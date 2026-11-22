Bessere Zahlen und ein geplanter Generationswechsel an der Spitze: Die Home Depot Aktie stand am 17. November gleich doppelt im Fokus. Der weltgrößte Baumarktkonzern setzte im dritten Quartal 43,4 Milliarden Dollar um, der vergleichbare Umsatz stieg um 2,2 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 3,74 auf 3,86 Dollar und lag knapp über dem Konsens von 3,84 Dollar. Trotzdem verlor die Aktie laut dpa-AFX vorbörslich mehr als zwei Prozent.
Home Depot Aktie: Zahlen schlagen Erwartungen, morgen übernimmt ein neuer Chef – warum fällt der Kurs trotzdem?
Die Home Depot Aktie gibt nach starken Quartalszahlen nach. Am 23. November übergibt Ted Decker die Konzernführung an Finanzchef Richard McPhail. Was die Zahlen zeigen, warum Anleger zögern und was der Wechsel an der Spitze bedeutet.
Die Zahlen
Höherer Bon, kaum mehr Kunden
Der Blick ins Detail erklärt die Zurückhaltung. Die Zahl der Kundentransaktionen lag mit 392,7 Millionen kaum über dem Vorjahr, der Durchschnittsbon stieg dagegen um drei Prozent auf 93,09 Dollar. Home Depot gewinnt laut Management Marktanteile und profitiert von Profikunden und kleineren Reparaturen. Große Renovierungsprojekte bleiben aber verhalten, ein echter Heimwerkerboom ist nicht in Sicht.
Die Prognose
Umsatz rauf, Gewinnziel enger gefasst
Für das Geschäftsjahr erwartet Home Depot jetzt 4,5 Prozent Umsatzwachstum. Beim bereinigten Gewinn je Aktie grenzte der Konzern die Spanne auf ein Plus von rund zwei Prozent ein, zuvor reichte sie von null bis vier Prozent. Laut Trading-Treff fehlte damit die Überraschung beim Gewinn. Rund 15 neue Filialen sind im laufenden Jahr geplant.
Home Depot: Bereinigter Gewinn je Aktie im dritten Quartal
US-Dollar
Vorjahr, Konsens und Ist
Quelle: Home Depot laut Stock3
Daten als Tabelle
|Q3 Vorjahr
|3,74
|Konsens
|3,84
|Ist Q3 2026
|3,86
Der Wechsel
McPhail übernimmt, Decker bleibt Chairman
Ab Montag, 23. November, führt der bisherige Finanzchef Richard McPhail den Konzern. Er ist seit September 2019 Finanzchef. Ted Decker, der aus einer vorübergehenden medizinischen Auszeit zurückgekehrt war, gibt den Posten als Vorstandschef ab und bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats. Ann-Marie Campbell wird President und Chief Operating Officer, Jordan Broggi neuer Finanzchef. Für die Home Depot Aktie bedeutet das Kontinuität: Das neue Team kennt das Zahlenwerk genau.
Der neue Chef der Home Depot Aktie erbt solide Zahlen, aber keinen Rückenwind vom Immobilienmarkt.
Häufige Fragen zur Home Depot Aktie
Wer ist der neue Chef von Home Depot?
Finanzchef Richard McPhail übernimmt am 23. November 2026 von Ted Decker.
Warum fiel die Home Depot Aktie trotz guter Zahlen?
Beim Gewinn gab es kaum eine Überraschung, und die Prognose für den Gewinn je Aktie wurde nur eingegrenzt.
Wie lautet die Jahresprognose?
Rund 4,5 Prozent Umsatzwachstum und etwa zwei Prozent mehr bereinigter Gewinn je Aktie.
Wertpapierdaten: Die Home Depot Aktie (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Handelssymbol: HD, NYSE, Xetra: HDI).
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