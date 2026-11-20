Die Home Depot Aktie (Ticker HD, ISIN US4370761029) steckt zwischen guten Zahlen und einem schwierigen Umfeld. Am 17. November meldete der größte Baumarktkonzern der Welt für das dritte Quartal einen Umsatz von 43,4 Milliarden US-Dollar (+4,9 Prozent) und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 3,86 US-Dollar – beides etwas über den Erwartungen. Gleichzeitig verengte das Management den Ausblick und kündigte einen Chefwechsel an. Die Aktie schloss am Tag der Zahlen an der NYSE bei 339,01 US-Dollar; der letzte bekannte Schlusskurs lag laut Simply Wall St bei 337,64 US-Dollar. In dieser Home Depot Aktienanalyse geht es um die Frage, ob Hausbesitzer und Profihandwerker den Konzern auch durch einen Markt tragen, in dem Hypothekenzinsen von über 7 Prozent den Immobilienmarkt lähmen.
Home Depot Aktienanalyse: Umsatz über Plan, Ausblick darunter, neuer CEO – wie viel Hypothekenzins verträgt die Home Depot Aktie?
Home Depot Aktienanalyse vor dem Wall-Street-Start am 20.11.2026: Die Home Depot Aktie (HD, US4370761029) schloss am 17.11., dem Tag der Zahlen, bei 339,01 US-Dollar. Umsatz 43,4 Milliarden Dollar, aber ein enger gefasster Ausblick und ein CFO als neuer Chef – was die Home Depot Aktienprognose der Analysten sagt.
Zahlen leicht über Plan
Umsatz 43,4 Milliarden US-Dollar (Konsens rund 42,7), vergleichbare Umsätze +2,2 Prozent, bereinigtes Ergebnis je Aktie 3,86 US-Dollar (Konsens 3,84).
Ausblick unter dem Konsens
Für das Geschäftsjahr 2026 stellt Home Depot ein Wachstum der vergleichbaren Umsätze von rund 1,4 Prozent in Aussicht; das implizierte Schlussquartal liegt laut Analysten unter den Erwartungen.
Neuer Chef ab 23. November
CFO Richard McPhail löst Ted Decker als CEO ab; Decker bleibt Chairman.
Zinsen bremsen den Markt
Bestandsimmobilien-Verkäufe im Oktober auf dem niedrigsten Stand seit 2010, 30-jährige Hypothek bei rund 7,3 bis 7,5 Prozent.
Was ist passiert?
Was steckt hinter dem Quartal der Home Depot Aktie?
Home Depot hat sein bestes Umsatzwachstum bei den vergleichbaren Flächen des Jahres geliefert – und die Anleger blieben trotzdem vorsichtig.
Im dritten Quartal (bis 1. November) stieg der Umsatz laut Unternehmensmitteilung um 4,9 Prozent auf 43,4 Milliarden US-Dollar; die vergleichbaren Umsätze legten um 2,2 Prozent zu, in den USA ebenfalls um 2,2 Prozent. Analysten hatten mit 1,5 bis 1,7 Prozent gerechnet. Das verwässerte Ergebnis je Aktie betrug 3,72 US-Dollar (Vorjahr 3,62), bereinigt 3,86 US-Dollar (Vorjahr 3,74). Dennoch gab die Aktie am Tag der Zahlen zeitweise nach – nach Berichten bis zu rund drei Prozent –, weil die Bruttomarge auf rund 32,8 Prozent (Vorjahr 33,4 Prozent) sank und der Gewinnausblick für das Gesamtjahr enger und niedriger gefasst wurde. Bis zum Schlusskurs von 339,01 US-Dollar blieb der Kursrückgang gegenüber Anfang November überschaubar; am 4. November hatte die Aktie nach einer Rally der Hauswerte nach den US-Zwischenwahlen bei 355,43 US-Dollar geschlossen.
Der Chefwechsel
Warum wechselt Home Depot mitten im Zinshoch den CEO?
