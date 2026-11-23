Honeywell Aktie: Plus 4,4 Prozent – der halbierte Konzern überholt Goldman und Boeing

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 22:55 2 Min.

Die Honeywell Aktie schließt am Montag 4,39 Prozent höher bei 221,97 Dollar und ist fünftgrößter Gewinner im Dow Jones. Der Konzern ist nach der Abspaltung der Luftfahrt kaum wiederzuerkennen. Was vom alten Honeywell übrig ist und was den Kurs treibt.

Bild: Quintin Soloviev, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons (Medium 5686), Ausschnitt ohne Schriftzug, auf 1200 x 675 skaliert

Am Nachmittag stand Honeywell in der Gewinnerliste des Dow Jones noch auf Platz sieben. Zum Handelsschluss ist es Platz fünf. Die Honeywell Aktie beendet den Montag bei 221,97 Dollar, 4,39 Prozent über dem Freitagsschluss von rund 212,60 Dollar (eigene Rechnung). Damit hat sie im Tagesverlauf Goldman Sachs und Boeing hinter sich gelassen und deutlich besser abgeschnitten als der Dow, der 3,01 Prozent gewann. Schlusskurs der Honeywell Aktie 221,97 USD Tagesgewinn, Platz 5 im Dow Jones +4,39 % Auftragsbestand 19 Mrd. USD Anteil an Quantinuum 48 % Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 22:52 Uhr MEZ; Honeywell; Trefis Der Umbau Ein Konzern ohne Flugzeuge, aber mit Quantencomputer Wer bei Honeywell an Triebwerke und Cockpits denkt, liegt nicht mehr richtig. Die Luftfahrtsparte wurde 2026 abgespalten und notiert als Honeywell Aerospace eigenständig. Auch die Quantencomputer-Tochter Quantinuum ist an der Börse, Honeywell hält noch 48 Prozent. Geblieben ist ein Unternehmen für Automatisierung und Prozesstechnik. An Tagen, an denen Technologiewerte gefragt sind, gewinnt diese Beteiligung an Bedeutung: Sie gibt der Honeywell Aktie ein Stück Zukunftsfantasie, das ein reiner Industriewert nicht hat. Das Geschäft Volle Auftragsbücher dank Flüssiggas Das Kerngeschäft läuft solide. Im ersten Quartal nach der Abspaltung wuchs der Umsatz bereinigt um sieben Prozent. Die Sparte für Prozessautomatisierung legte um acht Prozent zu, getragen von Technik für Flüssiggas-Terminals und Chemieanlagen. Der Auftragsbestand erreichte knapp 19 Milliarden Dollar. Am 22. Oktober hob das Management die Jahresprognose für Wachstum, Gewinn je Aktie und freien Mittelzufluss an. Was für die Honeywell Aktie spricht Stärker als der Dow Jones

Angehobene Jahresprognose

Auftragsbestand von knapp 19 Milliarden Dollar

Beteiligung an Quantinuum Was Anleger bedenken sollten Berichteter Umsatz wächst kaum

Großprojekte können sich verzögern

Quantinuum-Kurs schwankt stark

Der verkleinerte Konzern muss sich erst beweisen Einordnung der Redaktion: Die Honeywell Aktie ist kein KI-Wert und hat trotzdem einen der besseren Tage im Dow erwischt. Nach einem Ausverkauf greifen Anleger gern zu Industrietiteln mit vollen Auftragsbüchern, und die Quantenbeteiligung liefert einen Schuss Fantasie dazu. Der eigentliche Test bleibt nüchtern: Der neue Konzern muss zeigen, dass er ohne die Luftfahrt schneller wächst als zuvor. FAQ Häufige Fragen zur Honeywell Aktie Wie hat die Honeywell Aktie heute geschlossen?

Bei 221,97 Dollar, 4,39 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Gehört die Luftfahrtsparte noch zu Honeywell?

Nein. Sie wurde 2026 abgespalten und ist als Honeywell Aerospace eigenständig börsennotiert. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Honeywell Aktie?

ISIN US4385161066, WKN 870153. Handelssymbol an der Nasdaq: HON. Handelssymbol an deutschen Börsen: ALD.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.