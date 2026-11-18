Laut Unternehmensmeldung stieg der Umsatz im dritten Geschäftsquartal (bis Ende Oktober) um 2,0 Milliarden auf 43,4 Milliarden Dollar, ein Plus von 4,9 Prozent. Der Nettogewinn lag bei 3,7 Milliarden Dollar nach 3,6 Milliarden im Vorjahr, der verwässerte Gewinn je Aktie bei 3,72 Dollar (Vorjahr 3,62 Dollar), bereinigt bei 3,86 Dollar (Vorjahr 3,74 Dollar). Der Vergleichsumsatz wuchs um 2,2 Prozent, in den USA ebenfalls um 2,2 Prozent.

Gegenüber den Erwartungen fällt das Bild gemischt aus: Laut Zacks lagen die Erlöse mit 43,4 Milliarden Dollar über den erwarteten 42,72 Milliarden, der Vergleichsumsatz über den erwarteten 1,6 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie mit 3,86 Dollar exakt auf Konsens. Yahoo Finance nennt als Konsens 3,84 Dollar. Je nach Quelle gab es beim Gewinn also keinen oder nur einen minimalen Überraschungseffekt.