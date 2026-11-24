Starke Zahlen, ein angehobener Ausblick, ein größeres Aktienrückkaufprogramm – und trotzdem der größte S&P 500 Verlierer des Tages: Die HPE-Aktie (ISIN: US42824C1099, WKN: A140KD, Handelssymbol: HPE an der NYSE, deutsches Kürzel: 2HP) verliert im frühen US-Handel am Dienstag rund 15,5 Prozent auf etwa 40,59 US-Dollar. Am Montag hatte die Hewlett Packard Enterprise Aktie noch um gut 17 Prozent auf 48,02 Dollar zugelegt. Schon im vorbörslichen Handel standen laut Reuters mehr als sieben Milliarden Dollar Börsenwert auf dem Spiel. Warum der Serverhersteller trotz guter Zahlen zum S&P 500 Verlierer wird, zeigt unsere Analyse.