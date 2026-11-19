Tagesminus der Humana Aktie am 18.11.2026 auf 387,11 USD (beinsure, ggf. nicht der finale Schlusskurs) ca. -12,7 %

Mindestziel Humana 2026 für den bereinigten Gewinn je Aktie (zuvor 9,00 $) ca. 9,50 $

KGV auf dieses Gewinnziel (Eigenrechnung: 387,11 $ / 9,50 $) ca. 41

Mitglieder im individuellen Medicare Advantage (Vorjahr 5,24 Mio.) 6,46 Mio.