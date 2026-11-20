Home Depot betreibt 2.372 Baumärkte in Nordamerika und über 1.320 Standorte der Tochter SRS, die Dachdecker, Landschaftsgärtner und Poolbauer beliefert. Private Heimwerker (DIY) und Profikunden (Pro) bringen den Umsatz; Pro wächst laut Branchenberichten schneller als DIY, neun Quartale in Folge mit positiven Pro-Comps. Die Zahl der Transaktionen sank um 0,5 Prozent, der durchschnittliche Bon stieg um 3,0 Prozent auf 93,09 US-Dollar; der Online-Umsatz auf vergleichbarer Basis legte um rund 13 Prozent zu.

Das Dachgeschäft von SRS blieb dagegen schwach: Mit knapp 5 Milliarden US-Dollar Umsatz im Quartal trug SRS spürbar zum Konzernumsatz bei, die Prognose für das organische SRS-Wachstum im Gesamtjahr wurde aber auf niedrige einstellige Prozentwerte gesenkt, weil wenig Sturmschäden Ersatzgeschäft auslösten.