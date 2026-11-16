Starke Marge, schwächere Nachfrage: Citi-Analyst Tyler Radke bleibt bei „Neutral“ für die HubSpot-Aktie. Ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht, der Kurs lag bei 214,85 US-Dollar. HubSpot bietet Software für Marketing, Vertrieb und Kundenservice, vor allem für kleinere und mittlere Firmen.
HubSpot-Aktie: Citi-Analyst Tyler Radke bleibt bei „Neutral“ – Wachstum bremst sich deutlich ab
Citi-Analyst Tyler Radke bleibt bei „Neutral“ für die Aktie von HubSpot. Ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht. Für das vierte Quartal erwartet HubSpot nur noch rund 12 Prozent Wachstum.
Steckbrief
- Unternehmen
- HubSpot, Inc.
- Handelssymbol
- HUBS (NYSE)
- Analyst
- Tyler Radke
- Bank
- Citi
- Rating
- Neutral (bestätigt)
- Kursziel
- in der Übersicht nicht genannt
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Citi zur HubSpot-Aktie
Gutes Quartal, schwacher Ausblick – Radke bleibt neutral
Tyler Radke hält an seiner neutralen Einschätzung fest. Das dritte Quartal war stark, der Ausblick enttäuschte.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 947,6 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,81 US-Dollar deutlich über den Erwartungen.
Für das vierte Quartal erwartet HubSpot aber nur 945 bis 947 Millionen US-Dollar Umsatz. Das entspricht rund 12 Prozent Wachstum.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Citi-Analyst Tyler Radke zu lesen ist:
Weniger Neukunden
HubSpot rechnet mit anhaltendem Druck bei der Gewinnung neuer Kunden.
Bestandskunden zurückhaltender
Die Nettoumsatzbindung sank auf 101 Prozent.
Höhere Marge
Die bereinigte operative Marge stieg auf 22,6 Prozent nach 19,9 Prozent im Vorjahr.
Umbau
Ein Restrukturierungsprogramm kostet 65 bis 75 Millionen US-Dollar.
KI als Chance und Risiko
HubSpot stellt sich als Plattform für KI-Agenten neu auf und führt neue Preismodelle ein. Laut Management dauert es, bis diese Änderungen wirken.
Gleichzeitig kauft HubSpot in großem Stil eigene Aktien zurück, im laufenden Jahr bereits rund 1 Milliarde US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research), Analyst Tyler Radke. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.citivelocity.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
HubSpot, Inc. (HUBS): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von Tyler Radke, Aktienanalyst, Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:36 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:36 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Tyler Radke, Aktienanalyst, Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.