Die Humana Aktie (Ticker HUM, ISIN US4448591028) hat am Mittwoch, 18. November 2026, laut beinsure rund 12,7 Prozent auf 387,11 US-Dollar verloren und damit stärker als UnitedHealth (-10,2 Prozent) und CVS (-5,2 Prozent). Auslöser ist der am 16. November vorgestellte CMS-Vorschlag, Prüfungen der Medicare-Advantage-Abrechnungen künftig auf ganze Verträge hochzurechnen.
Humana Aktienanalyse: CMS-Plan trifft den Medicare-Spezialisten – wie viel Rückforderung steckt jetzt im Kurs?
Die Humana Aktie (HUM, ISIN US4448591028) bricht am 18. November laut beinsure um rund 12,7 Prozent ein, nachdem die US-Behörde CMS eine Verschärfung der Medicare-Advantage-Prüfungen vorgeschlagen hat. Die Humana Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung und die Humana Aktienprognose.
Humana ist einer der am stärksten auf Medicare Advantage ausgerichteten US-Krankenversicherer. Genau dort greift die neue Regel. Diese Humana Aktienanalyse zeigt, was vorgeschlagen ist, wie die Humana Aktie nach dem Kurssturz bewertet ist und was die Humana Aktienprognose der Analysten hergibt – ohne eigenes Kursziel von aktiencheck.de.
Regel ist nur vorgeschlagen
Die CMS-Regel mit dem Namen CRUSH sieht Hochrechnungen bei RADV-Audits ab Zahlungsjahr 2018 vor; Kommentarfrist bis 19.01.2027, final ist sie nicht.
Milliarden für den Staat
Laut CMS könnten die Prüfungen rund 9 Milliarden Dollar pro Zahlungsjahr und rund 90 Milliarden Dollar bis 2036 bringen (beinsure).
Humana liefert Zahlen
Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 41,2 Milliarden Dollar; das Gewinnziel für 2026 wurde auf mindestens 9,50 Dollar je Aktie angehoben.
Hohe Bewertung
Auf das angehobene Gewinnziel kommt die Aktie nach dem Sturz auf ein KGV von rund 41 – der Gewinn ist 2026 stark gedrückt.
Was ist bei der Humana Aktie passiert?
Nach beinsure hat die US-Behörde CMS am 16. November die CRUSH-Regel vorgeschlagen. Kern ist, dass Prüfungen der Risikoanpassung (RADV) in Medicare Advantage nicht mehr nur Stichproben bewerten, sondern auf ganze Verträge hochgerechnet werden – beginnend mit dem Zahlungsjahr 2018. Das könnte Rückforderungen auslösen. Die dpa-AFX-Schlussmeldung nennt für Humana, Centene und CVS Kursverluste zwischen 5,2 und 13 Prozent; einzelne Humana-Werte weichen je nach Quelle ab. Parallel fordert Senatorin Elizabeth Warren erneut die Zerschlagung vertikal integrierter Konzerne wie UnitedHealth, CVS und Cigna. Ein Zusammenhang mit der CMS-Regel ist nicht belegt. Humana lag am 16. November laut 247wallst bei 462,49 Dollar; seitdem hat die Aktie rund 16 Prozent verloren.
Wie stark sind die Humana Zahlen?
Laut 8-K vom 6. November 2026 stieg der Umsatz im dritten Quartal auf 41,155 Milliarden Dollar (Vorjahr 32,649 Milliarden). Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei minus 0,70 Dollar nach plus 3,24 Dollar im Vorjahr; der Konsens hatte laut 247wallst bei etwa minus 1,00 Dollar gelegen. Nach GAAP stand ein Gewinn von 1,33 Dollar je Aktie (Vorjahr 1,62 Dollar), der Nettogewinn betrug 161 Millionen Dollar (Vorjahr 194 Millionen).
|Kennzahl
|2026
|Vorjahr oder zuvor
|Umsatz Q3
|41,155 Mrd. $
|32,649 Mrd. $
|Bereinigter Gewinn je Aktie Q3
|-0,70 $
|3,24 $
|GAAP-Gewinn je Aktie Q3
|1,33 $
|1,62 $
|Nettogewinn Q3
|161 Mio. $
|194 Mio. $
|Prognose bereinigter Gewinn je Aktie 2026
|mind. 9,50 $
|zuvor 9,00 $
|Prognose Umsatz 2026
|mind. 160 Mrd. $
|–
Prognose laut Humana-Mitteilung vom 06.11.2026; Mindestwerte.
