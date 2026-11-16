Morgen früh, noch bevor an der Wall Street die Glocke läutet, legt der größte Baumarktkonzern der Welt seine Karten auf den Tisch. Die Home-Depot-Aktie (NYSE: HD, ISIN US4370761029) geht mit Rückenwind in diesen Termin: Vom 13. Oktober bis zum 11. November kletterte sie um 19,5 Prozent, während der breite Markt unter der KI-Nervosität litt. Genau das macht die Zahlen vom Dienstag so heikel. Wer so schnell steigt, hat Erwartungen aufgebaut – und Home Depot ist seit vier Jahren ein Unternehmen, das auf einen Immobilienmarkt wartet, der einfach nicht anspringt.
Home-Depot-Aktie vor den Quartalszahlen: 20 Prozent Rally in vier Wochen – jetzt muss der Baumarkt liefern
Die Home-Depot-Aktie legte vor den Q3-Zahlen am Dienstag fast 20 Prozent zu. Erwartet werden rund 3,84 Dollar Gewinn je Aktie und 42,8 Mrd. Dollar Umsatz.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Home Depot, Inc.
- Börse / Symbol
- NYSE: HD
- ISIN
- US4370761029
- Schlusskurs 13.11.
- 348,69 $
- 52-Wochen-Hoch
- 397,63 $
- Zahlen Q3
- Di, 17.11.2026, vorbörslich
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs NYSE vom 13.11.2026 laut TipRanks
Der Termin
Wann kommen die Home-Depot-Quartalszahlen – und was erwartet die Wall Street?
Home Depot berichtet am Dienstag, 17. November, vor US-Börsenbeginn über das dritte Geschäftsquartal. Die Messlatte liegt nicht hoch, aber sie ist klar gezogen.
Laut TipRanks rechnen Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,84 Dollar und einem Umsatz von 42,81 Milliarden Dollar, ein Plus von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die bei TradingKey zitierte Zacks-Schätzung liegt mit 3,87 Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie (Vorjahr: 3,74 Dollar) und 42,72 Milliarden Dollar Umsatz in derselben Größenordnung. Auffällig: Die Zacks-Gewinnschätzung wurde in den vergangenen 30 Tagen leicht um 0,2 Prozent gesenkt. Die Erwartungen schrumpfen also eher, als dass sie wachsen – während der Kurs genau in die andere Richtung lief.
Interessant ist der Blick unter die Haube. Laut TradingKey erwarten Analysten rund 391 Millionen Kundentransaktionen nach 393,5 Millionen im Vorjahresquartal, dafür einen höheren Durchschnittsbon von 92,24 Dollar nach 90,39 Dollar. Übersetzt heißt das: Weniger Kunden kommen in den Markt, aber sie geben pro Einkauf mehr aus. Das ist das Muster, das Home Depot seit Monaten prägt.
|Kennzahl
|Konsens Q3 GJ 2026
|Vorjahr
|Gewinn je Aktie (bereinigt, Zacks)
|3,87 $
|3,74 $
|Gewinn je Aktie (TipRanks)
|3,84 $
|–
|Umsatz (TipRanks)
|42,81 Mrd. $
|–
|Kundentransaktionen
|391,0 Mio.
|393,5 Mio.
|Durchschnittsbon
|92,24 $
|90,39 $
Quelle: TipRanks, TradingKey (Zacks), Stand 14.–16.11.2026
Rückblick
Was lieferte die Home-Depot-Aktie im letzten Quartal?
Im zweiten Quartal, das am 2. August endete, überraschte der Konzern positiv. Der Umsatz stieg um 5,7 Prozent auf 47,9 Milliarden Dollar, die vergleichbaren Umsätze legten um 1,7 Prozent zu, in den USA um 1,3 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 5,1 Prozent auf 4,92 Dollar und lag damit laut TipRanks deutlich über den erwarteten 4,73 Dollar. Das Management bestätigte zudem den Ausblick für das Gesamtjahr.
