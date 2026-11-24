Huada Automotive Aktie: Großaktionär bricht Kaufversprechen – vierter Absturz in Folge

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:41 2 Min.

Die Huada Automotive Aktie verliert am Dienstag in Shanghai 9,68 Prozent auf 20,15 Yuan und berührt erneut das untere Tageslimit. Ein Aktionär hat zugesagte Aktienkäufe nicht erfüllt, die Aufsicht schritt ein. Seit Ende Oktober hat das Papier fast die Hälfte an Wert verloren.

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Ein gebrochenes Versprechen kostet die Aktionäre eines chinesischen Autozulieferers Tag für Tag Geld. Die Huada Automotive Aktie fiel am Dienstag um 2,16 Yuan auf 20,15 Yuan, ein Minus von 9,68 Prozent. Um 13:14 Uhr Ortszeit hatte das Papier das untere Tageslimit berührt. Es ist der größte Verlierer an der Börse Shanghai und der vierte Tag in Folge mit einem Verlust nahe der Zehn-Prozent-Grenze. Kurs der Huada Automotive Aktie 20,15 CNY Tagesverlust, größter Verlierer in Shanghai −9,68 % Schlusskurs vom 28. Oktober 36,59 CNY Verlust seit dem 28. Oktober −45 % Quelle : Investing.com, Stand 24.11.2026, 14:56 Uhr Ortszeit; Eastmoney; Tonghuashun Der Auslöser Zugesagte Aktienkäufe blieben aus Nach einem Bericht des Finanzportals Eastmoney hatte ein Aktionär angekündigt, Aktien des Unternehmens zuzukaufen. Als die Frist ablief, waren erst Käufe über 65,8 Millionen Yuan erfolgt. Die Aufsicht ordnete an, das Versäumnis zu beheben. An der Börse wurde das als Vertrauensbruch gewertet. Am 19. und 20. November schloss die Aktie jeweils am unteren Limit, am Montag folgte ein weiteres Minus von zehn Prozent, am Dienstag der nächste Rutsch. Die Zahlen Auch operativ läuft es schlecht Der Kursverfall trifft ein Unternehmen, das ohnehin unter Druck steht. In den ersten neun Monaten 2026 schrieb Huada einen Verlust von 71,4 Millionen Yuan, nach einem Gewinn im Vorjahr. Der Umsatz des ersten Halbjahrs sank um 7,6 Prozent auf 2,65 Milliarden Yuan. Das Unternehmen begründet das mit Preisnachlässen, die Autohersteller verlangen, mit höheren Material- und Lohnkosten und mit einer Gießerei, die noch nicht ausgelastet ist. Vom Schlusskurs am 28. Oktober aus gerechnet hat die Aktie rund 45 Prozent verloren (eigene Rechnung). Was für eine Stabilisierung spricht Technische Indikatoren zeigen überverkauftes Niveau

Limit am Dienstag nur berührt, nicht gehalten

Autozuliefersektor insgesamt gefragt

Aufsicht verlangt Nachbesserung vom Aktionär Was Anleger bedenken sollten Vier schwere Verlusttage in Folge

Vertrauensverlust durch nicht erfüllte Zusage

Verlust in den ersten neun Monaten

Stark negativer operativer Cashflow Einordnung der Redaktion: Die Huada Automotive Aktie fällt an einem Tag, an dem Autozulieferer in China zu den gefragtesten Werten gehören. Deutlicher lässt sich nicht zeigen, dass der Markt hier ein Unternehmensproblem bestraft und kein Branchenproblem. Kaufzusagen von Großaktionären gelten in China als wichtiges Signal. Wer sie nicht einhält, verliert das Vertrauen der Anleger schneller als mit schwachen Zahlen. FAQ Häufige Fragen zur Huada Automotive Aktie Warum fällt die Huada Automotive Aktie?

Ein Aktionär hat zugesagte Aktienkäufe nicht vollständig ausgeführt, die Aufsicht schritt ein. Dazu kommen Verluste im laufenden Jahr. Wie viel hat die Aktie zuletzt verloren?

Seit dem Schlusskurs vom 28. Oktober rund 45 Prozent. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Huada Automotive Aktie?

Handelssymbol in Shanghai: 603358. Ein deutsches Handelssymbol ist uns nicht bekannt. ISIN und WKN werden nachgetragen.

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