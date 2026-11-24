Im dritten Quartal, das HP am 26. August meldete, wuchs der Umsatz um 12,5 Prozent auf 15,7 Milliarden US-Dollar. Das Geschäft mit Personal Computern legte um 18 Prozent auf 11,8 Milliarden US-Dollar zu, der Druckbereich schrumpfte um 2 Prozent auf 3,9 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 0,83 US-Dollar, enthielt aber 0,11 US-Dollar aus Zollerstattungen. Für das vierte Quartal stellt HP einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,69 bis 0,79 US-Dollar in Aussicht, wiederum inklusive 0,08 US-Dollar Zollerstattung. Der Analystenkonsens liegt bei rund 0,74 bis 0,75 US-Dollar, ohne den Zollbonus wären es etwa 0,66 US-Dollar. Beim Umsatz erwarten Analysten gut 15,4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von knapp 6 Prozent.

Für das Gesamtjahr 2026 hat HP den bereinigten Gewinn je Aktie auf 3,19 bis 3,29 US-Dollar angehoben (darin 0,19 US-Dollar Zollerstattung), den freien Cashflow auf 3,0 bis 3,2 Milliarden US-Dollar. Für das Geschäftsjahr 2027 gibt es bisher keine Prognose; als Planungsannahme nennt HP einen PC-Markt, der 2027 um einen mittleren einstelligen Prozentsatz unter 2026 liegen dürfte.