Dieser Ausblick ist die eigentliche Referenz für Dienstag: Home Depot peilt für das Geschäftsjahr 2026 ein Umsatzplus von etwa 2,5 bis 4,5 Prozent an, vergleichbare Umsätze zwischen Stagnation und plus 2 Prozent sowie ein bereinigtes Gewinnwachstum je Aktie von null bis 4 Prozent, ausgehend von 14,69 Dollar im Vorjahr. Die bereinigte operative Marge soll zwischen 12,8 und 13,0 Prozent liegen. In der Prognose stecken laut Unternehmen auch Rückerstattungen von Zöllen, die unerwartet höhere Kosten für Treibstoff, Energie und andere Vorprodukte teilweise ausgleichen sollen.
Profis statt Heimwerker
Laut TradingKey wuchs das Geschäft mit Profikunden im zweiten Quartal schneller als das mit Heimwerkern; Transaktionen über 1.000 Dollar stiegen um 2,4 Prozent.
Weniger Kunden, größere Körbe
Die Zahl der Kundentransaktionen sank um 0,8 Prozent, der Durchschnittsbon stieg um 2,8 Prozent auf 92,50 Dollar.
Prognose bestätigt
Der Ausblick für 2026 blieb im August unverändert – die Frage ist, ob er morgen erneut hält.
Das große Bild
Warum hängt die Home-Depot-Aktie am Immobilienmarkt?
Home Depot verkauft Farbe, Holz, Werkzeug und Gartenbedarf – aber in Wahrheit verkauft der Konzern eine Wette auf den US-Hausmarkt. Wenn Häuser den Besitzer wechseln, wird renoviert, gestrichen, umgebaut. Genau daran hapert es. Das Management sagte schon im August, Immobilien würden seit vier Jahren auf sehr niedrigem Niveau gehandelt, eine Wende sei nicht in Sicht. Hohe Hypothekenzinsen und ein zäher Häusermarkt bremsen laut TipRanks vor allem große Projekte.
Das Zinsumfeld macht die Lage nicht leichter: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Montag laut US-Finanzministerium bei rund 5,13 Prozent, und am Markt wird über weitere Zinserhöhungen der Fed diskutiert. Für Hauskäufer bedeutet das teure Finanzierungen – und für Baumärkte eine Nachfrage, die sich nur langsam erholt.
Diese Niveaus verlangen Gewissheit, die die Baumärkte derzeit nicht bieten.
Hier liegt die Spannung der Bilanz. Die Börse hat in den vergangenen Wochen offenbar einen Teil der Erholung vorweggenommen. Nach einem Absturz um 28,1 Prozent zwischen dem 13. Februar und dem 5. Oktober folgte die rasante Gegenbewegung. Laut TradingKey notiert die Aktie aber weiterhin rund 12 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 397,63 Dollar. Seit Jahresbeginn steht laut Options Trading Report nur ein Plus von etwa 1,4 Prozent zu Buche.
Die Strategie
SRS und GMS: Wie Home Depot den Profi-Markt erobern will
Weil das Heimwerkergeschäft stockt, setzt Konzernchef Ted Decker auf Profis. Mit der Übernahme von SRS Distribution für 18,25 Milliarden Dollar im Jahr 2024 – laut Options Trading Report die größte der Firmengeschichte – und dem Kauf von GMS für 5,5 Milliarden Dollar im Jahr 2025 baute Home Depot einen Großhandel für Dachdecker, Poolbauer, Trockenbauer und Landschaftsgärtner auf. SRS betreibt laut dem Quartalsbericht inzwischen mehr als 1.340 Standorte.
