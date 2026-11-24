Wenn ein Gründer zurückkehrt, steht meist viel auf dem Spiel. Bei HubSpot ist es der Kurs. Die HubSpot Aktie notiert am Dienstagvormittag bei 179 Euro, ein Minus von 1,10 Prozent. Nach Daten von Fiscal.ai stieg der Umsatz in drei Jahren um 74 Prozent, die operative Marge um 14,6 Prozentpunkte. Die Aktie verlor im selben Zeitraum 58,5 Prozent, Platz acht unter 40 Unternehmen mit besseren Zahlen und tieferen Kursen.
HubSpot Aktie: Der Gründer ist zurück an der Spitze – reicht das gegen minus 58 Prozent
Die HubSpot Aktie notiert am Dienstagvormittag bei 179 Euro, 1,1 Prozent tiefer. Laut einer Auswertung von Fiscal.ai hat der Softwareanbieter den Umsatz in drei Jahren um 74 Prozent gesteigert, die Aktie verlor 58,5 Prozent. Nach einem schwachen Ausblick gab es einen Wechsel an der Spitze.
Der Ausblick
20 Millionen Dollar zu wenig
Anfang November stellte HubSpot für das vierte Quartal 945 bis 947 Millionen Dollar Umsatz in Aussicht. Erwartet worden waren 964,9 Millionen Dollar, eine Lücke von knapp 20 Millionen (eigene Rechnung). Das genügte für einen Kursrutsch von rund acht Prozent im nachbörslichen Handel. Cantor senkte die Einstufung auf Underweight, weitere Häuser reduzierten ihre Kursziele. Bei einem Softwarewert, der für Wachstum bezahlt wird, zählt jede Abweichung doppelt.
Der Wechsel
Die Analysten sind sich uneins
Kurz darauf folgte ein Wechsel an der Spitze: Mitgründer Brian Halligan führt das Unternehmen wieder als Chef. Am 12. November stieg die Aktie um 6,39 Prozent auf 215,84 Dollar. Die Banken lesen den Schritt unterschiedlich: Needham bestätigte die Kaufempfehlung, die Bank of America blieb bei Underperform. Seitdem hat der Kurs den Gewinn wieder abgegeben. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 169,63 bis 406,94 Dollar, das durchschnittliche Kursziel liegt laut wallstreet-online bei 228,90 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die HubSpot Aktie braucht mehr als einen bekannten Namen an der Spitze. Die Rückkehr des Gründers verschafft Zeit und Aufmerksamkeit. Überzeugen muss er mit einem Ausblick, der wieder über den Erwartungen liegt. Bis dahin bleibt die Aktie ein Beleg dafür, wie hart der Markt Softwarefirmen bestraft, deren Wachstum nachlässt.
FAQ
Häufige Fragen zur HubSpot Aktie
Warum ist die HubSpot Aktie gefallen?
Der Ausblick für das vierte Quartal lag unter den Erwartungen. Mehrere Analysten senkten daraufhin Einstufungen und Kursziele.
Wer führt HubSpot?
Laut Berichten hat Mitgründer Brian Halligan im November wieder die Führung übernommen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der HubSpot Aktie?
ISIN US4435731009, WKN A12CWQ. US-Handelssymbol: HUBS (NYSE). Handelssymbol an deutschen Börsen: 096.
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