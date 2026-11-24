Die bekannteste Wette ist die Tesla Aktie. Der Konzern baut Fertigungslinien für seinen Roboter Optimus im Werk Fremont auf, eine dritte Generation ist angekündigt, Auslieferungen an Kunden werden für Ende 2027 erwartet. JPMorgan bleibt bei Neutral und einem Kursziel von 430 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der einzige seit Längerem börsennotierte Reinwert ist Ubtech aus China, in Hongkong gelistet seit Ende 2023. Neu ist Agility Robotics: Das US-Unternehmen wird laut Berichten seit November 2026 an der Nasdaq gehandelt. XPeng will die Produktion seines Roboters IRON bis Ende 2026 starten.