HubSpot-Aktie: Citi-Analyst Tyler Radke bleibt bei „Neutral“ – Wachstum bremst sich deutlich ab

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 947,6 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,81 US-Dollar deutlich über den Erwartungen.

Für das vierte Quartal erwartet HubSpot aber nur 945 bis 947 Millionen US-Dollar Umsatz. Das entspricht rund 12 Prozent Wachstum.