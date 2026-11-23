Wenn der Gewinn die Erwartungen um mehr als zehn Prozent übertrifft und die Aktie nachbörslich trotzdem nachgibt, dann stellt der Markt offenbar höhere Fragen als die nach dem Quartal selbst. Hewlett Packard Enterprise hat am Montag nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen für das vierte Geschäftsquartal 2026 vorgelegt: Das KI-Servergeschäft treibt Umsatz und Marge, die Bewertung der Zahlen fällt an der Börse aber gemischt aus.
HPE-Aktie: Quartalszahlen Q4 GJ 2026 mit KI-Server-Boom – Gewinn schlägt Konsens deutlich, die Aktie gibt trotzdem nach
Hewlett Packard Enterprise meldet mit den Quartalszahlen Q4 GJ 2026 einen Umsatz von 14,5 Mrd. USD und ein EPS von 1,43 USD gegen rund 1,28 USD Konsens. Treiber ist das Server-Geschäft mit KI-Systemen (+94,7 %); nachbörslich gab die Aktie laut TipRanks dennoch nach.
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|Wertpapier
|1 Monat
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Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise (Handelssymbol HPE, NYSE; ISIN US42824C1099) stand nach den Zahlen vom 23. November 2026 laut TipRanks unter nachbörslichem Druck; eine Prozentangabe lag nicht vor. Das Unternehmen aus Houston verkauft Server, Netzwerktechnik und Cloud-Dienste und ist über den Ausbau von KI-Rechenzentren zu einem der Profiteure des Investitionszyklus geworden.
Die Quartalszahlen: Umsatz im Plan, Gewinn deutlich besser
Der Umsatz lag bei 14,5 Milliarden Dollar und damit knapp über der Erwartung von 14,47 Milliarden Dollar (rund 0,2 Prozent). Das Ergebnis je Aktie von 1,43 Dollar übertraf den Konsens von 1,28 Dollar um 0,15 Dollar oder rund 11,7 Prozent; eine weitere Quelle nennt 1,29 Dollar Konsens. Die bereinigte operative Marge stieg auf 16,9 Prozent nach 12,2 Prozent im Vorjahresquartal. TipRanks nennt ein Umsatzwachstum von 50 Prozent zum Vorjahr, der Vorjahreswert selbst ist in den verfügbaren Quellen nicht ausgewiesen.
|Kennzahl
|Ist Q4 GJ 2026
|Konsens
|Vorjahr Q4
|Umsatz
|14,5 Mrd. USD
|14,47 Mrd. USD
|–
|EPS
|1,43 USD
|1,28 USD
|–
|Bereinigte operative Marge
|16,9 %
|–
|12,2 %
Ob das EPS GAAP oder bereinigt ist, nennt die Quelle nicht. Konsens EPS laut TipRanks 1,28 USD, laut The Fly 1,29 USD.
Quelle: TipRanks, 23.11.2026
Segmente: Server und Cloud & AI übernehmen das Steuer
Das Segment Cloud & AI erzielte 11,3 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 68,6 Prozent, bei einer operativen Marge von 18,4 Prozent nach 9,3 Prozent. Darin entfielen 8,8 Milliarden Dollar auf Server (+94,7 Prozent). Das Netzwerkgeschäft wuchs mit 3,1 Milliarden Dollar um 12,3 Prozent; die Marge sank leicht auf 22,1 Prozent nach 23,4 Prozent.
Ausblick: Prognosen deutlich über dem Konsens
Nach Schlagzeilen von The Fly stellt HPE für das erste Quartal 2027 ein EPS von 1,30 bis 1,40 Dollar in Aussicht (Konsens 1,07 Dollar) und für das Gesamtjahr 2027 ein EPS von 5,05 bis 5,35 Dollar (Konsens 4,77 Dollar). Umsatz- und Cashflow-Prognosen lagen nicht vor.
Laut TipRanks liegt die Analystenstimmung bei „Moderate Buy“ mit 10 Kaufempfehlungen, 8 Halten- und keiner Verkaufsempfehlung; das durchschnittliche Kursziel beträgt 71,29 Dollar.
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