Die HP Aktie hat Anlegern am Dienstagabend die Nerven geraubt. Kaum waren die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal veröffentlicht, sprang der Kurs nachbörslich um mehr als 14 Prozent nach oben. Kurz darauf war der Gewinn wieder verschwunden und die Aktie drehte ins Minus. Im regulären Handel hatte sie bei 29,96 Dollar geschlossen.
HP Aktie: Erst plus 14 Prozent, dann ins Minus – was hinter der Achterbahnfahrt nach den Zahlen steckt
Die HP Aktie liefert nach den Quartalszahlen eine nachbörsliche Achterbahnfahrt: Erst schießt sie um mehr als 14 Prozent nach oben, dann dreht sie ins Minus. Gute Zahlen, eine höhere Dividende und ein Ausblick über den Erwartungen treffen auf schrumpfende PC-Märkte und teuren Speicher. Die Analyse.
Die Zahlen
Besser als versprochen, aber mit Rückenwind vom Zoll
Auf den ersten Blick lieferte HP ein starkes Quartal. Der Umsatz stieg um 9,3 Prozent auf 16,0 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,83 Dollar über der eigenen Spanne von 0,69 bis 0,79 Dollar. Allerdings half eine Erstattung von US-Zöllen kräftig mit. Im gesamten Geschäftsjahr 2026 setzte HP 60,5 Milliarden Dollar um und verdiente bereinigt 3,33 Dollar je Aktie.
Für das Geschäftsjahr 2027 peilt HP einen bereinigten Gewinn von 3,15 bis 3,45 Dollar je Aktie an. Analysten hatten laut Bloomberg im Schnitt mit 3,18 Dollar gerechnet. Die Mitte der Spanne liegt allerdings knapp unter dem Wert des abgelaufenen Jahres. Den freien Cashflow sieht HP bei 2,9 bis 3,1 Milliarden Dollar, die Quartalsdividende steigt auf 0,31 Dollar.
Das Problem
Teurer Speicher, schrumpfender PC-Markt
Der Haken liegt im PC-Geschäft. Speicherchips sind so teuer geworden, dass HP die Kosten nicht schnell genug an die Kunden weitergeben konnte. Die operative Marge im PC-Segment fiel schon im dritten Quartal auf 4,6 Prozent. Das Management nennt das vierte Quartal den Tiefpunkt und erwartet im neuen Jahr eine Rückkehr in Richtung 5 bis 7 Prozent. Gleichzeitig rechnet HP für 2027 mit deutlich weniger verkauften PCs. Der Chef des Schwesterkonzerns HPE erwartet knappen Speicher sogar bis mindestens zur zweiten Hälfte 2028.
HP verdient gut, aber die Speicherkrise hält den PC-Markt im Würgegriff.
Die Führung
Neuer Chef für den Neustart
Auch an der Spitze steht ein Wechsel an. Derzeit führt Bruce Broussard das Unternehmen übergangsweise. Nach Berichten soll die frühere GSK-Chefin Emma Walmsley am 4. Januar den Chefposten übernehmen. Auf sie wartet die Aufgabe, die HP Aktie durch ein schwieriges PC-Jahr zu führen.
Die HP Aktie wird an der NYSE und an deutschen Börsenplätzen gehandelt.
Häufige Fragen zur HP Aktie
Warum schwankt die HP Aktie nach den Zahlen so stark?
Gewinn und Ausblick lagen über den Erwartungen, doch teurer Speicher und ein schrumpfender PC-Markt belasten. Nachbörslich drehte der Kurs von über 14 Prozent Plus ins Minus.
Wie hoch ist die neue HP Dividende?
HP erhöht die Quartalsdividende auf 0,31 Dollar je Aktie.
Was erwartet HP für 2027?
Einen bereinigten Gewinn von 3,15 bis 3,45 Dollar je Aktie und einen freien Cashflow von 2,9 bis 3,1 Milliarden Dollar.
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