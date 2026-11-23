Der Umsatz lag bei 14,5 Milliarden Dollar und damit knapp über der Erwartung von 14,47 Milliarden Dollar (rund 0,2 Prozent). Das Ergebnis je Aktie von 1,43 Dollar übertraf den Konsens von 1,28 Dollar um 0,15 Dollar oder rund 11,7 Prozent; eine weitere Quelle nennt 1,29 Dollar Konsens. Die bereinigte operative Marge stieg auf 16,9 Prozent nach 12,2 Prozent im Vorjahresquartal. TipRanks nennt ein Umsatzwachstum von 50 Prozent zum Vorjahr, der Vorjahreswert selbst ist in den verfügbaren Quellen nicht ausgewiesen.