Wenn gute Zahlen nicht reichen: Hewlett Packard Enterprise (HPE) (ISIN: US42824C1099, FSE: 2HP, NYSE: HPE) hat am 23. November nach Börsenschluss die Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt und die Erwartungen beim Umsatz und beim Gewinn übertroffen. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 liegt weit über dem Konsens. Dennoch fiel die HPE-Aktie nachbörslich um rund 7% auf 44,70 USD, nachdem sie im regulären Handel noch um 17,4% auf 48,02 USD gesprungen war. Die HPE Aktie Prognose steht damit im Spannungsfeld zwischen starken Fundamentaldaten und hohen Erwartungen.
Hewlett Packard Enterprise Aktie Prognose: Ausblick pulverisiert den Konsens, doch nachbörslich -7% - Sell the News oder Kaufchance?
Hewlett Packard Enterprise übertrifft die Erwartungen und hebt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 kräftig an. Trotzdem gibt die Aktie nach einem Kurssprung von 17,4% nachbörslich nach.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hewlett Packard Enterprise Company
- Börse / Ticker
- NYSE, HPE (Xetra und Frankfurt 2HP)
- Kerngeschäft
- Server, Speicher, Netzwerke (mit Juniper), Hybrid Cloud und KI-Systeme
- Kurs
- 48,02 USD Schluss, nachbörslich 44,70 USD
- Marktkapitalisierung
- rund 63,7 Mrd. USD
- 52-Wochen-Spanne
- 19,84 bis 73,56 USD
- Dividende
- 0,17 USD je Quartal (Stichtag 9.12.2026, Zahlung ca. 8.1.2027)
- Nächste Zahlen
- Q1 Geschäftsjahr 2027, voraussichtlich Anfang März 2027 (nicht bestätigt)
Stand: 23.11.2026, Schlusskurs NYSE, 23.11.2026; nachbörslich 44,70 USD
Die Quartalszahlen
Umsatz +50%, Margen unter Druck
HPE profitiert von der Nachfrage nach KI-Servern und der Übernahme von Juniper Networks. Die Marge gab im Quartal aber nach.
|Kennzahl
|Q4 GJ 2026
|Einordnung
|Umsatz
|14,5 Mrd. USD
|+50% zum Vorjahr, Konsens 14,35 bis 14,47 Mrd. USD
|Gewinn je Aktie bereinigt
|1,43 USD
|Prognose 1,20 bis 1,30 USD
|Gewinn je Aktie (GAAP)
|1,26 USD
|-
|Bruttomarge bereinigt
|38,2%
|-220 Basispunkte zum Vorquartal
|Operative Marge bereinigt
|16,9%
|GAAP 13,4%
|Freier Cashflow
|1,9 Mrd. USD
|Rückfluss an Aktionäre 979 Mio. USD
Bereinigt (non-GAAP) bedeutet ohne bestimmte Sonderposten. Kennzahlen des Unternehmens.
Quelle: HPE-Pressemitteilung und 8-K vom 23.11.2026, SiliconANGLE, Investing.com
Das Segment Cloud und KI trug 11,3 Mrd. USD bei (+68,6%) bei einer operativen Marge von 18,4% nach 9,3% im Vorjahr. Davon entfielen 8,8 Mrd. USD auf Server (+94,7%) und 1,5 Mrd. USD auf Speicher (+33,8%). Das Netzwerkgeschäft, das nach der Juniper-Übernahme deutlich gewachsen ist, erreichte 3,1 Mrd. USD (+12,3%) bei einer Marge von 22,1% (Vorjahr 23,4%). Für das ganze Geschäftsjahr 2026 nennt das Gesprächsprotokoll einen Umsatz von 46,7 Mrd. USD (+23% bereinigt) und einen freien Cashflow von 4,5 Mrd. USD.
Der Ausblick
Prognose weit über dem Konsens
|Zeitraum
|HPE-Prognose
|Konsens
|Q1 GJ 2027, Umsatz
|14,0 bis 14,6 Mrd. USD
|rund 13 Mrd. USD
|Q1 GJ 2027, bereinigter Gewinn je Aktie
|1,30 bis 1,40 USD
|-
|GJ 2027, Umsatz
|59,4 bis 63,1 Mrd. USD (+27 bis 35%)
|rund 55 Mrd. USD
|GJ 2027, bereinigter Gewinn je Aktie
|5,05 bis 5,35 USD
|4,74 USD
|GJ 2027, freier Cashflow
|mindestens 5,5 Mrd. USD
|-
Konsens laut SiliconANGLE und StreetInsider, gerundet.
Quelle: HPE-Pressemitteilung vom 23.11.2026
Der Umsatzausblick für das neue Geschäftsjahr liegt damit rund 8 bis 15% über dem Konsens (Redaktionsrechnung). HPE meldet einen rekordhohen KI-Auftragsbestand von rund 10,5 Mrd. USD (mehr als 80% über Vorjahr), davon 8,8 Mrd. USD für Systeme und 1,7 Mrd. USD für KI-Netzwerke. Neue KI-Aufträge nennt die Präsentation mit 5,7 Mrd. USD, im Gesprächsprotokoll stehen 4,5 Mrd. USD allein für KI-Systeme. Chef Antonio Neri sieht die Nachfrage nach KI-Servern weit in das Jahr 2027 hinein.
