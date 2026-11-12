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HomeToGo: Rekordzahlen in Q3 2026! Umsatz steigt um 72,6% - Gewinnprognose erhöht

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 13:11 5 Min. anleihencheck.de

Wie aus der aktuellen Pressemitteilung von HomeToGo hervorgeht, eilt der Ferienhauskonzern von Rekord zu Rekord und hebt seine Gewinnprognose für 2026 an. In den ersten neun Monaten schossen die Umsatzerlöse um 72,6% auf 347,4 Mio. EUR nach oben, während das bereinigte EBITDA um beeindruckende 183% auf 62,3 Mio. EUR zulegte. Auch der Free Cash Flow drehte deutlich ins Plus

Bild: Pexels

Die HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, hat heute ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres 2026 bekannt gegeben, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Gestützt auf die disziplinierte Umsetzung der strategischen Prioritäten über alle Geschäftsbereiche hinweg verzeichnete HomeToGo Rekordergebnisse und hebt die Prognose für das Bereinigte EBITDA im GJ/26 an. In den ersten 9M/26 steigerte HomeToGo die IFRS-Umsatzerlöse auf den Rekordwert von EUR 347,4 Mio. (+72,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Wesentlicher Treiber war erneut HomeToGo_PRO, das B2B-Segment des Konzerns, das mittlerweile 66% der gesamten IFRS-Umsatzerlöse ausmacht. Parallel dazu richtete das Unternehmen den B2C-Marktplatz weiterhin konsequent auf Profitabilität statt reinem Top-Line-Wachstum aus - untermauert von disziplinierter Marketingeffizienz und strikter Kostenkontrolle. In 9M/26 legte das Bereinigte EBITDA im Marktplatz-Segment um 63,9% ggü. dem Vorjahreszeitraum zu - ein klarer Beleg dafür, dass der strategische Fokus greifbare Ergebnisse liefert. Trotz geringerer Marketingaufwendungen führte die anhaltend hohe Buchungsnachfrage auf dem HomeToGo-Marktplatz dazu, dass der Auftragsbestand der Buchungserlöse[1] zum Ende des dritten Quartals mit EUR 32,1 Mio. (+1,2% ggü. dem Vorjahreszeitraum) einen neuen Höchststand erreichte. Getragen von Zuwächsen in beiden Segmenten stieg das Bereinigte EBITDA der HomeToGo Group in den ersten 9M/26 um 183% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf EUR 62,3 Mio. (9M/25: EUR 22,0 Mio.) - und markierte damit die stärksten ersten neun Monate in der Geschichte des Unternehmens. Die Bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um +7 Prozentpunkte auf 17,9%. Der Profitabilitätszuwachs führte zudem zu einer deutlichen Wende beim Free Cash Flow auf EUR 31,9 Mio. (+EUR 57,5 Mio. ggü. dem Vorjahreszeitraum) und unterstreicht die starke Cash-Generierung des Konzerns. Diese starken Ergebnisse in 9M/26 bestätigen die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Roadmap für 2026. Getrieben von Synergieeffekten und skalierbarem Wachstum bei HomeToGo_PRO sowie dem Profitabilitätsfokus im B2C-Marktplatz hat HomeToGo eine solide Basis für langfristig profitables Wachstum geschaffen. Finanzprognose für das Bereinigte EBITDA im GJ/26 angehoben Getragen von einer erfolgreichen Sommer-Hauptsaison im Kerngeschäft und vorzeitigen Synergierealisierungen, hebt HomeToGo seine Prognose für das Bereinigte EBITDA im GJ/26 an. Der Konzern erwartet nun ein Bereinigtes EBITDA zwischen EUR 48 Mio. und EUR 50 Mio. (zuvor EUR 45 Mio. bis EUR 47 Mio.). Die Prognose für die IFRS-Umsatzerlöse im GJ/26 bleibt unverändert und wird mit EUR 400 Mio. bis EUR 410 Mio. bestätigt. Für Q4/26 rechnet HomeToGo mit den üblichen saisonalen Mustern. Operativ konzentriert sich der Konzern weiterhin auf die Erreichung seiner fünf zuvor kommunizierten strategischen Prioritäten für das Gesamtjahr. Ernennung einer neuen Chief Business Officer Mit Wirkung zum 1. Januar 2027 wird Dr. Christine Prauschke als CBO und Mitglied des Vorstands zu HomeToGo stoßen. In dieser Funktion wird sie die vollständige strategische, operative und finanzielle Verantwortung für HomeToGo Originals inklusive Interhome tragen. Als einer der größten europäischen Ferienhausverwalter bildet HomeToGo Originals den operativen Kern des schnell wachsenden Segments HomeToGo_PRO. Die Ernennung von Dr. Prauschke unterstreicht das Engagement des Konzerns, diesen zentralen Wachstumsmotor weiter zu beschleunigen und branchenweit die erste KI-gestützte end-to-end Betriebsplattform für den Ferienhausmarkt aufzubauen. Zudem wird Dr. Prauschke die Integration neuer Übernahmen in HomeToGo Originals verantworten und so die erfolgreiche "Buy-and-Build"-Strategie des Konzerns weiter vorantreiben. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer und CEO von HomeToGo: "Unsere Entwicklung in den ersten neun Monaten 2026 beweist, dass unsere strategische Roadmap auf allen Ebenen unseres Geschäfts greift. Die Zahlen sprechen für sich: Wir liefern Rekordergebnisse, haben das profitable Wachstum in beiden Geschäftsbereichen beschleunigt und den Free Cash Flow im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 57 Millionen Euro verbessert und liegen somit nun deutlich im Plus." 9M/26 Ergebnisse: Quartalsmitteilung, Earnings Call und Präsentation Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO, und Sebastian Bielski, CFO, werden die 9M/26 Ergebnisse auf statutarischer und Like-for-Like Basis vorstellen und dabei auf die angehobene Finanzprognose eingehen sowie weitere Einblicke in die operativen Fortschritte der HomeToGo Group im Hinblick auf die strategische Roadmap - und die Interhome-Integration geben. Die Vorstellung findet heute um 10:00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz statt, gefolgt von einer Fragerunde für Analyst*innen und Investor*innen. Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten und ist über einen Live-Webcast zugänglich. Interessierte Teilnehmer können sich unter der folgenden Adresse vorab für die Telefonkonferenz anmelden - mit der Möglichkeit, an der Fragerunde teilzunehmen. Die Quartalsmitteilung von HomeToGo für 9M/26 ist auf der Investor-Relations-Website verfügbar. Weitere Informationen zu den Neuigkeiten und der Kapitalmarktberichterstattung von HomeToGo finden Sie unter ir.hometogo.de. Über die HomeToGo Group HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und baut die erste KI-gestützte end-to-end Betriebsplattform für den Ferienhausmarkt auf. Die HomeToGo Group vereint zwei Geschäftsbereiche: HomeToGo_PRO bietet Software- und technologiegestützte Servicelösungen für die gesamte Reisebranche, bei der HomeToGo Originals - einer der größten Verwalter von Ferienunterkünften in Europa - im Mittelpunkt steht. Über den KI-gestützten Marktplatz und die Vertriebstechnologie von HomeToGo können Reisende Preise sowie Angebote der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern vergleichen und mühelos das perfekte Zuhause für jede Reise finden. HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut und ist offizieller Reisepartner des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. Die HomeToGo Group betreibt lokalisierte Apps und Websites in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns Ansprechpartner für Investoren: Sebastian Bielski, CFO IR@hometogo.com Ansprechpartnerin für Medien: Isabel Nacke press@hometogo.com

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