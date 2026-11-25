Die Honeywell Aktie steht für einen Konzern im Umbruch. Nach der Abspaltung der Luftfahrtsparte Ende Juni firmiert das Unternehmen als Honeywell Technologies und konzentriert sich ganz auf Automatisierung. Das erste Quartal in der neuen Form fiel stark aus: Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 34 Prozent auf 2,27 Dollar, organisch wuchs der Umsatz um 7 Prozent auf knapp 5 Milliarden Dollar. Die Segmentmarge legte um 3,5 Prozentpunkte auf 18,4 Prozent zu.
Honeywell Aktie: Erst zerlegt, jetzt im Turbo – Gewinn plus 34 Prozent, Prognose erhöht. Startet der neue Automatisierungsriese durch?
Nach der Abspaltung der Luftfahrtsparte ist Honeywell ein reiner Automatisierungskonzern. Das erste Quartal in neuer Form überrascht mit kräftigem Gewinnplus. Was das für die Honeywell Aktie bedeutet.
Die Zerlegung
Aus eins mach drei
Der frühere Mischkonzern ist inzwischen in drei börsennotierte Unternehmen aufgeteilt: Die Werkstoffsparte ging als Solstice Advanced Materials an die Börse, die Luftfahrtsparte als Honeywell Aerospace. Die verbliebene Honeywell Technologies führte zugleich eine Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 1 zu 2 durch.
Der Ausblick
Höhere Ziele für 2026
Honeywell hob die Jahresziele an: Der bereinigte Gewinn je Aktie soll nun 8,40 bis 8,45 Dollar erreichen, 30 bis 31 Prozent mehr als im Vorjahr, bei 20,0 bis 20,1 Milliarden Dollar Umsatz. Treiber sind die Gebäudeautomation mit 8 Prozent und die Prozessautomation mit 16 Prozent Wachstum; die Industrieautomation schwächelte dagegen.
Die Honeywell Aktie zeigt, dass die Aufspaltung Wirkung zeigt. Als reiner Automatisierungswert muss Honeywell nun beweisen, dass Margen und Wachstum dauerhaft höher liegen.
Häufige Fragen zur Honeywell Aktie
Was ist Honeywell Technologies?
Der verbliebene Honeywell-Konzern nach Abspaltung der Luftfahrt- und Werkstoffsparten, spezialisiert auf Automatisierung.
Was erwartet Honeywell für 2026?
Einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,40 bis 8,45 Dollar.
Gab es eine Aktienzusammenlegung?
Ja, Ende Juni 2026 im Verhältnis 1 zu 2.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.