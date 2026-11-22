Neues Honeywell, neue Zahlen: Seit der Abspaltung der Luftfahrtsparte ist Honeywell ein reiner Automatisierungskonzern – und das erste Quartal in dieser Form fiel stärker aus als erwartet. Die Honeywell Aktie schloss am 20. November dennoch 2,39 Prozent tiefer bei 212,64 Dollar. Diese Honeywell Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Umbau steckt und wie die Honeywell Aktie jetzt dasteht.
Honeywell Aktienanalyse: Nach der Aufspaltung Gewinn je Aktie +34 Prozent, Prognose angehoben – wird der Automatisierer jetzt unterschätzt?
Honeywell ist seit Ende Juni ein reiner Automatisierungskonzern. Im ersten Quartal ohne Luftfahrtsparte stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um 34 Prozent. Die Honeywell Aktie schloss am 20. November bei 212,64 Dollar. Die Aktienanalyse.
Steckbrief
- Unternehmen
- Honeywell International Inc. (Honeywell Technologies)
- ISIN
- US4385162056
- WKN
- 870153 (bisherige WKN, bitte prüfen)
- Handelssymbol
- ALD0 (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- HON (Nasdaq)
- Branche
- Automatisierung und Gebäudetechnik
- Sitz
- Charlotte, North Carolina
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Nasdaq
Der Umbau
Honeywell Aktienanalyse: Drei Firmen statt einer
Am 29. Juni 2026 wurde Honeywell Aerospace abgespalten und an der Nasdaq notiert. Aktionäre erhielten für je zwei Honeywell-Aktien eine Aktie des neuen Luftfahrtzulieferers. Direkt danach legte Honeywell seine eigenen Aktien im Verhältnis 2 zu 1 zusammen. Kursvergleiche mit der Zeit vor Ende Juni sind deshalb nur eingeschränkt aussagekräftig.
Honeywell Aerospace: ISIN US43849R1059, WKN A429HW, Handelssymbol AW8 (deutsche Börsen), US-Handelssymbol HONA (Nasdaq).
Die Zahlen
Das erste Quartal als Automatisierer
Im dritten Quartal 2026 erzielte Honeywell einen Umsatz von 4,99 Milliarden Dollar, ein Plus von 1 Prozent, organisch von 7 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg von 1,70 auf 2,27 Dollar. Das operative Ergebnis wuchs um 79 Prozent auf 740 Millionen Dollar, die Segmentmarge um 3,5 Prozentpunkte auf 18,4 Prozent.
Gebäudetechnik
Building Automation steigerte den Umsatz um 8 Prozent auf 2,02 Milliarden Dollar und ist damit die größte Sparte.
Auftragsbestand
Der Auftragsbestand wuchs um 7 Prozent auf knapp 19 Milliarden Dollar, ohne verkaufte Geschäftsteile.
Prognose
Honeywell hob die Ziele für organisches Wachstum, bereinigten Gewinn je Aktie und freien Cashflow 2026 an.
Honeywell: bereinigter Gewinn je Aktie im dritten Quartal
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Quelle: Honeywell, Mitteilung vom 22.10.2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Gewinn je Aktie
|Q3 2025
|1,70
|Q3 2026
|2,27
Bewertung
Was die Honeywell Aktie einpreist
Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 61,4 Milliarden Euro. Gemessen an der Ertragskraft der neuen Struktur kommt es darauf an, ob Honeywell das Margenplus halten kann. Der Konzern setzt auf Gebäude-, Prozess- und Industrieautomation, also auf Bereiche, in denen Fabriken und Rechenzentren zunehmend automatisiert werden.
Das auf der Kursseite ausgewiesene KGV ist durch Sondereffekte der Abspaltung verzerrt und taugt derzeit kaum für einen Vergleich.
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