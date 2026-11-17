Die Home Depot Aktie (Ticker HD, ISIN US4370761029) steht vor dem US-Handelsstart am Dienstag im Rampenlicht: Der weltgrößte Baumarktkonzern meldete um 6 Uhr New Yorker Zeit (12 Uhr MEZ) einen Quartalsumsatz von 43,4 Milliarden Dollar und lag damit klar über den Erwartungen der Analysten. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen an, dass Finanzchef Richard McPhail am 23. November die Konzernführung von Ted Decker übernimmt. Am Montag hatte die Aktie an der NYSE bei 347,51 Dollar geschlossen – nach einer Rally von knapp 20 Prozent in vier Wochen. Diese Home Depot Aktienanalyse ordnet ein, ob die Zahlen die hohen Erwartungen rechtfertigen.
Home Depot Aktienanalyse: Zahlen über den Erwartungen, neuer CEO ab Montag – trägt die Baumarkt-Wende den Kurs weiter?
Home Depot übertrifft im dritten Quartal die Umsatzerwartungen, präzisiert die Jahresprognose und macht Finanzchef Richard McPhail zum neuen Konzernchef. Die Home Depot Aktienanalyse zeigt, was hinter den Zahlen steckt, wie teuer die Aktie nach der 20-Prozent-Rally ist und welche Szenarien Analysten für die Home Depot Aktienprognose diskutieren.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Home Depot, Inc.
- Ticker
- HD (NYSE)
- ISIN
- US4370761029
- Börsenwert
- rund 347 Mrd. USD
- Dividende
- 2,33 USD je Quartal, Rendite rund 2,7 %
- Nächster CEO
- Richard McPhail ab 23.11.2026
Stand: 17.11.2026, Kurs: Schlusskurs NYSE vom 16.11.2026; Quartalszahlen vom 17.11.2026
Umsatz schlägt den Konsens
43,40 Mrd. USD Umsatz gegenüber rund 42,8 Mrd. USD erwartet; vergleichbare Umsätze plus 2,2 Prozent.
Gewinn im Rahmen
Bereinigtes EPS von 3,86 USD, Konsens je nach Quelle 3,84 bis 3,87 USD.
Prognose präzisiert
Umsatzwachstum jetzt rund 4,5 Prozent (oberes Ende), Margen am unteren Ende der bisherigen Spanne.
Führungswechsel
Richard McPhail wird ab 23. November CEO, Ted Decker bleibt Verwaltungsratschef.
Die Nachricht des Tages
Was ist bei der Home Depot Aktie heute passiert?
Im dritten Geschäftsquartal, das am 1. November endete, steigerte Home Depot den Umsatz um 4,9 Prozent auf 43,398 Milliarden Dollar. Die vergleichbaren Umsätze – also bereinigt um neue Filialen und Zukäufe – legten um 2,2 Prozent zu, nach nur 0,2 Prozent im Vorjahresquartal. Bemerkenswert ist die Zusammensetzung: Die Zahl der vergleichbaren Kundentransaktionen sank um 0,5 Prozent, der durchschnittliche Bon stieg dagegen um 3,0 Prozent auf 93,09 Dollar. Kunden kommen also nicht häufiger, geben pro Einkauf aber mehr aus.
Der Gewinn je Aktie nach US-Bilanzierung kletterte von 3,62 auf 3,72 Dollar, bereinigt um Abschreibungen auf zugekaufte immaterielle Werte von 3,74 auf 3,86 Dollar. Beim Umsatz hatten Analysten laut TipRanks rund 42,81 Milliarden Dollar erwartet, beim bereinigten Ergebnis je nach Datenanbieter zwischen 3,84 und 3,87 Dollar. Der Umsatz lag damit klar über dem Konsens, der Gewinn im Rahmen. Der designierte Konzernchef McPhail wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert: „Results in the third quarter exceeded our expectations.“
Zur zweiten Nachricht des Tages: Ted Decker, der im August eine krankheitsbedingte Auszeit genommen hatte, gibt den Chefposten ab und bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats. Richard McPhail ist seit 2005 im Konzern und seit 2019 Finanzchef. Ann-Marie Campbell wird President und COO, Jordan Broggi neuer Finanzvorstand. Für Anleger bedeutet das Kontinuität: Das Duo Campbell/McPhail führte den Konzern bereits interimistisch.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Home Depot sein Geld?
Home Depot betreibt rund 2.300 Baumärkte in den USA, Kanada und Mexiko und ist mit Abstand der größte Anbieter für Heimwerker- und Baumaterial in Nordamerika. Neben Privatkunden („Do-it-yourself“) zielt der Konzern seit Jahren gezielt auf professionelle Handwerker und Bauunternehmen („Pros“). Dafür kaufte Home Depot 2024 den Dachbaustoff-Händler SRS und später GMS, einen Spezialisten für Trockenbau. SRS kommt inzwischen auf mehr als 1.320 Standorte. Die Strategie: Profis kaufen regelmäßiger und in größeren Mengen, sind weniger launisch als Privatkunden und bringen höhere Bons.