Die zweite Nachricht des Tages: Richard McPhail, seit September 2019 Finanzchef und seit 2005 im Konzern, wird laut einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht am 23. November 2026 Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats. Ted Decker tritt als CEO zurück und bleibt Chairman; berichtet wird, dass er nach einer befristeten medizinischen Auszeit zurückkehrt. Ann-Marie Campbell wird President und Chief Operating Officer, Jordan Broggi übernimmt die Finanzen. McPhail sagte, die Ergebnisse des dritten Quartals hätten die eigenen Erwartungen übertroffen. Für die Home Depot Aktie ist der Wechsel eher Kontinuität als Bruch: Ein langjähriger Finanzchef steht für Zahlen und Disziplin, die Strategie rund um Profikunden, Lieferketten und die Übernahme des Baustoffhändlers SRS bleibt.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Home Depot sein Geld – und wer treibt das Wachstum?
Home Depot betreibt 2.372 Baumärkte in Nordamerika und über 1.320 Standorte der Tochter SRS, die Dachdecker, Landschaftsgärtner und Poolbauer beliefert. Private Heimwerker (DIY) und Profikunden (Pro) bringen den Umsatz; Pro wächst laut Branchenberichten schneller als DIY, neun Quartale in Folge mit positiven Pro-Comps. Die Zahl der Transaktionen sank um 0,5 Prozent, der durchschnittliche Bon stieg um 3,0 Prozent auf 93,09 US-Dollar; der Online-Umsatz auf vergleichbarer Basis legte um rund 13 Prozent zu.
Das Dachgeschäft von SRS blieb dagegen schwach: Mit knapp 5 Milliarden US-Dollar Umsatz im Quartal trug SRS spürbar zum Konzernumsatz bei, die Prognose für das organische SRS-Wachstum im Gesamtjahr wurde aber auf niedrige einstellige Prozentwerte gesenkt, weil wenig Sturmschäden Ersatzgeschäft auslösten.
Zahlen und Bewertung
Wie steht es um Gewinn, Marge und die Bewertung der Home Depot Aktie?
|Kennzahl
|Q3 GJ 2026
|Konsens / Vorjahr
|Umsatz
|43,4 Mrd. USD (+4,9 %)
|Konsens rund 42,7 Mrd. USD
|Vergleichbare Umsätze
|+2,2 %
|Konsens 1,5–1,7 %
|Ergebnis je Aktie, bereinigt
|3,86 USD
|Konsens 3,84 USD; Vorjahr 3,74 USD
|Ergebnis je Aktie, verwässert
|3,72 USD
|Vorjahr 3,62 USD
|Bruttomarge
|rund 32,8 %
|Vorjahr rund 33,4 %
|Operative Marge, bereinigt
|13,0 %
|Vorjahr 13,3 %
Quartal bis 01.11.2026, berichtet am 17.11.2026. Konsens laut FactSet/Zacks über Investing.com und Finviz. Bruttomarge aus dem Zwischenbericht berechnet.
Quelle: The Home Depot, Mitteilung vom 17.11.2026; SEC-Einreichung (8-K)
Entscheidend für den Kurs ist der Ausblick. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Home Depot ein Umsatzwachstum von rund 4,5 Prozent, vergleichbare Umsätze von rund 1,4 Prozent, eine Bruttomarge von rund 33,0 Prozent (zuvor 33,1 Prozent), eine bereinigte operative Marge von rund 12,8 Prozent und ein um rund 2 Prozent höheres bereinigtes Ergebnis je Aktie – das wären rund 14,98 US-Dollar. Daraus ergibt sich nach Rechnung von Analysten für das Schlussquartal ein Ergebnis je Aktie von rund 2,77 US-Dollar gegenüber 2,82 US-Dollar im Konsens. Die Verschuldung beträgt laut Zwischenbericht rund 52,5 Milliarden US-Dollar (eigene Summe), dem stehen 1,97 Milliarden US-Dollar Barmittel gegenüber. Der Börsenwert lag am 17. November bei 346,7 Milliarden US-Dollar, das KGV bei 24,2; für das nächste Jahr wird mit rund dem 23-Fachen gerechnet, bei Lowe's mit rund dem 18-Fachen (Zacks).
|Kennzahl
|Home Depot
|Lowe's
|Erwartetes KGV (nächstes Jahr)
|rund 23
|rund 18
|KGV (aktuell)
|24,2
|–
|Dividendenrendite
|2,68 %
|–
|Marktkapitalisierung
|346,7 Mrd. USD
|–
Stand 17.11.2026. Lowe's-Quartalszahlen vom 18./19.11. sind in diesen Zahlen nicht berücksichtigt; EV/EBITDA nicht gefunden.
