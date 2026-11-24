Im vierten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 50 Prozent auf 14,55 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit rund 14,35 Milliarden gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,43 Dollar und damit klar über der eigenen Prognose von 1,20 bis 1,30 Dollar. Das Servergeschäft wuchs um fast 95 Prozent auf 8,79 Milliarden Dollar. Die Bestellungen für KI-Systeme legten um mehr als 130 Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar zu.

Auch der Ausblick fiel stark aus. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet HPE 59,4 bis 63,1 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 27 bis 35 Prozent. Der Markt hatte laut BigGo Finance etwa 55 Milliarden erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 5,05 bis 5,35 Dollar liegen. Dazu kommen ein um 5 Milliarden Dollar aufgestocktes Rückkaufprogramm und eine um 19 Prozent höhere Quartalsdividende von 0,17 Dollar.