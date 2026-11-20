Die Humana Aktie (Ticker HUM, ISIN US4448591028) bekommt Rückenwind von der Wall Street: TD Cowen hat den Medicare-Advantage-Spezialisten am 20. November 2026 von Hold auf Buy hochgestuft und das Kursziel von 430 auf 485 US-Dollar angehoben. Laut Investing.com liegt die Aktie bei rund 380 Dollar, im Seitenkopf wird ein Minus von 1,5 Prozent angezeigt. Die Humana Aktienprognose des Hauses stützt sich auf höhere Erträge ab 2027 und 2028: Das Kursziel entspricht dem 12-Fachen des erwarteten bereinigten Gewinns je Aktie 2028 von 40,42 Dollar. Das ist ein Ziel Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Humana Aktie Prognose: TD Cowen hebt das Kursziel auf 485 Dollar – was steckt hinter dem Optimismus für 2028?
Die Humana Aktie (HUM, ISIN US4448591028) liegt bei rund 380 Dollar. TD Cowen stuft auf Buy hoch und nennt 485 Dollar, der Konsens lag zuletzt bei knapp 419 Dollar. Die Humana Aktienprognose der Analysten: Kursziele, Gewinnschätzungen und Risiken im Überblick.
Humana Aktie Prognose
Was ist bei der Humana Aktie passiert?
Wie lautet die Humana Aktienprognose der Analysten?
TD Cowen sieht die Gewinnerholung als Treiber: Die Schätzungen blieben unverändert, doch die Ertragskraft ab 2027 und 2028 wird höher eingestuft.
Analyst Ryan Langston erwartet laut Investing.com, dass sich die Margen im individuellen Medicare-Advantage-Geschäft auf mehr als drei Prozent erholen und der große Mitgliederjahrgang 2026 mit der Zeit profitabler wird. Weitere mögliche Beiträge kämen aus operativem Hebel sowie aus Gruppen-Medicare-Advantage, Medicaid und CenterWell. Für 2027 hat Humana laut Bericht bestimmte OTC-Leistungen reduziert, höhere Eigenbeteiligungsgrenzen eingeführt und die Kostenbeteiligung bei ausgewählten Medikamenten angepasst. Den nächsten Prüfstein sieht TD Cowen in den Star-Bewertungen für 2028.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|TD Cowen
|Buy (zuvor Hold)
|485 $ (zuvor 430 $)
|20.11.2026
|Investing.com, rallies.ai
|Bernstein
|Outperform
|515 $ (angehoben)
|nach Q3
|Investing.com
|Piper Sandler
|–
|526 $ (angehoben)
|nach Q3
|Investing.com
|Raymond James
|Outperform
|520 $ (bekräftigt)
|nach Q3
|Investing.com
|Mizuho
|Neutral
|495 $ (bestätigt)
|nach Q3
|Investing.com
|Jefferies
|Buy (bestätigt)
|–
|nach Q3
|Investing.com
Daten ohne Datum stammen aus dem Investing.com-Artikel vom 20.11.2026 (nach den Q3-Zahlen). Kursziele sind keine Garantie.
Quelle: Investing.com (20.11.2026, 07:35 Uhr), rallies.ai (20.11.2026)
Welches Kursziel trauen Analysten der Humana Aktie zu?
Der letzte belegte Konsens stammt von MarketScreener (Stand 28. August 2026): 26 Analysten, Durchschnittsempfehlung „Outperform“, mittleres Kursziel 418,61 Dollar, höchstes 513 Dollar, niedrigstes 280 Dollar (Goldman Sachs, Sell). Seitdem sind die Ziele gestiegen, Piper Sandler nennt inzwischen 526 Dollar. Gemessen an 380 Dollar ergäbe TD Cowens 485 Dollar rechnerisch ein Plus von rund 28 Prozent, das alte Konsensziel von 418,61 Dollar eines von etwa 10 Prozent.
|Geschäftsjahr
|TD Cowen (EPS)
|Konsens (EPS)
|KGV auf TD-Cowen-Basis
|2026
|9,51 $
|–
|rund 40
|2027
|18,41 $
|–
|rund 21
|2028
|40,42 $
|37,81 $
|rund 9
Bereinigter Gewinn je Aktie. Konsens-EPS für 2026/2027 und Umsatzschätzungen lagen in den Quellen nicht vor (–).
