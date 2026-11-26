Ende Oktober kostete die Aktie noch 36,59 Yuan. Am Donnerstag schloss die Huada Automotive Technology Aktie (Handelssymbol Shanghai: 603358) bei 17,25 Yuan, ein Tagesverlust von 9,07 Prozent. Der Hersteller von Karosserieteilen und Batteriegehäusen aus der Provinz Jiangsu steht damit erneut unter den SSE Composite Verlierern des Tages. In 30 Tagen hat die Aktie 53,29 Prozent verloren, allein in den letzten fünf Handelstagen 37,36 Prozent.
Huada Automotive Technology Aktie SSE Composite Verlierer: Mehr als die Hälfte des Werts in 30 Tagen verloren – und das Unternehmen kennt keinen Grund
Die Huada Automotive Technology Aktie ist erneut SSE Composite Verlierer des Tages: minus 9,07 Prozent auf 17,25 Yuan. In 30 Tagen hat der Autozulieferer 53 Prozent verloren. Das Unternehmen erklärt, das Geschäft laufe normal. Die Analyse zeigt, was über den Kursverlust bekannt ist.
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Die Gründe
Das Unternehmen meldet: nichts zu berichten
Der Absturz verläuft in Stufen. Am 17. November fiel die Aktie ans untere Tageslimit, am 19., 20. und 23. November summierten sich die Verluste auf mehr als 20 Prozent. Das löste eine Pflichtmitteilung aus. Darin erklärte Huada Automotive Technology, das Geschäft laufe normal. Weder das Unternehmen noch der Großaktionär kenne Vorgänge, die den Kurs erklären, und es gebe keine Informationen, die hätten veröffentlicht werden müssen. Am 24. November folgten weitere 9,46 Prozent Minus. Große Anleger zogen an diesem Tag netto 183 Millionen Yuan ab.
Ein belegter Auslöser für den Kursverlust fehlt also. Was sich sagen lässt: Die Aktie war zuvor als Wert rund um humanoide Roboter und den Elektroautobauer Tesla stark gefragt, zwei Themen, die an der Börse Shanghai zuletzt Federn ließen.
Verluste
Auf Sicht der letzten zwölf Monate ist das Ergebnis je Aktie negativ.
Anhaltender Verkaufsdruck
Am Donnerstag wurden 10,71 Prozent der frei handelbaren Aktien umgeschlagen, mehr als doppelt so viel wie üblich.
Themen drehen
Autozulieferer verloren am Donnerstag im Schnitt 1,19 Prozent.
Einordnung
Wenn der Kurs mehr weiß als die Mitteilung
Ein Kursverlust von mehr als der Hälfte in 30 Tagen ohne erkennbare Nachricht ist ungewöhnlich. Er kann das Ende einer spekulativen Übertreibung sein, den Verkauf eines großen Aktionärs widerspiegeln oder eine Entwicklung vorwegnehmen, die noch nicht öffentlich ist. Die Mitteilung des Unternehmens schließt nur aus, was dem Unternehmen selbst bekannt ist. Technische Messgrößen zeigen seit Tagen einen stark überverkauften Kurs an, ohne dass Käufer zurückkehren.
Häufige Fragen zur Huada Automotive Technology Aktie
Warum ist die Huada Automotive Technology Aktie heute SSE Composite Verlierer?
Die Aktie setzt eine wochenlange Talfahrt fort und fiel um 9,07 Prozent auf 17,25 Yuan. Einen bestätigten Grund gibt es nicht.
Was macht Huada Automotive Technology?
Das Unternehmen fertigt Karosserieteile für Pkw, Werkzeuge sowie Batteriegehäuse und Motorkomponenten für Elektroautos.
Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?
An der Shanghai Stock Exchange unter der Nummer 603358.
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