Das Geschäft hängt stark am US-Immobilienmarkt. Wer ein Haus kauft, renoviert. Wer umzieht, kauft Farbe, Böden und Werkzeug. Genau hier liegt das Problem der vergangenen zwei Jahre: Mit Hypothekenzinsen um sieben Prozent sind viele Eigentümer in ihren alten, günstigen Finanzierungen gefangen und ziehen nicht um. Die 30-jährige Festhypothek lag laut Freddie Mac am 12. November bei 7,11 Prozent – immerhin der vierte Wochenrückgang in Folge.
Zahlen und Bewertung
Wie teuer ist die Home Depot Aktie nach der Rally?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Veränderung
|Umsatz
|43,40 Mrd. USD
|41,35 Mrd. USD
|+4,9 %
|Vergleichbare Umsätze
|+2,2 %
|+0,2 %
|–
|Durchschnittsbon
|93,09 USD
|–
|+3,0 %
|Nettogewinn
|3,71 Mrd. USD
|–
|+3,1 %
|EPS (GAAP)
|3,72 USD
|3,62 USD
|+2,8 %
|EPS (bereinigt)
|3,86 USD
|3,74 USD
|+3,2 %
|Operative Marge (bereinigt)
|13,0 %
|13,3 %
|−0,3 Pp.
Quelle: Home Depot, Quartalsmitteilung vom 17.11.2026
Die Kehrseite des Wachstums ist die Marge. Die bereinigte operative Marge sank um 0,3 Prozentpunkte auf 13,0 Prozent. Für das Gesamtjahr präzisiert Home Depot die Prognose entsprechend gemischt: Das Umsatzwachstum soll nun bei rund 4,5 Prozent liegen und damit am oberen Ende der bisherigen Spanne von 2,5 bis 4,5 Prozent. Die vergleichbaren Umsätze sollen rund 1,4 Prozent zulegen. Die bereinigte operative Marge sieht der Konzern dagegen bei rund 12,8 Prozent – das untere Ende der bisherigen Spanne. Beim bereinigten Gewinn je Aktie erwartet Home Depot nun ein Plus von rund 2 Prozent auf Basis von 14,69 Dollar. Rechnerisch ergibt das etwa 14,98 Dollar, leicht unter dem Konsens von 15,01 Dollar, den Barchart vor den Zahlen nannte.
|Kennzahl
|Prognose August
|Prognose November
|Umsatzwachstum
|ca. 2,5–4,5 %
|ca. 4,5 %
|Vergleichbare Umsätze
|ca. 0 bis +2,0 %
|ca. +1,4 %
|Bruttomarge
|ca. 33,1 %
|ca. 33,0 %
|Bereinigte operative Marge
|12,8–13,0 %
|ca. 12,8 %
|Bereinigtes EPS-Wachstum
|ca. 0 bis +4 %
|ca. +2,0 %
Quelle: Home Depot, Mitteilungen vom 18.08.2026 und 17.11.2026
Bei der Bewertung bewegt sich die Home Depot Aktie auf dem Niveau ihres langjährigen Durchschnitts. GuruFocus nennt ein KGV auf Basis der vergangenen zwölf Monate von 24,4, bei einem Fünfjahres-Median von rund 23. Auf die erwarteten Gewinne gerechnet liegt das KGV laut Barchart bei 23,4. Zum Vergleich: Rivale Lowe's, der am Mittwoch Zahlen vorlegt, kam laut TradingKey zuletzt auf ein erwartetes KGV von rund 18. Home Depot zahlt eine Quartalsdividende von 2,33 Dollar, aufs Jahr 9,32 Dollar – das entspricht beim Schlusskurs vom Montag einer Rendite von rund 2,7 Prozent. Die Nettofinanzverschuldung lag Ende Oktober nach eigener Rechnung aus der Bilanz bei rund 50 Milliarden Dollar, vor allem eine Folge der SRS- und GMS-Übernahmen.
Wie die Börse die Zahlen aufnimmt, war bei Redaktionsschluss gegen 12:30 Uhr MEZ (6:30 Uhr New York) noch nicht belastbar abzulesen. Der implizite Optionsmarkt hatte laut TipRanks vor den Zahlen eine Kursbewegung von rund 5 Prozent in beide Richtungen eingepreist.
Die Sicht der Wall Street
Was sagen Analysten zur Home Depot Aktie?
