Die HP Inc Aktie (Ticker HPQ, ISIN US40434L1052, NYSE) steht vor einem Bilanzabend mit Gewicht: Der PC- und Druckerkonzern aus Palo Alto meldet am Dienstag, dem 24. November 2026, nach US-Börsenschluss die Zahlen für das vierte Quartal und damit für das Geschäftsjahr 2026, die Telefonkonferenz beginnt um 17:00 Uhr Ostküstenzeit, also 23:00 Uhr MEZ. Zuletzt belegt war ein Schlusskurs von 27,96 US-Dollar (20. November), gut 18 Prozent unter dem Stand vom 26. Oktober (34,09 US-Dollar). Diese HP Inc Aktienanalyse ordnet ein, was die Börse heute Abend sucht: echtes Wachstum oder einen Gewinn, der von Zollerstattungen getragen wird.
HP Inc Aktienanalyse: Zahlen heute Abend, ein Zollbonus im Gewinn und teurer Speicher im Nacken – wie viel Luft hat die Aktie?
HP Inc legt heute nach US-Börsenschluss die Zahlen zum vierten Quartal vor. Die HP Inc Aktie (HPQ) kostet rund 28 US-Dollar, Analysten sind skeptisch: Was in der HP Inc Aktienanalyse zählt, wie die HP Inc Aktienprognose aussieht und worauf es ankommt.
Steckbrief
- Unternehmen
- HP Inc., Palo Alto (Kalifornien)
- Ticker / ISIN
- HPQ / US40434L1052
- Börse
- NYSE (USD)
- Marktkapitalisierung
- rund 25 Mrd. $ (Näherung)
- KGV (erwartet)
- rund 11 bei 34 $ (Stand 26.10.), rechnerisch rund 9 bei 28 $
- Ø-Kursziel Analysten
- rund 28 $ (16 Analysten, Stand 23.11.2026)
- Nächste Zahlen
- heute Abend, 24.11.2026 (Q4 Geschäftsjahr 2026)
- Neuer CEO
- Emma Walmsley ab 04.01.2027
Stand: 24.11.2026, Kurs: letzter belegter Schlusskurs vom 20.11.2026; Marktkapitalisierung und KGV rechnerisch bzw. Stand 26.10.2026
Der Anlass
Was ist bei der HP Inc Aktie los?
Im PC-Geschäft läuft es seit Monaten besser als gedacht – im Gewinn kommt davon weniger an, als der Umsatz vermuten lässt. Genau diese Lücke macht die HP Inc Aktie vor den Zahlen zum Prüfstein.
Im dritten Quartal, das HP am 26. August meldete, wuchs der Umsatz um 12,5 Prozent auf 15,7 Milliarden US-Dollar. Das Geschäft mit Personal Computern legte um 18 Prozent auf 11,8 Milliarden US-Dollar zu, der Druckbereich schrumpfte um 2 Prozent auf 3,9 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 0,83 US-Dollar, enthielt aber 0,11 US-Dollar aus Zollerstattungen. Für das vierte Quartal stellt HP einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,69 bis 0,79 US-Dollar in Aussicht, wiederum inklusive 0,08 US-Dollar Zollerstattung. Der Analystenkonsens liegt bei rund 0,74 bis 0,75 US-Dollar, ohne den Zollbonus wären es etwa 0,66 US-Dollar. Beim Umsatz erwarten Analysten gut 15,4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von knapp 6 Prozent.
Für das Gesamtjahr 2026 hat HP den bereinigten Gewinn je Aktie auf 3,19 bis 3,29 US-Dollar angehoben (darin 0,19 US-Dollar Zollerstattung), den freien Cashflow auf 3,0 bis 3,2 Milliarden US-Dollar. Für das Geschäftsjahr 2027 gibt es bisher keine Prognose; als Planungsannahme nennt HP einen PC-Markt, der 2027 um einen mittleren einstelligen Prozentsatz unter 2026 liegen dürfte.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2025
|Q3 2026
|Q4 2026 (Prognose/Konsens)
|Umsatz
|55,3 Mrd. $ (+3,2 %)
|15,7 Mrd. $ (+12,5 %)
|rund 15,4–15,5 Mrd. $ (Konsens)
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|3,12 $
|0,83 $
|0,69–0,79 $ (Prognose), 0,74–0,75 $ (Konsens)
|Operative Marge (bereinigt)
|7,4 %
|6,5 %
|–
|Freier Cashflow
|2,9 Mrd. $
|1,6 Mrd. $
|Gesamtjahr 3,0–3,2 Mrd. $ (Prognose)
Bereinigt = non-GAAP. Konsens: Analystenschätzungen vor Veröffentlichung, Stand 19.–23.11.2026; Q4 inklusive 0,08 $ Zollerstattung.
Quelle: HP-Unternehmensmitteilungen; Analystenkonsens
Das Geschäft
Wie verdient HP Inc sein Geld?
HP Inc verkauft Notebooks, Desktop-Rechner und Workstations sowie Drucker und das lukrative Verbrauchsmaterial dazu. Die zwei Sparten ticken unterschiedlich. Der PC-Bereich bringt das Volumen, aber nur eine operative Marge von 4,6 Prozent. Das Druckgeschäft liefert dagegen eine Marge von 18,1 Prozent, schrumpft aber seit Jahren, auch weil weniger gedruckt wird. Deshalb sind die Zahlen zum PC-Boom für die Aktie nur die halbe Geschichte: Jeder zusätzliche Dollar Umsatz im PC-Geschäft ist weniger wert als ein Dollar, der im Druck wegfällt.
