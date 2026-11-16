HUGO BOSS Aktie: Hedgefonds-Comeback sorgt für Zündstoff - SIH Partners wettet erneut gegen den Modekonzern!

Bei der HUGO BOSS-Aktie bahnt sich ein bemerkenswertes Kräftemessen zwischen optimistischen Anlegern und professionellen Leerverkäufern an! Der Hedgefonds SIH Partners, LLLP ist nach dem vollständigen Abbau seiner gemeldeten Short-Position überraschend zurückgekehrt. Am 13. November 2026 meldete der institutionelle Investor eine neue Netto-Leerverkaufsposition von 0,95 Prozent des Aktienkapitals. Besonders brisant: Noch einen Tag zuvor hatte SIH Partners seine Position von 0,85 Prozent auf 0,00 Prozent reduziert. Jetzt setzt der Hedgefonds erneut auf eine negative Kursentwicklung. Gleichzeitig notiert die HUGO BOSS-Aktie bei 38,25 Euro und verliert leicht um 0,078 Prozent. Das spektakuläre Hin und Her bei den Leerverkäufern wirft Fragen auf: Steckt hinter dem schnellen Positionswechsel eine ausgeklügelte Handelsstrategie oder wächst die Skepsis gegenüber den Geschäftsaussichten des deutschen Modekonzerns?