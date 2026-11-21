Die Hut 8 Aktie geriet am Freitag zwischen zwei Fronten. Bitcoin fiel erstmals seit Juni unter 60.000 Dollar und hat im November rund ein Viertel verloren. Gleichzeitig weitete sich der Ausverkauf bei KI-Werten aus. Für Hut 8 ist beides relevant: Das Unternehmen hat seine Wurzeln im Bitcoin-Mining, setzt inzwischen aber vor allem auf Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Konkurrenten wie IREN und MARA verloren am Freitag ähnlich stark.