Starke Zahlen, ein angehobener Ausblick, ein größeres Aktienrückkaufprogramm – und trotzdem der größte S&P 500 Verlierer des Tages: Die HPE-Aktie (ISIN: US42824C1099, WKN: A140KD, Handelssymbol: HPE an der NYSE, deutsches Kürzel: 2HP) verliert im frühen US-Handel am Dienstag rund 15,5 Prozent auf etwa 40,59 US-Dollar. Am Montag hatte die Hewlett Packard Enterprise Aktie noch um gut 17 Prozent auf 48,02 Dollar zugelegt. Schon im vorbörslichen Handel standen laut Reuters mehr als sieben Milliarden Dollar Börsenwert auf dem Spiel. Warum der Serverhersteller trotz guter Zahlen zum S&P 500 Verlierer wird, zeigt unsere Analyse.
HPE-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 15 Prozent trotz höherem Ausblick – die Margenwarnung stoppt die Rally
Die HPE-Aktie ist der größte S&P 500 Verlierer des Tages: Hewlett Packard Enterprise verliert im frühen US-Handel am 24. November 2026 rund 15,5 Prozent auf etwa 40,59 US-Dollar. Der Konzern hat die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben – doch sinkende Margen im KI-Geschäft und knappe Speicherchips verschrecken Anleger nach dem Kurssprung vom Montag.
Die Gründe für den Kursverlust
Gute Zahlen, aber der falsche Margenausblick
Hewlett Packard Enterprise hat im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen und den Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 deutlich angehoben. Die Börse schaut trotzdem auf etwas anderes: auf die Marge.
Sinkende Marge im KI-Geschäft
HPE erwartet für das Geschäftsjahr 2027 im Segment Cloud & AI eine geringere operative Marge als im Vorjahr. Der Finanzchef warnte vor Margendruck, weil in der zweiten Jahreshälfte mehr KI-Server verkauft werden.
Knappe Bauteile bremsen den Umsatz
Der Konzern beschreibt ein deutlich angebotsbeschränktes Umfeld und rechnet mit Speicherknappheit bis ins Jahr 2028. Nicht die Nachfrage, sondern die Lieferfähigkeit bestimmt, wie schnell der Auftragsbestand zu Umsatz wird.
Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung
Die Aktie war am Montag um rund 17 Prozent gestiegen und hatte sich im Jahr 2026 mehr als verdoppelt. Vor dem Sprung hatte sie sieben Handelstage in Folge verloren, zusammen rund 18,6 Prozent.
Druck auf den gesamten KI-Sektor
Nach dem Rekordtag der Chipwerte am Montag geben Nvidia, AMD und Micron nach. Dell verliert ebenfalls deutlich, und die Märkte rechnen mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember.
Zum Ausblick gibt es nach Medienberichten eine konkrete Zahl: Die operative Marge im Bereich Cloud & AI soll im Geschäftsjahr 2027 bei rund 14 Prozent liegen. Dazu passt, dass Anleger bei KI-Servern zunehmend auf die Profitabilität achten und nicht mehr nur auf die Wachstumsraten.
Einordnung
Ist die Reaktion übertrieben?
Hewlett Packard Enterprise verdient an KI-Servern, aber nicht so viel pro Dollar Umsatz wie an klassischer Hardware. Je schneller das KI-Geschäft wächst, desto stärker drückt es rechnerisch auf die Gesamtmarge. Am Markt kommt das als Warnsignal an, weil die Aktie vor den Zahlen bereits kräftig gestiegen war. Nach Angaben von CNBC liegt die Aktie trotz des heutigen Rückschlags seit Jahresbeginn immer noch deutlich im Plus.
Häufige Fragen zur HPE-Aktie
Warum ist die HPE-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Hewlett Packard Enterprise erwartet für 2027 eine sinkende Marge im Geschäft mit Cloud und KI und warnt vor knappen Speicherchips. Dazu kommen Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung vom Montag und ein schwacher KI-Sektor.
Wie stark fällt die Hewlett Packard Enterprise Aktie?
Laut Indikation verliert die Aktie im frühen US-Handel am 24. November 2026 rund 15,5 Prozent auf etwa 40,59 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der HPE-Aktie?
Die ISIN lautet US42824C1099, die WKN A140KD. An der NYSE wird die Aktie unter dem Kürzel HPE gehandelt, in Deutschland unter 2HP.
Gab es schlechte Zahlen von HPE?
Nein. Das Unternehmen hat die Erwartungen im vierten Quartal übertroffen und den Ausblick angehoben. Belastend wirken die Margenprognose und die Lieferengpässe.
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