Kurz darauf folgte ein Wechsel an der Spitze: Mitgründer Brian Halligan führt das Unternehmen wieder als Chef. Am 12. November stieg die Aktie um 6,39 Prozent auf 215,84 Dollar. Die Banken lesen den Schritt unterschiedlich: Needham bestätigte die Kaufempfehlung, die Bank of America blieb bei Underperform. Seitdem hat der Kurs den Gewinn wieder abgegeben. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 169,63 bis 406,94 Dollar, das durchschnittliche Kursziel liegt laut wallstreet-online bei 228,90 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.