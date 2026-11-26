Der Hyperliquid Kurs steht vor einem Termin, der ihn von der Kryptobörsen-Nische in die Portfolios klassischer Fondsanleger bringen könnte: Franklin Templeton nimmt den Token HYPE am 1. Dezember 2026 in den Franklin Crypto Index ETF auf, der damit von sieben auf acht Kryptowährungen wächst. Die Ergänzung des Prospekts wurde laut u.today am Mittwoch, 25. November, bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. HYPE notierte zuletzt bei rund 59,8 US-Dollar (25. November 2026, 18:04 Uhr UTC), ein Minus von 1,3 Prozent in 24 Stunden und von 10,2 Prozent auf Wochensicht.
Hyperliquid Kurs: Franklin Templeton nimmt HYPE am 1. Dezember in den Krypto-Indexfonds auf, Token-Freigabe über 578 Millionen Dollar am 6. Dezember – trägt die ETF-Nachfrage den HYPE-Kurs?
Franklin Templeton erweitert den Franklin Crypto Index ETF um Hyperliquid (HYPE) als achtes Asset. Der HYPE-Kurs notiert bei rund 60 Dollar, minus 10 Prozent in einer Woche, und am 6. Dezember steht eine große Token-Freigabe an.
Für den gesamten Kryptomarkt ist das ein Signal: Während Bitcoin nach einem Rekordabfluss von 4,94 Milliarden Dollar aus den Spot-ETFs im November ringt (SoSoValue), öffnet sich für einzelne Altcoins weiter die ETF-Tür.
Das große Bild
Was ändert die Aufnahme von Hyperliquid in den Franklin Crypto Index ETF?
Es ist kein eigener HYPE-Fonds, sondern die Erweiterung eines Multi-Asset-Produkts.
Bisher enthält der Fonds Bitcoin, Ether, XRP, Solana, Dogecoin, Cardano und Stellar. HYPE kommt als achter Wert hinzu und wird laut coinalertnews direkt („in spot“) gehalten. Die Gewichtung richtet sich nach dem CF Institutional Digital Asset Index von CF Benchmarks; einen konkreten Prozentsatz für HYPE nennen die Quellen nicht. Der Ticker des Fonds ist in den gelesenen Berichten nicht angegeben.
Neu ist die Richtung, nicht die Größe: Bereits im September hat Hashdex HYPE mit einem Gewicht von 3,36 Prozent in seinen Nasdaq CME Crypto Index ETF aufgenommen. Drei eigene HYPE-ETFs, darunter von 21Shares (THYP), Grayscale (HYPG) und Bitwise (BHYP), verwalten laut u.today zusammen weniger als 259 Millionen Dollar.
Index statt Einzelwette
Indexprodukte kaufen nach Regelwerk. Die Nachfrage entsteht nur, wenn Anleger den Fonds selbst kaufen.
Termin 1. Dezember
Laut coinalertnews soll die Änderung an diesem Tag wirksam werden. Eine Bestätigung der SEC ist in den gelesenen Quellen nicht beschrieben.
Gegenwind 6. Dezember
Eine Token-Freigabe über geschätzt 578 Millionen Dollar zu aktuellen Preisen steht an. Das Angebot am Markt steigt, wenn Empfänger Token verkaufen.
Wie steht es technisch um den Hyperliquid Kurs?
Laut u.today liegt die Unterstützung bei 55 bis 56 Dollar, der 200-Tage-Durchschnitt bei rund 68 Dollar, der RSI bei etwa 35. Am Mittwoch fiel HYPE zeitweise um 7,79 Prozent auf 58,06 Dollar (CryptoTicker, 25.11., 11:50 Uhr UTC); der Bitcoin Kurs lag zur gleichen Zeit bei 58.653 Dollar, minus 2,56 Prozent. Hyperliquid gab damit mehr nach als der Markt. Der Großinvestor Abraxas Capital hat laut u.today seine Position mit rund 530 Millionen Dollar Gewinn verlassen.
|Datenpunkt
|Wert
|Stand
|HYPE-Kurs
|ca. 59,8 USD
|25.11., 18:04 UTC
|Tagestief
|58,06 USD (-7,79 %)
|25.11., 11:50 UTC
|Unterstützung laut u.today
|55–56 USD
|25.11.
|200-Tage-Durchschnitt
|ca. 68 USD
|25.11.
|Hashdex-ETF-Gewicht
|3,36 %
|seit September
|Freigabe
|ca. 578 Mio. USD
|6. Dezember
Kursstände zu unterschiedlichen Zeitpunkten; Technikmarken sind Angaben der Quellen, keine Prognosen von aktiencheck.de.
Quelle: u.today (25.11.2026), CryptoTicker (25.11.2026), coinalertnews (25.11.2026)
Was bedeutet das für Krypto-Aktien rund um Hyperliquid, Coinbase und Strategy?
Die ETF-Welle erreicht auch die Krypto-Aktien: Verwahrer und Handelsplätze wie die Coinbase Aktie profitieren grundsätzlich von mehr Fondsprodukten, während die Strategy Aktie als direkter Bitcoin-Hebel eher vom Zufluss in Bitcoin-Produkte abhängt. Börsennotierte Hyperliquid-Vehikel gibt es ebenfalls; zu ihren Kursen liegen uns keine geprüften Daten vor. Ob Indexaufnahmen am Ende Nachfrage bringen, hängt vom Zufluss in die Fonds ab.
FAQ: Fragen zum Hyperliquid Kurs
Wie hoch ist der Hyperliquid Kurs aktuell? Laut u.today lag der Kurs von HYPE am 25. November 2026 um 18:04 Uhr UTC bei rund 59,8 US-Dollar. Das war ein Minus von 1,3 Prozent in 24 Stunden.
Wann kommt HYPE in den Franklin Crypto Index ETF? Die Aufnahme ist laut coinalertnews für den 1. Dezember 2026 vorgesehen, die Prospektergänzung wurde am 25. November bei der SEC eingereicht.
Was ist Hyperliquid? Hyperliquid ist eine dezentrale Handelsplattform mit eigenem Token HYPE.
Ist das eine Kaufempfehlung? Nein. aktiencheck.de gibt weder Kursziele noch Handlungsempfehlungen ab.
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