Was ist Honeywell Technologies?

Der verbliebene Honeywell-Konzern nach Abspaltung der Luftfahrt- und Werkstoffsparten, spezialisiert auf Automatisierung.

Was erwartet Honeywell für 2026?

Einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,40 bis 8,45 Dollar.

Gab es eine Aktienzusammenlegung?

Ja, Ende Juni 2026 im Verhältnis 1 zu 2.