Hinzu kommt die Kapitalrückgabe: Die Quartalsdividende beträgt 0,17 USD je Aktie, zusätzlich genehmigte HPE 5 Mrd. USD für Aktienrückkäufe, insgesamt stehen rund 7,3 Mrd. USD bereit. Im Geschäftsjahr 2027 sollen mindestens 75% des freien Cashflows an Aktionäre zurückfließen.
Warum die Aktie fällt
Sell the News nach dem Rally-Tag
Dass die HPE-Aktie trotz starker Zahlen nachgab, hat nach Einschätzung der Redaktion drei Gründe. Erstens war sie am 23. November im Zuge der Huang-Rally an der Wall Street bereits um 17,4% gestiegen, die guten Nachrichten waren also zum Teil eingepreist. Zweitens sank die Bruttomarge um 220 Basispunkte zum Vorquartal, weil sich der Mix zu KI-Servern verschiebt und Speicherchips teurer sind. Drittens gibt es Sorgen um Engpässe bei Speicherchips. Der Ausblick bleibt dagegen stark: Er liegt bei Umsatz und Gewinn je Aktie deutlich über den Erwartungen.
Das Chartbild
Zwischen den beiden Durchschnittslinien
Vor der Rally lag die HPE-Aktie am 20. November bei 40,91 USD, rund 44% unter dem Oktober-Rekord von 73,56 USD. Mit dem Schlusskurs von 48,02 USD liegt sie über der 200-Tage-Linie (42,78 USD), aber unter der 50-Tage-Linie (57,52 USD). Das Bild ist also zweigeteilt: langfristig intakter Trend, mittelfristig Korrektur. Chartbeobachter nennen eine Unterstützung um 43,26 USD, nachbörslich hat die Aktie diese Zone mit 44,70 USD wieder angesteuert.
Die Analysten
Mehrheit positiv, Ziele über 70 Dollar
Nach TipRanks (Stand 23.11.) raten 10 Analysten zu Kaufen und 8 zu Halten, keiner zu Verkaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 71,29 USD. StockAnalysis zählt 24 Analysten mit einem Durchschnitt von 70,58 USD. Vor den Zahlen senkte UBS das Ziel von 66 auf 52 USD (Neutral, 20.11.), Morgan Stanley von 72 auf 64 USD (Overweight, 16.11.) und Citi von 92 auf 80 USD (Kaufen). Die Konsens-Ziele liegen damit klar über dem aktuellen Kurs.
Das große Bild
KI-Server und das Juniper-Netzwerk
HPE ist ein Barometer für Unternehmens- und KI-Infrastruktur. Das Netzwerkgeschäft wurde durch die Übernahme von Juniper Networks, die größte in der HPE-Geschichte mit rund 14 Mrd. USD, deutlich ausgebaut. Das Ziel für Kosteneinsparungen aus der Integration wurde auf 800 Mio. USD jährlich bis zum Geschäftsjahr 2028 angehoben (zuvor mindestens 600 Mio. USD). Für das Netzwerkgeschäft stellt HPE im Geschäftsjahr 2027 ein Wachstum im hohen Zehner- bis niedrigen Zwanzigerprozentbereich in Aussicht.
Die Prognose
HPE-Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose ist nach diesem Tag nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig: Gewinnmitnahmen oder Neubewertung
Hält sich die Aktie über der 200-Tage-Linie, könnten die starken Prognosen nach dem Ausverkauf ins Gewicht fallen. Rutscht sie darunter, wäre der Rebound verpufft.
Mittelfristig: Marge gegen Wachstum
Bei der Bruttomarge entscheidet sich, wie viel vom KI-Wachstum als Gewinn ankommt. Dazu zählt die Speicherversorgung.
Langfristig: Juniper und Netzwerke
Die Integration und das Netzwerkwachstum von hohem Zehnerprozentbereich bestimmen, ob HPE mehr wird als ein Serverhersteller.
Termine
Was Anleger der HPE-Aktie jetzt beobachten
9. Dezember 2026: Stichtag für die Dividende von 0,17 USD (Zahlung ca. 8. Januar 2027).
Laufend: Analysten-Anpassungen nach den Zahlen und Entwicklung der Speicherchip-Preise.
Voraussichtlich Anfang März 2027: Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur HPE-Aktie
Warum fällt die HPE-Aktie nachbörslich trotz guter Zahlen? Der Kurs war im regulären Handel um 17,4% gestiegen, die Bruttomarge sank, und es gibt Sorgen um Speicherchips. Nach Einschätzung der Redaktion ist das eine Gewinnmitnahme.
Wie hoch ist der Umsatzausblick? Für das Geschäftsjahr 2027 59,4 bis 63,1 Mrd. USD, für das erste Quartal 14,0 bis 14,6 Mrd. USD.
Wie ist der KI-Auftragsbestand? Rund 10,5 Mrd. USD laut Unternehmensfolien.
Wie lautet die HPE Aktie Prognose der Analysten? Mehrheitlich Kaufen oder Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 71 USD.
Ist die HPE-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
Fazit
HPE-Aktie zwischen Rekordprognose und Rücksetzer
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