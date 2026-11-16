Home-Depot-Aktie vor den Quartalszahlen: 20 Prozent Rally in vier Wochen – jetzt muss der Baumarkt liefern

Laut TipRanks rechnen Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,84 Dollar und einem Umsatz von 42,81 Milliarden Dollar, ein Plus von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die bei TradingKey zitierte Zacks-Schätzung liegt mit 3,87 Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie (Vorjahr: 3,74 Dollar) und 42,72 Milliarden Dollar Umsatz in derselben Größenordnung. Auffällig: Die Zacks-Gewinnschätzung wurde in den vergangenen 30 Tagen leicht um 0,2 Prozent gesenkt. Die Erwartungen schrumpfen also eher, als dass sie wachsen – während der Kurs genau in die andere Richtung lief.

Interessant ist der Blick unter die Haube. Laut TradingKey erwarten Analysten rund 391 Millionen Kundentransaktionen nach 393,5 Millionen im Vorjahresquartal, dafür einen höheren Durchschnittsbon von 92,24 Dollar nach 90,39 Dollar. Übersetzt heißt das: Weniger Kunden kommen in den Markt, aber sie geben pro Einkauf mehr aus. Das ist das Muster, das Home Depot seit Monaten prägt.