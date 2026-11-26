Ein Kursverlust von mehr als der Hälfte in 30 Tagen ohne erkennbare Nachricht ist ungewöhnlich. Er kann das Ende einer spekulativen Übertreibung sein, den Verkauf eines großen Aktionärs widerspiegeln oder eine Entwicklung vorwegnehmen, die noch nicht öffentlich ist. Die Mitteilung des Unternehmens schließt nur aus, was dem Unternehmen selbst bekannt ist. Technische Messgrößen zeigen seit Tagen einen stark überverkauften Kurs an, ohne dass Käufer zurückkehren.