Dass die HPE-Aktie trotz starker Zahlen nachgab, hat nach Einschätzung der Redaktion drei Gründe. Erstens war sie am 23. November im Zuge der Huang-Rally an der Wall Street bereits um 17,4% gestiegen, die guten Nachrichten waren also zum Teil eingepreist. Zweitens sank die Bruttomarge um 220 Basispunkte zum Vorquartal, weil sich der Mix zu KI-Servern verschiebt und Speicherchips teurer sind. Drittens gibt es Sorgen um Engpässe bei Speicherchips. Der Ausblick bleibt dagegen stark: Er liegt bei Umsatz und Gewinn je Aktie deutlich über den Erwartungen.