Quelle: Humana (SEC-Form 8-K vom 06.11.2026), 247wallst
Das Geschäft ist stark gewachsen: Im individuellen Medicare Advantage zählt Humana 6,457 Millionen Mitglieder nach 5,237 Millionen im Vorjahr, insgesamt 18,039 Millionen medizinische Mitglieder – rechnerisch gut ein Drittel davon im individuellen Medicare Advantage. Das Verhältnis von Schulden zu Kapital lag bei 40,9 Prozent. Ein belastender Faktor bleiben die Star Ratings: Eine Klage gegen die Bewertung 2025 wurde abgewiesen, die Berufung läuft.
Wie ist die Humana Aktie bewertet?
Auf das angehobene Mindestziel von 9,50 Dollar bereinigtem Gewinn ergibt sich bei 387 Dollar ein KGV von rund 41 (Eigenrechnung). Das ist hoch, weil das Gewinnniveau 2026 gedrückt ist: Im Vorjahresquartal lag der Gewinn je Aktie noch bei 3,24 Dollar, jetzt im negativen Bereich. Die Dividende wurde laut Bericht mit 320 Millionen Dollar in neun Monaten bedient; einen Satz je Aktie hat die Redaktion nicht belegt. Marktkapitalisierung, 52-Wochen-Tief, Seit-Jahresbeginn-Performance und ein Bewertungsvergleich mit UnitedHealth, Elevance und CVS konnten nicht belastbar belegt werden und fehlen deshalb.
Was sagt die Humana Aktienprognose der Analysten?
Nasdaq.com weist 24 Analysten aus: 6 mit Strong Buy, 1 mit Moderate Buy und 17 mit Halten; das Durchschnittsziel liegt bei 302 Dollar, das höchste bei 550 Dollar. Die Seite ist undatiert und das Ziel liegt unter dem aktuellen Kurs, die Daten sind daher vermutlich veraltet. Aktuelle Reaktionen der Häuser auf die CRUSH-Regel lagen der Redaktion nicht vor.
|Merkmal
|Wert
|Analysten gesamt
|24
|Strong Buy / Moderate Buy
|6 / 1
|Halten
|17
|Durchschnittliches Kursziel
|302 $
|Höchstes Kursziel
|550 $
Keine Empfehlung der aktiencheck.de AG. Undatierte Nasdaq.com-Angabe, vermutlich veraltet.
Quelle: Nasdaq.com
Wie sieht die Chartlage der Humana Aktie aus?
Binnen zwei Handelstagen ist die Aktie von rund 462 auf rund 387 Dollar gefallen. 50- und 200-Tage-Linie, RSI und Unterstützungen konnte die Redaktion nicht belegen; eine technische Einordnung beschränkt sich daher auf den Kurssturz selbst.
Wie könnte die Humana Aktienprognose in Szenarien aussehen?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Der Markt diskutiert drei Szenarien: Wird die Regel abgeschwächt oder verzögert, könnte sich ein Teil des Kurssturzes zurückbilden. Kommt sie wie vorgeschlagen, hängt der Effekt davon ab, wie hoch die Rückforderungen für Humana tatsächlich ausfallen. Eskaliert die politische Debatte, etwa durch zusätzliche Regulierung, bleibt der Druck auf Versicherer bestehen. Belastbare Zahlen für Humana liegen noch nicht vor.
Was müssen Anleger bei der Humana Aktie jetzt beobachten?
FAQ zur Humana Aktie
Warum fällt die Humana Aktie? Laut beinsure um rund 12,7 Prozent, nachdem CMS vorgeschlagen hat, Medicare-Advantage-Prüfungen auf ganze Verträge hochzurechnen.
Wie lautet die Humana Aktienprognose der Analysten? Nasdaq.com weist ein Durchschnittsziel von 302 Dollar aus; die Daten sind undatiert und vermutlich veraltet.
Ist die CMS-Regel schon in Kraft? Nein, es ist ein Vorschlag mit Kommentarfrist bis 19.01.2027.
Wie hoch ist das Gewinnziel von Humana für 2026? Mindestens 9,50 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie.
Wann kommen die nächsten Humana Informationen? Ein virtuelles Investor Update ist für den 10. Dezember 2026 angekündigt.
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