Quelle: Investing.com, 20.11.2026
Die KGV-Spalte ist eine einfache Rechnung (Kurs 380 Dollar geteilt durch das TD-Cowen-EPS) und keine Quellenangabe.
Wie lief das dritte Quartal bei Humana?
Im dritten Quartal 2026 meldete Humana laut Investing.com einen bereinigten Verlust je Aktie von 0,70 Dollar nach einem erwarteten Minus von 1,01 Dollar; der Umsatz lag bei 41,16 Milliarden Dollar (Konsens 40,85 Milliarden). Der Konzern hob seine Gewinnprognose für 2026 an; Zahlen dazu nannte die Quelle nicht. Die Aktie verlor in der Vorwoche 15,6 Prozent, im laufenden Jahr steht laut Investing.com ein Plus von 72 Prozent.
Wie steht die Humana Aktie charttechnisch da?
Belegte Werte zu 50- und 200-Tage-Linie, RSI oder Unterstützungen lagen nicht vor. Der Schlusskurs am 28. August lag laut MarketScreener bei 385,54 Dollar; seither bewegt sich die Aktie damit in einer ähnlichen Region wie jetzt. Den Verlauf zeigt der Chart.
|Szenario
|Argument laut Quellen
|Referenz
|Bull
|Margenerholung, EPS 2028 über Konsens
|Piper Sandler 526 $ (rund +38 %)
|Base
|Konsens „Outperform“, Hold bis Buy gemischt
|Konsens Aug.: 418,61 $ (rund +10 %)
|Bear
|Strengere CMS-Erstattung, Hold/Sell-Stimmen
|Goldman Sachs Sell, 280 $ (Stand Juli)
Keine Prognose von aktiencheck.de; Rechenbeispiele auf Basis veröffentlichter Kursziele und eines Kurses von 380 Dollar.
Quelle: Investing.com, MarketScreener
Was sollten Anleger bei der Humana Aktie jetzt beobachten?
Die Ausgestaltung der geplanten strengeren Erstattungsregeln für Medicare Advantage.
Die Star-Bewertungen für 2028.
Die Entwicklung der Margen im individuellen Medicare-Advantage-Geschäft 2027.
Weitere Anpassungen der Kursziele nach den Q3-Zahlen.
Häufige Fragen zur Humana Aktienprognose
Was ist die aktuelle Humana Aktienprognose? TD Cowen nennt 485 Dollar, andere Häuser liegen laut Investing.com bei 495 bis 526 Dollar; der letzte belegte Konsens (28.08.2026) lag bei 418,61 Dollar.
Welches Kursziel hat TD Cowen für die Humana Aktie? 485 Dollar, angehoben von 430 Dollar, bei Hochstufung von Hold auf Buy (20.11.2026).
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie der Humana Aktie 2026, 2027 und 2028? TD Cowen schätzt bereinigt 9,51, 18,41 und 40,42 Dollar; der Konsens für 2028 liegt bei 37,81 Dollar.
Welche Risiken hat die Humana Aktie 2026/2027? Vor allem strengere Medicare-Advantage-Erstattungsregeln und die Margenentwicklung.
Gibt aktiencheck.de eine Kaufempfehlung? Nein, Ratings und Kursziele stammen von Dritten.
Hinweis zur Weitergabe: Die Hochstufung stammt von TD Cowen (Originalempfehlung vom 20.11.2026) und wurde über Investing.com bekannt. aktiencheck.de gibt diese Einschätzung unverändert und ohne eigene Bewertung weiter und übernimmt keine Verantwortung für ihre Richtigkeit. Offenlegungen: TD Securities / TD Cowen.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Humana Inc. (HUM): Kaufen, Kursziel 485,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von TD Cowen (Analyst Ryan Langston) vom 20.11.2026, 07:35 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 20.11.2026, 09:38 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 20.11.2026, 09:38 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: TD Cowen (Analyst Ryan Langston).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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