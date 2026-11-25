Der Haken liegt im PC-Geschäft. Speicherchips sind so teuer geworden, dass HP die Kosten nicht schnell genug an die Kunden weitergeben konnte. Die operative Marge im PC-Segment fiel schon im dritten Quartal auf 4,6 Prozent. Das Management nennt das vierte Quartal den Tiefpunkt und erwartet im neuen Jahr eine Rückkehr in Richtung 5 bis 7 Prozent. Gleichzeitig rechnet HP für 2027 mit deutlich weniger verkauften PCs. Der Chef des Schwesterkonzerns HPE erwartet knappen Speicher sogar bis mindestens zur zweiten Hälfte 2028.