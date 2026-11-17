Keine Eile: Stifel-Analyst W. Andrew Carter bestätigt für die Home-Depot-Aktie das Rating „Hold“. Ein Kursziel nennt er laut Ratingübersicht nicht. Die Aktie schloss am 16. November bei 347,51 US-Dollar.
Home-Depot-Aktie: Zahlen im Rahmen – Stifel bleibt neutral
Stifel-Analyst W. Andrew Carter bestätigt die neutrale Einstufung der Home-Depot-Aktie ohne Kursziel. Der Baumarktriese hat am Dienstag Quartalszahlen vorgelegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Home Depot, Inc.
- Handelssymbol
- HD (NYSE)
- Analyst
- W. Andrew Carter
- Bank
- Stifel
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- nicht genannt
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Stifel zur Home-Depot-Aktie
Solide, aber nicht spektakulär – Carter bleibt abwartend
W. Andrew Carter sieht nach den Zahlen keinen Anlass für eine Kaufempfehlung.
Home Depot hat am 17. November vor Börsenbeginn Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt. Der Umsatz stieg um 4,9 Prozent auf 43,4 Milliarden US-Dollar, die vergleichbaren Umsätze legten um 2,2 Prozent zu.
Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 3,86 US-Dollar nach 3,74 US-Dollar im Vorjahr und lag damit etwa im Rahmen der Markterwartungen. Das Management erklärte, die Ergebnisse hätten die eigenen Erwartungen übertroffen, und aktualisierte die Jahresprognose.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Stifel-Analyst W. Andrew Carter zu lesen ist:
Moderates Wachstum
Die vergleichbaren Umsätze stiegen um 2,2 Prozent.
Gewinn im Rahmen
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag etwa auf Höhe der Erwartungen.
Kein Kursziel
Stifel nennt laut Übersicht kein Kursziel.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Wohnungsmarkt als Schlüssel
Die Nachfrage nach Renovierungen hängt stark vom Immobilienmarkt ab. Hohe Zinsen bremsen Hausverkäufe und damit größere Projekte.
Während Stifel neutral bleibt, sehen Baird, UBS und Jefferies die Aktie positiv.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Analyst W. Andrew Carter. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Hold“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel ist laut Ratingübersicht nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.stifel.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
The Home Depot, Inc. (HD): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von W. Andrew Carter, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:43 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:43 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: W. Andrew Carter, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.