Die Wall Street ist mehrheitlich positiv gestimmt, aber nicht euphorisch. Laut Barchart (Stand 16.11.2026) stufen 21 von 35 Analysten die Aktie mit „Strong Buy“ ein, einer mit „Moderate Buy“, zwölf mit „Hold“ und einer mit „Strong Sell“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 375,06 Dollar, das höchste bei 425 Dollar. StockAnalysis nennt eine Spanne der Kursziele von 310 bis 425 Dollar. Wichtig: Diese Ziele stammen aus der Zeit vor den heutigen Zahlen. Reaktionen der Analysten auf den Bericht und den Führungswechsel lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Zuletzt hatten sich auch skeptische Stimmen gemehrt, die vor einer anhaltenden Flaute am Häusermarkt warnen.
|Quelle
|Analysten
|Kaufen
|Halten
|Verkaufen
|Ø Kursziel
|Barchart
|35
|22
|12
|1
|375,06 USD
|StockAnalysis
|36
|22
|14
|0
|379 USD
Quelle: Barchart, 16.11.2026; StockAnalysis, Oktober 2026
Charttechnik
Wo liegen die wichtigen Marken im Chart?
Technisch hat sich das Bild in den vergangenen Wochen deutlich aufgehellt. Zwischen dem 13. Oktober und dem 11. November legte die Aktie laut TradingKey um 19,5 Prozent zu. Nach Daten von Investing.com vom 16. November notiert sie klar über der 50-Tage-Linie bei rund 312 Dollar und der 200-Tage-Linie bei rund 333 Dollar. Der RSI lag mit knapp 64 im oberen, aber noch nicht überkauften Bereich. Als Unterstützungen gelten die Zone um 343 bis 345 Dollar sowie die 200-Tage-Linie. Nach oben bilden 354 Dollar und der Bereich um 362 Dollar – das Hoch vom 5. November – die nächsten Widerstände. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 397,63 Dollar aus dem Februar, das Tief bei 277,15 Dollar.
Szenarien
Wie sieht die Home Depot Aktienprognose der Analysten aus?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Die Szenarien, die am Markt diskutiert werden, lassen sich aber gut beschreiben. Im positiven Szenario gelingt es Home Depot, das Umsatzwachstum aus dem dritten Quartal ins Jahr 2027 zu tragen, während sinkende Zinsen den Häusermarkt beleben. Dann würden die Analysten ihre Kursziele vermutlich überprüfen – der Durchschnitt liegt mit 375 Dollar laut Barchart rund acht Prozent über dem Schlusskurs vom Montag, die höchsten Ziele bei 425 Dollar.
Im neutralen Szenario bleibt der Häusermarkt zäh, Home Depot wächst vor allem über Zukäufe und Preise, die Margen stagnieren. Dann dürfte die Aktie nach der starken Rally eher seitwärts laufen – mit einem KGV um 23 ist sie fair, aber nicht billig bewertet. Im negativen Szenario verschärft sich die Konsumschwäche, die Hypothekenzinsen steigen wieder und die Margen fallen weiter. Die niedrigsten Kursziele um 310 Dollar zeigen, wo Skeptiker den fairen Wert sehen. Für die Home Depot Aktienprognose wird deshalb auch entscheidend sein, ob der neue Chef McPhail beim Investorenauftritt eigene Akzente setzt.
Termine
Was sollten Anleger bei Home Depot jetzt beobachten?
Neben den eigenen Terminen lohnt der Blick auf die Hypothekenzinsen, die Freddie Mac wöchentlich am Donnerstag veröffentlicht, und auf die Zahlen von Lowe's am Mittwoch. Sie zeigen, ob die leichte Belebung bei Home Depot ein Branchentrend ist.
FAQ zur Home Depot Aktie
Warum steht die Home Depot Aktie heute im Fokus? Home Depot hat Quartalszahlen über den Umsatzerwartungen vorgelegt, die Jahresprognose präzisiert und Finanzchef Richard McPhail zum neuen CEO ab dem 23. November ernannt.
Wie hoch ist das KGV der Home Depot Aktie? Auf Basis der erwarteten Gewinne liegt das KGV laut Barchart bei rund 23 und damit nahe am langjährigen Durchschnitt.
Welches Kursziel sehen Analysten für die Home Depot Aktie? Im Schnitt 375,06 Dollar laut Barchart (Stand 16.11.2026), bei einer Spanne von rund 310 bis 425 Dollar. Die Ziele stammen aus der Zeit vor den heutigen Zahlen.
Wie fällt die Home Depot Aktienprognose für das Gesamtjahr aus? Das Unternehmen erwartet rund 4,5 Prozent Umsatzwachstum und ein bereinigtes Gewinnplus je Aktie von rund 2 Prozent; die Margen sollen am unteren Ende der bisherigen Spanne liegen.
Wie hoch ist die Dividende? Home Depot zahlt 2,33 Dollar je Quartal; das entspricht einer Rendite von rund 2,7 Prozent.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.