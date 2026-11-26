Bisher enthält der Fonds Bitcoin, Ether, XRP, Solana, Dogecoin, Cardano und Stellar. HYPE kommt als achter Wert hinzu und wird laut coinalertnews direkt („in spot“) gehalten. Die Gewichtung richtet sich nach dem CF Institutional Digital Asset Index von CF Benchmarks; einen konkreten Prozentsatz für HYPE nennen die Quellen nicht. Der Ticker des Fonds ist in den gelesenen Berichten nicht angegeben.

Neu ist die Richtung, nicht die Größe: Bereits im September hat Hashdex HYPE mit einem Gewicht von 3,36 Prozent in seinen Nasdaq CME Crypto Index ETF aufgenommen. Drei eigene HYPE-ETFs, darunter von 21Shares (THYP), Grayscale (HYPG) und Bitwise (BHYP), verwalten laut u.today zusammen weniger als 259 Millionen Dollar.