Die Kehrseite: Die Zukäufe kosten Marge. Allein die Abschreibungen auf übernommene immaterielle Werte bei SRS lagen im zweiten Quartal bei 125 Millionen Dollar. Bereinigt um solche Effekte rechnet Home Depot etwa 0,50 Dollar je Aktie heraus – deshalb weichen berichteter und bereinigter Gewinn spürbar voneinander ab.
|Kennzahl
|Prognose 2026
|Umsatzwachstum
|ca. 2,5 % bis 4,5 %
|Vergleichbare Umsätze
|ca. 0 % bis +2,0 %
|Bereinigtes EPS-Wachstum
|ca. 0 % bis +4,0 % (Basis 14,69 $)
|Bereinigte operative Marge
|12,8 % bis 13,0 %
|Neue Märkte
|rund 15
Quelle: The Home Depot, Mitteilung zum zweiten Quartal vom 18.08.2026
Bewertung und Analysten
Wie teuer ist die Home-Depot-Aktie – und was sagen die Analysten?
Mit dem Anstieg ist auch die Bewertung gestiegen. Laut TradingKey wird die Aktie mit dem 22,3-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, etwas über dem fünfjährigen Median von 21,8. Der Konkurrent Lowe's kommt laut derselben Quelle auf das 18-Fache und legte im vergangenen Monat um 22,2 Prozent zu – die ganze Branche ist also bereits angesprungen.
Bei den Analysten überwiegt Zuversicht. TipRanks zählt in den vergangenen drei Monaten 18 Kaufempfehlungen und 5 Halteempfehlungen; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 388,62 Dollar. Piper Sandler senkte das Kursziel zuletzt von 378 auf 371 Dollar, bleibt aber bei „Buy“; Analyst Peter Keith erwartet laut TipRanks ein Quartal im Rahmen der Erwartungen, verweist aber auf rückläufige Farbverkäufe in seinen Branchenchecks. Stifel-Analyst W. Andrew Carter mahnt dagegen zur Vorsicht und nennt schwächere Aussichten für das zweite Halbjahr, Margendruck in den kommenden Jahren und eine schwache Heimwerker-Nachfrage.
Der Optionsmarkt preist laut TipRanks eine Kursbewegung von rund 5,2 Prozent in beide Richtungen ein – deutlich mehr als die durchschnittlich 1,9 Prozent, um die sich die Aktie nach den vergangenen vier Berichten bewegte. Das zeigt: Die Unsicherheit ist diesmal größer als sonst.
Ausblick
Was kommt nach den Quartalszahlen auf Home Depot zu?
Der Dienstag ist nur der Auftakt einer dichten Woche: Am selben Morgen um 8:30 Uhr Ortszeit kommen die US-Einzelhandelsumsätze, später am Tag die Zahlen von Nvidia. Für Anleger der Home-Depot-Aktie zählt vor allem, ob das Management den Jahresausblick bestätigt oder präzisiert, wie sich das Profi-Geschäft entwickelt und was Decker über das Jahr 2027 andeutet. Ein Pluspunkt bleibt die Verlässlichkeit für Einkommensanleger: Laut Options Trading Report zahlt Home Depot seit 158 Quartalen in Folge eine Dividende.
FAQ zur Home-Depot-Aktie
Wann veröffentlicht Home Depot die Quartalszahlen? Am Dienstag, 17. November 2026, vor Börsenbeginn in New York.
Was erwarten Analysten? Laut TipRanks rund 3,84 Dollar Gewinn je Aktie und 42,81 Milliarden Dollar Umsatz.
Wie hoch ist das Kursziel der Analysten? Im Schnitt 388,62 Dollar laut TipRanks; Piper Sandler nennt 371 Dollar.
Zahlt Home Depot eine Dividende? Ja, laut Options Trading Report seit 158 Quartalen ohne Unterbrechung.
Warum ist die Aktie so stark vom Immobilienmarkt abhängig? Weil Hausverkäufe Renovierungen auslösen. Seit Jahren werden in den USA nur wenige Häuser verkauft, das bremst große Projekte.
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