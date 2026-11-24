Am Montag plus 17 Prozent, am Dienstag minus 16 Prozent. Die HPE Aktie hat in zwei Handelstagen eine komplette Runde gedreht und steht mit rund 40,40 Dollar wieder unter dem Schlusskurs vom Freitag. Es ist laut Invezz der größte Tagesverlust seit mehr als 18 Monaten. Auf wallstreet-online zählt Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag zu den größten Verlierern unter den meistbeachteten Aktien. Das Kuriose: Der Konzern hat am Montagabend die besten Zahlen seiner Geschichte vorgelegt.
HPE Aktie: Umsatz plus 50 Prozent, Prognose rauf, Kurs minus 16 Prozent – was die Börse im Kleingedruckten gelesen hat
Die HPE Aktie stürzt am Dienstag um rund 16 Prozent ab und gehört zu den meistdiskutierten Aktien des Tages. Dabei hat Hewlett Packard Enterprise Rekordzahlen gemeldet und die Jahresprognose kräftig erhöht. Der gesamte Kursgewinn vom Montag ist ausgelöscht. Die Analyse zeigt, welche zwei Sätze aus der Telefonkonferenz den Ausverkauf ausgelöst haben.
Die Zahlen
Ein Quartal, an dem es nichts auszusetzen gibt
Im vierten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 50 Prozent auf 14,55 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit rund 14,35 Milliarden gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,43 Dollar und damit klar über der eigenen Prognose von 1,20 bis 1,30 Dollar. Das Servergeschäft wuchs um fast 95 Prozent auf 8,79 Milliarden Dollar. Die Bestellungen für KI-Systeme legten um mehr als 130 Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar zu.
Auch der Ausblick fiel stark aus. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet HPE 59,4 bis 63,1 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 27 bis 35 Prozent. Der Markt hatte laut BigGo Finance etwa 55 Milliarden erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 5,05 bis 5,35 Dollar liegen. Dazu kommen ein um 5 Milliarden Dollar aufgestocktes Rückkaufprogramm und eine um 19 Prozent höhere Quartalsdividende von 0,17 Dollar.
Der Haken
Mehr Umsatz, aber weniger Marge pro Dollar
Der erste Satz, der die Anleger aufschreckte, kam von der Finanzchefin. Die Bruttomarge werde in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres sinken, weil die Kosten schneller steigen als die Preise. Schon im abgelaufenen Quartal ging die bereinigte Bruttomarge gegenüber dem Vorquartal um 2,2 Punkte auf 38,2 Prozent zurück. Die operative Marge im Segment Cloud und KI soll von 18,4 auf rund 14 Prozent fallen. Der Grund: KI-Server bringen viel Umsatz, aber wenig Gewinn pro Stück. Speicherchips sind knapp und teuer, und HPE rechnet damit, dass diese Engpässe mindestens bis in die zweite Hälfte 2028 anhalten.
Zweiter Punkt: Für das laufende Quartal stellt der Konzern 14,0 bis 14,6 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. Die Analysten hatten mit 14,7 Milliarden gerechnet. Nach dem Kurssprung vom Montag war damit kein Spielraum für Enttäuschungen mehr vorhanden.
Die Nebenwirkung
Neris Satz zur Finanzierung trifft eine ganze Branche
Konzernchef Antonio Neri sagte in der Konferenz außerdem, die Finanzsparte von HPE habe keine Kredite an sogenannte Neoclouds oder Hochrisikokunden vergeben. Für die HPE Aktie ist das eigentlich eine gute Nachricht, weil es das Ausfallrisiko begrenzt. Die Aktien junger KI-Rechenzentrumsbetreiber gaben daraufhin aber zweistellig nach, was die Stimmung im gesamten Sektor belastete.
Bewertet ist die Aktie nun mit dem rund Acht- bis Neunfachen des für 2027 in Aussicht gestellten Gewinns. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut 24/7 Wall St. bei 70,58 Dollar. Das ist eine Einschätzung der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Den nächsten Hinweis liefert heute nach US-Börsenschluss der Rivale Dell mit seinen Quartalszahlen.
Häufige Fragen zur HPE Aktie
Warum fällt die HPE Aktie trotz guter Zahlen?
Das Management erwartet eine sinkende Bruttomarge im zweiten Halbjahr und stellt für das laufende Quartal weniger Umsatz in Aussicht, als Analysten erwartet hatten. Zudem war die Aktie am Montag um 17 Prozent gestiegen.
Wie hoch ist die Prognose von HPE für 2027?
59,4 bis 63,1 Milliarden Dollar Umsatz und 5,05 bis 5,35 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie.
Was bedeutet das für andere Serverhersteller?
Dell legt heute nach US-Börsenschluss Zahlen vor. Anleger werden darauf achten, ob auch dort die Marge unter dem KI-Geschäft leidet.
Wie lauten ISIN und WKN der HPE Aktie?
ISIN US42824C1099, WKN A140KD, Handelssymbol in Deutschland 2HP, US-Handelssymbol HPE an der New York Stock Exchange. Dell Technologies: ISIN US24703L2025, WKN A2N6WP, Handelssymbol 12DA, US-Handelssymbol DELL.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.