Im PC-Geschäft wachsen die Umsätze kräftig, vor allem bei Geräten für Unternehmen (Commercial plus 23 Prozent), während das Privatkundengeschäft um 7 Prozent schrumpfte. Doch die operative Marge der PC-Sparte fiel auf 3,0 Prozent, nach 4,6 Prozent im dritten Quartal. HP verweist in seiner Mitteilung auf steigende Speicher- und Speicherplatzkosten. Laut Protokoll der Telefonkonferenz zu den Zahlen (Investing.com) sehen CFO und Konzernchef die Kosten weiter als Kernthema und planen Preismaßnahmen.

Fast 60 Prozent der ausgelieferten PCs waren laut HP Geräte mit KI-Funktionen. Die Einheitenzahl insgesamt lag im Quartal 29 Prozent niedriger, wie die Pressemitteilung ausweist.