Quelle: Zacks, 17.11.2026; Investing.com, 17.11.2026
Analysten
Wie sieht die Home Depot Aktienprognose der Analysten aus?
Nach den Zahlen blieben die meisten Analysten bei ihrem positiven Urteil, passten aber die Kursziele an. In Berichten vom 17. und 18. November reichten die genannten Kursziele großer Häuser von rund 373 bis 417 US-Dollar; das Gros lag zwischen 385 und 410 US-Dollar und damit deutlich über dem Kurs von rund 339 US-Dollar. Mehrere Häuser senkten ihr Ziel leicht, mindestens eines hob es an. Einen belegten Konsens mit Anzahl der Kauf-, Halte- und Verkaufsvoten und einem Durchschnittsziel haben wir für November nicht gefunden. Die Home Depot Aktienprognose der Analysten lautet im Kern: operativ solide, Bewertung nicht billig, entscheidend ist die Zinswende am Immobilienmarkt. Eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ist das nicht.
|Kennzahl
|Wert
|Spanne genannter Kursziele (Einzelberichte)
|373–417 USD
|Häufigster Bereich
|385–410 USD
|Schlusskurs 17.11.2026
|339,01 USD
|Überwiegende Einstufung
|Kaufen / Outperform
|Erwartetes KGV (nächstes Jahr)
|rund 23
Stand: Berichte vom 17./18.11.2026. Kein Kauf- oder Verkaufsurteil von aktiencheck.de. Konsensdaten nicht verfügbar.
Quelle: Investing.com, TipRanks/TheFly, TradingView, Stand 17./18.11.2026
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Home Depot Aktie?
Rein beschreibend: Die Aktie hatte Anfang November die 200-Tage-Linie überschritten (MarketBeat, 3. November) und am 4. November mit 355,43 US-Dollar nach einem Tagesplus von 6,5 Prozent einen Zwischenhöhepunkt gesehen. Seitdem pendelt der Kurs zwischen rund 337 und 340 US-Dollar, rund fünf Prozent darunter. Auf Monatssicht steht laut Simply Wall St ein Plus von rund neun Prozent, seit Jahresbeginn ein Minus von rund 2,4 Prozent. Eine belegte 52-Wochen-Spanne, den RSI und Unterstützungsmarken konnten wir nicht verlässlich ermitteln; Marken sind ohnehin keine Prognose der Redaktion.
Ausblick
Was beobachten Anleger jetzt bei der Home Depot Aktie?
Am 23. November übernimmt McPhail die Führung. Am 3. Dezember ist der Stichtag für die unveränderte Quartalsdividende von 2,33 US-Dollar, die am 17. Dezember gezahlt wird. Danach richtet sich der Blick auf die Zinsentwicklung: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag zuletzt bei rund 5 Prozent, am Markt wird teilweise mit weiteren Zinserhöhungen der Notenbank gerechnet – ein Gegenwind für Hausverkäufe und Renovierungen. Den Termin der nächsten Quartalszahlen haben wir nicht belegen können. Auch Lowe's und die Daten zu Baubeginnen und Hausverkäufen liefern Hinweise.
Häufige Fragen zur Home Depot Aktienanalyse
Wie hat die Home Depot Aktie nach den Zahlen reagiert? Die Aktie schloss am 17.11.2026 an der NYSE bei 339,01 US-Dollar; intraday gab sie zeitweise rund drei Prozent nach.
Wie sieht die Home Depot Aktienprognose der Analysten aus? Die in Berichten vom 17./18.11.2026 genannten Kursziele reichen von rund 373 bis 417 US-Dollar; die Mehrheit der Einstufungen ist positiv. Ein belegter Konsens liegt uns nicht vor.
Wer wird neuer Chef von Home Depot? Richard McPhail, bisher Finanzchef, wird am 23.11.2026 CEO. Ted Decker bleibt Chairman.
Zahlt die Home Depot Aktie eine Dividende? Ja: 2,33 US-Dollar je Quartal (9,32 US-Dollar im Jahr, eigene Rechnung), Stichtag 3. Dezember, Zahlung 17. Dezember 2026. Die Rendite liegt bei rund 2,7 Prozent.
Welche Prognose hat Home Depot für 2026? Umsatzwachstum rund 4,5 Prozent, vergleichbare Umsätze rund 1,4 Prozent, bereinigtes Ergebnis je Aktie rund 14,98 US-Dollar (+2 Prozent).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.