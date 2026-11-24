Vor einem Jahr rechnete Goldman Sachs für 2035 mit 1,4 Millionen humanoiden Robotern. Jetzt sind es 6,5 Millionen. Die Investmentbank hat ihre Prognose in einer 80 Seiten starken Studie fast verfünffacht und damit eine Frage auf die Tagesordnung gesetzt: Wer baut diese Maschinen? Sieben Namen tauchen in den Übersichten der Branche immer wieder auf, von der Tesla Aktie bis zu Xiaomi.
Humanoide Roboter Aktien: Goldman erwartet 6,5 Millionen Stück – diese sieben Namen bauen den Menschen aus Metall
Goldman Sachs hat die Prognose für humanoide Roboter fast verfünffacht: 6,5 Millionen Stück sollen 2035 ausgeliefert werden. Tesla, Ubtech, Hyundai, Agility, Dobot, XPeng und Xiaomi gelten als die Namen, die den Markt unter sich aufteilen könnten. Was hinter jeder Aktie steckt und wo der Haken liegt.
Die Prognose
Von 75.000 auf 6,5 Millionen in neun Jahren
Goldman sieht den Hochlauf in Stufen. Für 2026 erwartet die Bank rund 75.000 ausgelieferte Roboter, für 2030 etwa 890.000 statt bisher 256.000, für 2035 dann 6,5 Millionen. Das entspräche einem Markt von rund 138 Milliarden Dollar. Als erste Einsatzfelder nennt die Studie Logistik, Lagerhäuser und die Autoindustrie. Ein Grund für die Anhebung sind die sinkenden Kosten der Bauteile. Eine Prognose ist das, kein Auftragsbuch: Ausgeliefert ist davon bisher ein Bruchteil.
Die Unternehmen
Ein Reinwert, ein Börsenneuling und fünf Umwege
Die bekannteste Wette ist die Tesla Aktie. Der Konzern baut Fertigungslinien für seinen Roboter Optimus im Werk Fremont auf, eine dritte Generation ist angekündigt, Auslieferungen an Kunden werden für Ende 2027 erwartet. JPMorgan bleibt bei Neutral und einem Kursziel von 430 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der einzige seit Längerem börsennotierte Reinwert ist Ubtech aus China, in Hongkong gelistet seit Ende 2023. Neu ist Agility Robotics: Das US-Unternehmen wird laut Berichten seit November 2026 an der Nasdaq gehandelt. XPeng will die Produktion seines Roboters IRON bis Ende 2026 starten.
Die übrigen Namen sind Umwege. Hyundai gehört der Roboterbauer Boston Dynamics, die Aktie bleibt aber vor allem ein Autowert. Xiaomi und XPeng entwickeln Humanoide neben ihrem Kerngeschäft mit Elektronik und Elektroautos. Dobot aus China kommt von den kollaborativen Roboterarmen. Wer hier kauft, kauft also meist etwas anderes mit: Autos, Smartphones oder Industrieroboter.
Einordnung der Redaktion: Humanoide Roboter Aktien sind eine Wette auf das Jahr 2035, bezahlt mit Kursen von 2026. Die Goldman-Zahl zeigt die Richtung, nicht den Gewinner. Wer das Thema spielen will, sollte bei jeder Aktie fragen, wie viel Roboter wirklich drinsteckt. Bei der Tesla Aktie ist es eine Sparte von vielen, bei Ubtech das ganze Unternehmen.
FAQ
Häufige Fragen zu humanoide Roboter Aktien
Wie viele humanoide Roboter erwartet Goldman Sachs?
Rund 6,5 Millionen ausgelieferte Stück im Jahr 2035, nach zuvor 1,4 Millionen.
Welche Aktie ist ein Reinwert für humanoide Roboter?
Ubtech Robotics in Hongkong gilt als Reinwert. Agility Robotics wird laut Berichten seit November 2026 an der Nasdaq gehandelt.
Wie lauten die Handelssymbole der humanoide Roboter Aktien?
Tesla: TSLA (Nasdaq), ISIN US88160R1014. Ubtech: 9880 (Hongkong). Hyundai: HYMTF (US-Freiverkehr). Agility Robotics: AGLT (Nasdaq). XPeng: XPEV (NYSE). Für Dobot und Xiaomi sowie die übrigen ISIN und WKN werden die Angaben nachgetragen.
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