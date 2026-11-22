Wer ist der neue Chef von Home Depot?

Finanzchef Richard McPhail übernimmt am 23. November 2026 von Ted Decker.

Warum fiel die Home Depot Aktie trotz guter Zahlen?

Beim Gewinn gab es kaum eine Überraschung, und die Prognose für den Gewinn je Aktie wurde nur eingegrenzt.

Wie lautet die Jahresprognose?

Rund 4,5 Prozent Umsatzwachstum und etwa zwei Prozent mehr bereinigter Gewinn je Aktie.