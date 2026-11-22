Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 61,4 Milliarden Euro. Gemessen an der Ertragskraft der neuen Struktur kommt es darauf an, ob Honeywell das Margenplus halten kann. Der Konzern setzt auf Gebäude-, Prozess- und Industrieautomation, also auf Bereiche, in denen Fabriken und Rechenzentren zunehmend automatisiert werden.