11.2026). Auf Wochensicht verloren die Rivalen unterschiedlich: Litecoin 12,8 Prozent, Binance Coin 9,7 Prozent, XRP 6,0 Prozent, Solana 2,9 Prozent (secureshift.io, Stand 22.11.2026, rund 07:00 Uhr UTC). Zcash gehört mit minus 14,2 Prozent bei secureshift zu den schwächsten Werten dieser Gruppe, während Monero nur 1,6 Prozent abgab.
|Coin
|Kurs in Dollar
|7 Tage
|Hyperliquid (HYPE)
|61,31
|-9,3 %
|Zcash (ZEC)
|794,14
|-12,7 %
|Binance Coin (BNB)
|547,54
|-9,7 %
|XRP
|0,9246
|-6,0 %
|Solana (SOL)
|69,84
|-2,9 %
|Ether (ETH)
|1.689
|-7,6 %
Die Kurse stammen von CryptoTicker (22.11., 10:42 Uhr UTC); Wochenveränderungen von secureshift.io (22.11., rund 07:00 Uhr UTC). Wochenwerte können wegen unterschiedlicher Stichtage leicht abweichen.
Quelle: CryptoTicker; secureshift.io
Die Chartlage
Welche Marken sind für Hyperliquid jetzt wichtig?
CryptoDaily nennt für HYPE am Freitag einen Kurs von 63,41 Dollar. Der Coin liegt unter dem 50-Tage-Durchschnitt von rund 75 Dollar und unter dem 200-Tage-Durchschnitt von rund 69 Dollar. Der Relative-Stärke-Index steht bei rund 34, also nahe, aber nicht unter der Marke von 30, die als überverkauft gilt. Als Unterstützung beschreibt der Artikel rund 60 Dollar, darunter rund 56 Dollar, als Widerstand rund 74 und 83 Dollar (CryptoDaily, 23.11.2026, 09:00 Uhr UTC). Das sind Beschreibungen der technischen Lage durch die Quelle, keine Prognose der Redaktion.
Hyperliquid ist eine dezentrale Handelsplattform für Derivate. Wenn der Hebel im Markt abgebaut wird, spürt das ihr Token besonders. Laut CoinGlass wurden in 24 Stunden rund 2,67 Milliarden Dollar an Krypto-Positionen liquidiert, überwiegend Longs (finanzen.net, 23.11.2026).
Die Stimmen
Was sagt der Markt zum möglichen Boden?
Der Krypto-Investor Ansem hält es laut CryptoDaily für möglich, dass HYPE, ZEC und PUMP am Montag und Dienstag, 23. und 24. November, lokale November-Tiefs ausbilden und danach eine Erholung bis Weihnachten folgt. Das ist die Einschätzung eines Marktteilnehmers aus zweiter Hand, die Redaktion hat den ursprünglichen Beitrag nicht geprüft. CryptoDaily betont selbst, dass es keinen bestätigten Auslöser gebe und die Richtung von Bitcoin, Risikoneigung und Verkaufsdruck abhänge.
Bitcoin ist der Taktgeber. Laut secureshift.io hat sich Bitcoin zuletzt eng an KI-Aktien orientiert, der Nasdaq Composite verlor am Freitag 5,3 Prozent. Der Angstindex steht bei 11 (KuCoin, 23.11.2026). Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie und die Strategy Aktie zeigen die Stimmung ebenfalls an: Die Coinbase Aktie lag am 20. November bei 103,96 Dollar, die Strategy Aktie bei 80,36 Dollar, jeweils rund 40 Prozent unter dem Stand von vor einem Monat (Yahoo Finance, 20.11.2026).
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
24.11.: Rede von John Williams, New Yorker Fed.
25.11.: US-PCE-Inflation für Oktober.
26.11.: US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen.
27.11.: Optionsverfall bei Deribit, rund 6,8 Milliarden Dollar.
9.12.: Zinsentscheid der Fed.
FAQ
Häufige Fragen zu Hyperliquid, Zcash und dem Bitcoin Kurs
Wie steht Hyperliquid derzeit?
Der Hyperliquid-Token HYPE notierte am 22. November bei 61,31 Dollar, 9,3 Prozent unter dem Vorwochenwert.
Was ist Zcash?
Eine Kryptowährung mit Fokus auf Privatsphäre bei Transaktionen. Der Zcash-Kurs lag am 22. November bei 794,14 Dollar.
Folgen Altcoins dem Bitcoin Kurs?
Meist ja, oft mit größeren Ausschlägen. Der Bitcoin Kurs ist der wichtigste Einflussfaktor für den gesamten Kryptomarkt.
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