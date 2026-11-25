Wer greift Riad an? Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz aus dem Jemen (dpa).

Wie hat der Ölpreis reagiert? Brent lag am Mittwoch um 15:22 Uhr MEZ bei 92,59 Dollar, plus 1,3 Prozent (dpa-AFX).

Wurden Ölanlagen getroffen? Die Huthi bestätigten laut dpa erneut Angriffe auf Ölanlagen im Osten; unabhängig bestätigt ist das nicht.

Was passiert in Hudaida? Das Bündnis bombardierte Stadt und Hafen; die Huthi drohen mit Angriffen auf Dschidda.