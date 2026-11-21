Die Hut 8 Aktie (ISIN: US44812J1043, WKN: A3EW6A, US-Handelssymbol: HUT, Nasdaq; Kanada: HUT, TSX) hat am Freitag, 20. November 2026, einen Absturz erlebt. Die Aktie des Rechenzentrums-Betreibers schloss an der Nasdaq bei 45,95 Dollar, ein Tagesminus von 17,65 Prozent. Nachbörslich erholte sie sich leicht auf 48,03 Dollar.
Hut 8 Aktie: Minus 18 Prozent an einem Tag – wird der Anthropic-Partner zum Opfer des eigenen Hypes?
Die Hut 8 Aktie bricht am Freitag um fast 18 Prozent auf 45,95 Dollar ein. Der frühere Bitcoin-Miner baut Rechenzentren für Anthropic, Verträge über fast 17 Milliarden Dollar stehen in den Büchern. Trotzdem fällt die Aktie im Doppel-Crash von Bitcoin und KI-Werten. Was jetzt zählt.
Doppel-Crash
Bitcoin und KI fallen gleichzeitig
Die Hut 8 Aktie geriet am Freitag zwischen zwei Fronten. Bitcoin fiel erstmals seit Juni unter 60.000 Dollar und hat im November rund ein Viertel verloren. Gleichzeitig weitete sich der Ausverkauf bei KI-Werten aus. Für Hut 8 ist beides relevant: Das Unternehmen hat seine Wurzeln im Bitcoin-Mining, setzt inzwischen aber vor allem auf Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Konkurrenten wie IREN und MARA verloren am Freitag ähnlich stark.
Vom 52-Wochen-Hoch bei 140,80 Dollar ist die Hut 8 Aktie nun rund zwei Drittel entfernt. Die Aktie schwankt extrem: Ihr Beta-Wert, der die Schwankung im Vergleich zum Markt misst, liegt laut StockAnalysis bei über 6.
Das Geschäft
Rechenzentren für Anthropic
Dabei klingt die Geschichte von Hut 8 nach dem großen KI-Boom. Im Dezember 2025 unterschrieb das Unternehmen einen 15-jährigen Mietvertrag über 245 Megawatt am Standort River Bend in Louisiana. Mieter ist der Cloud-Anbieter Fluidstack, der die Kapazität dem KI-Entwickler Anthropic zur Verfügung stellt. Google sichert die Mietzahlungen finanziell ab. Der Vertragswert liegt bei rund 7 Milliarden Dollar, die ersten Kapazitäten sollen Anfang 2027 in Betrieb gehen.
Im Mai folgte ein zweiter Großvertrag über 352 Megawatt in Texas mit einem Wert von 9,8 Milliarden Dollar. Zusammen kommen die KI-Mietverträge auf einen Basiswert von rund 16,8 Milliarden Dollar. Einordnung der Redaktion: Das Problem ist die Zeitachse. Die Verträge bringen erst in einigen Jahren nennenswerte Einnahmen, bis dahin muss Hut 8 die Rechenzentren bauen und finanzieren. In einem nervösen Markt mit steigenden Zinsen wird genau das kritisch gesehen.
Analysten
Kursziele sinken, bleiben aber hoch
Mehrere Analysten haben ihre Ziele zuletzt gesenkt. Northland senkte das Kursziel von 120 auf 75 Dollar, Cantor Fitzgerald von 151 auf 127 Dollar, Jefferies von 90 auf 81 Dollar. Alle drei bleiben aber bei positiven Einstufungen. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Ausblick
Bauzeit ist Zitterzeit
Für die Hut 8 Aktie wird der Baufortschritt in River Bend zum entscheidenden Faktor. Kommen die ersten Kapazitäten wie geplant Anfang 2027 ans Netz, könnten die Mietverträge den Wert untermauern. Bis dahin dürfte die Aktie stark an Bitcoin und der Stimmung bei KI-Werten hängen.
FAQ
Häufige Fragen zur Hut 8 Aktie
Warum ist die Hut 8 Aktie so stark gefallen?
Bitcoin fiel unter 60.000 Dollar, gleichzeitig weitete sich der Ausverkauf bei KI-Werten aus. Beides trifft Hut 8 direkt.
Was hat Hut 8 mit Anthropic zu tun?
Hut 8 baut in Louisiana ein Rechenzentrum, das über den Mieter Fluidstack Rechenleistung für Anthropic bereitstellt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Hut 8 Aktie?
ISIN US44812J1043, WKN A3EW6A, US-Handelssymbol HUT (Nasdaq), in Kanada HUT (TSX).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.