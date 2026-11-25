Während die Wall Street im KI-Ausverkauf versinkt, steht ein unscheinbarer Hardwarekonzern an der Spitze: Die HP-Aktie (Handelssymbol HPQ, ISIN US40434L1052) springt am Mittwoch im US-Handel um gut 10 Prozent auf rund 31 Dollar, nachdem HP Inc. am Dienstagabend die Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres vorgelegt hat. Dabei ist die Lage schwieriger, als der Kurssprung vermuten lässt: Die Margen sinken, und die HP-Aktie hatte am Dienstag noch 3,3 Prozent verloren.
HP-Aktie: Zweistelliges Plus gegen den Crash – wie lange trägt die Rechnung gegen teure Speicherchips?
HP-Aktie springt nach den Quartalszahlen um rund 10 Prozent auf etwa 31 Dollar – gegen den Nasdaq-Crash. Umsatz +9,3 Prozent, Dividende 0,31 Dollar, aber Margen unter Druck und vorsichtiger Ausblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- HP Inc.
- ISIN
- US40434L1052
- Handelssymbol
- HPQ (NYSE)
- Sitz
- Palo Alto, Kalifornien
- Geschäftsfelder
- PCs (Personal Systems) und Drucker (Printing)
Stand: 25.11.2026, Vortagesschluss 24.11.: 27,94 Dollar; Mittwochskurs aus US-Vormittagshandel
Hinter dem Sprung steckt ein Quartal, das die eigene Prognose klar übertraf, und eine Dividendenerhöhung. Das große Bild ist aber ein anderes: PC-Hersteller zahlen für Speicherchips plötzlich deutlich mehr, und das trifft die Gewinne.
Die Zahlen
Wie gut war das Quartal der HP-Aktie?
HP steigerte den Umsatz im vierten Quartal um 9,3 Prozent auf 16,0 Milliarden Dollar (währungsbereinigt plus 8,6 Prozent). Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,83 Dollar und damit über der eigenen Spanne von 0,69 bis 0,79 Dollar, enthielt aber 0,15 Dollar aus Steuererstattungen im Zusammenhang mit Zöllen. Im Vorjahr hatte HP 0,93 Dollar erzielt. Nach US-Rechnungslegung (GAAP) verdiente HP 0,84 Dollar je Aktie, so viel wie vor einem Jahr.
|Kennzahl
|Q4 2026
|Veränderung
|Umsatz gesamt
|16,0 Mrd. $
|+9,3 %
|Personal Systems (PCs)
|11,75 Mrd. $
|+14 %
|Printing (Drucker)
|4,25 Mrd. $
|-1 %
|Operative Marge PCs
|3,0 %
|Vorjahr 5,8 %
|Operative Marge Drucker
|19,7 %
|Vorjahr 18,5 %
|Free Cashflow
|0,80 Mrd. $
|Vorjahr 1,49 Mrd. $
Segmentmargen sind operative Margen. Geschäftsjahr endet am 31. Oktober.
Quelle: HP Inc., Pressemitteilung (SEC-Einreichung 24.11.2026)
Das Problem
Warum drücken Speicherchips auf die HP-Aktie?
Im PC-Geschäft wachsen die Umsätze kräftig, vor allem bei Geräten für Unternehmen (Commercial plus 23 Prozent), während das Privatkundengeschäft um 7 Prozent schrumpfte. Doch die operative Marge der PC-Sparte fiel auf 3,0 Prozent, nach 4,6 Prozent im dritten Quartal. HP verweist in seiner Mitteilung auf steigende Speicher- und Speicherplatzkosten. Laut Protokoll der Telefonkonferenz zu den Zahlen (Investing.com) sehen CFO und Konzernchef die Kosten weiter als Kernthema und planen Preismaßnahmen.
Fast 60 Prozent der ausgelieferten PCs waren laut HP Geräte mit KI-Funktionen. Die Einheitenzahl insgesamt lag im Quartal 29 Prozent niedriger, wie die Pressemitteilung ausweist.
Margen unter Druck
Die operative Marge (Non-GAAP) sank auf 6,2 Prozent nach 8,0 Prozent im Vorjahr.
Drucker als Stütze
Das Druckergeschäft erreicht 19,7 Prozent operative Marge und finanziert Teile des Konzerns.
Kostenprogramm
Laut Telefonkonferenz sollen jährlich rund eine Milliarde Dollar brutto bis Ende des Geschäftsjahres 2028 eingespart werden.
Der Ausblick
Was erwartet HP für das Geschäftsjahr 2027?
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt HP einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,66 bis 0,76 Dollar in Aussicht, für das Gesamtjahr 3,15 bis 3,45 Dollar und einen freien Cashflow von 2,9 bis 3,1 Milliarden Dollar. Ab dem neuen Geschäftsjahr schließt HP aktienbasierte Vergütung aus den bereinigten Zahlen aus; die Vergleichswerte werden angepasst, nach HP-Angaben um 0,38 Dollar je Aktie für das Vorjahr. Laut Telefonkonferenz erwartet das Management für das Kalenderjahr 2027 einen Rückgang der PC-Stückzahlen im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich und will die Marge der PC-Sparte bis Ende des Geschäftsjahres in den langfristigen Bereich von 5 bis 7 Prozent zurückführen.
Die Aktionäre
Wie viel bekommen Aktionäre der HP-Aktie?
HP erhöht die Quartalsdividende von 0,30 auf 0,31 Dollar je Aktie. Sie wird am 6. Januar 2027 gezahlt, Stichtag ist der 9. Dezember 2026. Im Geschäftsjahr 2026 gab HP 2,3 Milliarden Dollar an Aktionäre zurück, davon 1,2 Milliarden Dollar für den Rückkauf von rund 46,7 Millionen Aktien und 1,1 Milliarden Dollar als Dividende; das waren 70 Prozent des freien Cashflows. Interims-CEO Bruce Broussard übergibt laut Telefonkonferenz zum 4. Januar 2027 an Emma Walmsley.
Wichtig bleibt der nächste Schritt: Gelingt HP, die Preise zu erhöhen, ohne Absatz zu verlieren? Die Antwort darauf entscheidet, ob die HP-Aktie den Sprung vom Mittwoch halten kann. Die 52-Wochen-Spanne reicht laut Investing.com von 17,56 bis 36,23 Dollar.
Häufige Fragen zur HP-Aktie
Warum steigt die HP-Aktie am 25. November? HP übertraf im vierten Quartal die eigene Gewinnprognose, steigerte den Umsatz um 9,3 Prozent und erhöhte die Dividende.
Wie hoch ist die Dividende? Die neue Quartalsdividende beträgt 0,31 Dollar je Aktie, zahlbar am 6. Januar 2027.
Wie lauten ISIN und Handelssymbol? Die ISIN der HP-Aktie lautet US40434L1052, das Handelssymbol HPQ an der NYSE.
Was erwartet HP für 2027? Einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,15 bis 3,45 Dollar und einen freien Cashflow von 2,9 bis 3,1 Milliarden Dollar.
Welche Kursziele haben Analysten? In den ausgewerteten Quellen sind keine Analystenkursziele belegt.
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