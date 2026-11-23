CryptoDaily nennt für HYPE am Freitag einen Kurs von 63,41 Dollar. Der Coin liegt unter dem 50-Tage-Durchschnitt von rund 75 Dollar und unter dem 200-Tage-Durchschnitt von rund 69 Dollar. Der Relative-Stärke-Index steht bei rund 34, also nahe, aber nicht unter der Marke von 30, die als überverkauft gilt. Als Unterstützung beschreibt der Artikel rund 60 Dollar, darunter rund 56 Dollar, als Widerstand rund 74 und 83 Dollar (CryptoDaily, 23.11.2026, 09:00 Uhr UTC). Das sind Beschreibungen der technischen Lage durch die Quelle, keine Prognose der Redaktion.

Hyperliquid ist eine dezentrale Handelsplattform für Derivate. Wenn der Hebel im Markt abgebaut wird, spürt das ihr Token besonders. Laut CoinGlass wurden in 24 Stunden rund 2,67 Milliarden Dollar an Krypto-Positionen liquidiert, überwiegend Longs (finanzen.net, 23.11.2026).