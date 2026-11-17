Im dritten Geschäftsquartal, das am 1. November endete, steigerte Home Depot den Umsatz um 4,9 Prozent auf 43,398 Milliarden Dollar. Die vergleichbaren Umsätze – also bereinigt um neue Filialen und Zukäufe – legten um 2,2 Prozent zu, nach nur 0,2 Prozent im Vorjahresquartal. Bemerkenswert ist die Zusammensetzung: Die Zahl der vergleichbaren Kundentransaktionen sank um 0,5 Prozent, der durchschnittliche Bon stieg dagegen um 3,0 Prozent auf 93,09 Dollar. Kunden kommen also nicht häufiger, geben pro Einkauf aber mehr aus.

Der Gewinn je Aktie nach US-Bilanzierung kletterte von 3,62 auf 3,72 Dollar, bereinigt um Abschreibungen auf zugekaufte immaterielle Werte von 3,74 auf 3,86 Dollar. Beim Umsatz hatten Analysten laut TipRanks rund 42,81 Milliarden Dollar erwartet, beim bereinigten Ergebnis je nach Datenanbieter zwischen 3,84 und 3,87 Dollar. Der Umsatz lag damit klar über dem Konsens, der Gewinn im Rahmen. Der designierte Konzernchef McPhail wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert: „Results in the third quarter exceeded our expectations.“

Zur zweiten Nachricht des Tages: Ted Decker, der im August eine krankheitsbedingte Auszeit genommen hatte, gibt den Chefposten ab und bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats. Richard McPhail ist seit 2005 im Konzern und seit 2019 Finanzchef. Ann-Marie Campbell wird President und COO, Jordan Broggi neuer Finanzvorstand. Für Anleger bedeutet das Kontinuität: Das Duo Campbell/McPhail führte den Konzern bereits interimistisch.