Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hat erneut den höchsten Wolkenkratzer in Riad angegriffen, das saudisch geführte Bündnis bombardierte daraufhin in der Nacht zum Mittwoch Hudaida. Das berichtete die dpa (24.11., 21:13 Uhr; 25.11., 14:37 Uhr). Der Ölpreis reagierte bisher gelassen: Brent kostete am Mittwoch um 15:22 Uhr MEZ 92,59 Dollar, plus 1,3 Prozent, nach einem Minus von mehr als 20 Prozent im November (dpa-AFX). Für Ölaktien, Rüstungsaktien und den DAX (Schluss 24.702,13 Punkte, –1,26 Prozent, dpa-AFX 17:53 Uhr) ist die Frage, ob der Konflikt Saudi-Arabiens Öl-Infrastruktur und das Rote Meer erreicht.
Huthi-Angriffe auf Riad: Saudi-Bündnis bombardiert Hudaida, Miliz droht Dschidda – wie riskant wird die Ölregion für Anleger?
Nach einem Huthi-Angriff auf den höchsten Wolkenkratzer Riads hat das saudisch geführte Bündnis die Hafenstadt Hudaida bombardiert. Was bekannt ist, was der Ölpreis bisher zeigt und was Anleger beobachten.
Jemen-Krieg
Was ist bei den Huthi-Angriffen auf Riad passiert?
Laut dpa traf die Miliz den Turm des Staatsfonds PIF, 80 Stockwerke und rund 380 Meter hoch. Der saudische Zivilschutz meldete 11 Verletzte und veröffentlichte ein Foto mit Fassadenschäden über mehrere Stockwerke; anders als früher gab er keine Warnung an die Bevölkerung aus. Das Bündnis sprach von einem „Terrorangriff“. Die Miliz hatte das Gebäude schon vor einigen Tagen angegriffen und nach AFP-Angaben am 8. November das Aramco-Verwaltungsgebäude im Finanzviertel ins Visier genommen. Die Angaben der Konfliktparteien lassen sich nicht unabhängig prüfen. US-Außenminister Marco Rubio verurteilte die Angriffe auf zivile Einrichtungen und Energieinfrastruktur nach einem Telefonat mit seinem saudischen Kollegen, so die dpa.
Wie hat Saudi-Arabien reagiert – und was droht jetzt?
Das Bündnis forderte die Einwohner Hudaidas zur Flucht auf und bombardierte Stadt und Hafen. Huthi-Sprecher Jahja Sari drohte bei weiteren Angriffen auf Hudaida mit Attacken auf Dschidda und andere saudische Rotmeer-Häfen und bestätigte erneute Angriffe auf Ölanlagen im Osten des Landes (dpa, 14:37 Uhr). Das King's College London hält einen saudischen Bodeneinsatz mit mindestens 200.000 Soldaten für möglich. Hudaida ist ein wichtiger Importhafen des Jemen; die Huthi festigen laut dpa ihre Stellungen an der Meerenge Bab al-Mandab. Meldungen über Tanker-Umleitungen oder Versicherungsaufschläge liegen in den gelesenen Quellen nicht vor.
|Datum
|Ereignis
|Quelle
|8. November
|Angriff auf das Aramco-Verwaltungsgebäude, laut Energieministerium „versuchter Angriff“, keine Verletzten
|AFP
|24. November
|Huthi-Angriff auf PIF-Turm, 11 Verletzte
|dpa
|Nacht zum 25. November
|Bombardierung von Hudaida durch das Bündnis
|dpa
Zeitangaben und Zahlen wie von den Quellen berichtet; die Angriffe sind unabhängig nicht bestätigt.
Quelle: dpa 24.11., 21:13 Uhr; dpa/ad-hoc-news 25.11., 14:37 Uhr; AFP 08.11.
Was bedeutet das für Ölpreis, Ölaktien und Rüstungsaktien?
Ein Marktexperte von Mizuho beschrieb die Lage am Ölmarkt als eine Art „Krieg ohne eigentlichen Krieg“ und erwartet, dass der Angebotsüberschuss bestimmend wird (dpa-AFX, 15:24 Uhr). Auch am Hormus-Konflikt zeigt sich: Angriffe bewegen den Preis kaum, solange Fördermengen stabil bleiben. Einschätzung der Redaktion: Ein Angriff auf Förder- oder Verladeanlagen würde das ändern; bisher ist das nicht belegt. Eine Marktreaktion von Aramco oder der Börse in Riad liegt in den Quellen nicht vor, ebenso keine Kursangaben zu Rüstungswerten.
FAQ: Fragen zu den Huthi-Angriffen auf Riad
Wer greift Riad an? Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz aus dem Jemen (dpa).
Wie hat der Ölpreis reagiert? Brent lag am Mittwoch um 15:22 Uhr MEZ bei 92,59 Dollar, plus 1,3 Prozent (dpa-AFX).
Wurden Ölanlagen getroffen? Die Huthi bestätigten laut dpa erneut Angriffe auf Ölanlagen im Osten; unabhängig bestätigt ist das nicht.
Was passiert in Hudaida? Das Bündnis bombardierte Stadt und Hafen; die Huthi drohen mit Angriffen auf Dschidda.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.