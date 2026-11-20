Was ist die aktuelle Humana Aktienprognose? TD Cowen nennt 485 Dollar, andere Häuser liegen laut Investing.com bei 495 bis 526 Dollar; der letzte belegte Konsens (28.08.2026) lag bei 418,61 Dollar.

Welches Kursziel hat TD Cowen für die Humana Aktie? 485 Dollar, angehoben von 430 Dollar, bei Hochstufung von Hold auf Buy (20.11.2026).

Wie hoch ist der Gewinn je Aktie der Humana Aktie 2026, 2027 und 2028? TD Cowen schätzt bereinigt 9,51, 18,41 und 40,42 Dollar; der Konsens für 2028 liegt bei 37,81 Dollar.

Welche Risiken hat die Humana Aktie 2026/2027? Vor allem strengere Medicare-Advantage-Erstattungsregeln und die Margenentwicklung.

Gibt aktiencheck.de eine Kaufempfehlung? Nein, Ratings und Kursziele stammen von Dritten.