Dazu kommen die Kosten. Laut Quartalsbericht steigen Speicher- und Lagerkosten, Lieferengpässe halten an. Konzernchef Bruce Broussard sprach zuletzt von deutlichen Verbesserungen bei der Speicherversorgung. Ob sich das in der Marge zeigt, ist heute Abend eine der Kernfragen. Außerdem verweist das Management auf KI-fähige PCs als Treiber im Premiumsegment.
Die Bewertung
Wie günstig ist die HP Inc Aktie?
Gemessen am Gewinn ist die HP Inc Aktie günstig: Ende Oktober lag das erwartete KGV bei rund 11, gerechnet auf einen Kurs von rund 34 US-Dollar. Bei rund 28 US-Dollar wäre der Wert nach eigener Rechnung entsprechend niedriger, bei etwa 9. Die Dividende von 1,20 US-Dollar je Aktie und Jahr ergibt bei diesem Kurs rechnerisch eine Rendite von rund 4,3 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt damit bei grob 25 Milliarden US-Dollar.
Die Kehrseite ist die Bilanz. Zum Ende des dritten Quartals standen langfristigen Schulden von 7,9 Milliarden US-Dollar kurzfristige von 1,3 Milliarden gegenüber, bei Barmitteln von 4,2 Milliarden US-Dollar. Im Quartal flossen 300 Millionen US-Dollar in Aktienrückkäufe und 274 Millionen in die Dividende. Der Preis für die niedrige Bewertung: geringes Wachstum, dünne Margen und die Abhängigkeit von Zolleffekten.
Die Profis
Wie steht es um die HP Inc Aktienprognose?
Die HP Inc Aktienprognose der Analysten fällt zurückhaltend aus. Von 16 erfassten Analysten raten nach der Zählung vom 23. November einer zum Kauf, zehn zum Halten und fünf zum Verkauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 28 US-Dollar und damit praktisch auf Kursniveau; das höchste Ziel beträgt 34 US-Dollar. Nach einer anderen Zählung ist die Verkaufsseite mit fünf von 13 Stimmen noch stärker besetzt. Der Markt preist für heute Abend eine Kursbewegung von etwa 10 Prozent nach oben oder unten ein. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.
|Kennzahl
|Wert
|Analysten (Anzahl)
|16
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|1 / 10 / 5
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 28 $
|Höchstes Kursziel
|34 $
|Erwartete Kursbewegung nach Zahlen (Optionsmarkt)
|rund ±10 %
Einschätzungen Dritter, keine Kursprognose von aktiencheck.de. Stand 23.11.2026, vor den Q4-Zahlen.
Quelle: Analystenkonsens
Der Chart
Was zeigt die Charttechnik der HP Inc Aktie?
Belegbare Werte für die 50- und 200-Tage-Linie liegen für heute nicht vor. Beschreibend: Die Aktie ist von rund 34 US-Dollar Ende Oktober auf knapp 28 US-Dollar Ende vergangener Woche gefallen und notiert damit im mittleren bis oberen Bereich einer 52-Wochen-Spanne von rund 17,6 bis 36,2 US-Dollar (Stand 26.10.). Der Optionsmarkt rechnet mit einer Spanne von etwa 25 bis 31 US-Dollar nach den Zahlen.
Die Termine
Was beobachten Anleger bei der HP Inc Aktie jetzt?
Zahlen und Prognose
Bereinigter Gewinn je Aktie gegenüber 0,69 bis 0,79 US-Dollar und Umsatz gegenüber rund 15,4 Milliarden US-Dollar.
Ausblick Geschäftsjahr 2027
HP hat bisher keine Prognose für 2027 gegeben, die Telefonkonferenz um 23:00 Uhr MEZ dürfte erste Hinweise liefern.
Margen und Speicherkosten
Wie stark drücken teure Speicherchips die Marge im PC-Geschäft, und was bleibt ohne Zollbonus?
Führungswechsel
Emma Walmsley übernimmt am 4. Januar 2027 das Amt des Konzernchefs von Interimschef Bruce Broussard, der Vorsitzender des Verwaltungsrats wird.
FAQ
Häufige Fragen zur HP Inc Aktie
Wann legt HP Inc die Zahlen vor? Heute, am 24. November 2026, nach US-Börsenschluss. Die Telefonkonferenz beginnt um 17:00 Uhr Ostküstenzeit, das sind 23:00 Uhr MEZ.
Wie lautet die aktuelle HP Inc Aktienprognose der Analysten? Der Konsens ist zurückhaltend: überwiegend Halten, einige Verkaufen, durchschnittliches Kursziel rund 28 US-Dollar (Stand 23. November). Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie hoch ist die Dividende der HP Inc Aktie? HP zahlt 0,30 US-Dollar je Quartal, also 1,20 US-Dollar im Jahr. Bei rund 28 US-Dollar sind das rechnerisch etwa 4,3 Prozent.
Warum ist der Gewinn je Aktie von HP umstritten? Er enthält Erstattungen von Zöllen, im vierten Quartal 0,08 US-Dollar. Ohne diesen Einmaleffekt liegt der Konsens bei etwa 0,66 US-Dollar.
Wer wird neuer Chef von HP Inc? Emma Walmsley übernimmt zum 4. Januar 2027.
Fazit
HP Inc Aktienanalyse: Günstig bewertet, aber der Gewinn hat einen Zollbonus
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