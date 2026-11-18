Die Home-Depot-Aktie (NYSE: HD, ISIN US4370761029) gibt nach starken Quartalszahlen nach: Der Baumarktriese übertraf am 17. November bei Umsatz und Vergleichsumsatz die Erwartungen, schraubte aber die Gewinnziele für das Gesamtjahr auf ein bescheidenes Wachstum zurück. Das Papier verlor daraufhin rund zweieinhalb Prozent. Es ist die Geschichte eines Marktführers, der im eingefrorenen US-Immobilienmarkt wächst, ohne dass bei der Marge etwas hängen bleibt.
Home-Depot-Aktie: Umsatz-Beat, bremsender Ausblick – wann taut der Häusermarkt auf?
Home Depot übertraf mit 43,4 Mrd. Dollar Umsatz die Erwartungen, kappte aber den Gewinnausblick: Die Aktie fiel um rund 2,5 Prozent. Was hinter den Zahlen steckt und was jetzt zählt.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Home Depot, Inc.
- ISIN
- US4370761029
- Handelssymbol
- HD (NYSE)
- Kurs
- rund 339 USD (-2,45 %)
- Dividende
- 2,33 USD je Quartal
- CEO-Wechsel
- 23.11.2026
Stand: 17.11.2026, Kurs: NYSE vorbörslich/intraday am 17.11.2026 laut 247wallst; NYSE-Schlusskurs nicht belegt
Wie gut waren die Home-Depot-Quartalszahlen wirklich?
Laut Unternehmensmeldung stieg der Umsatz im dritten Geschäftsquartal (bis Ende Oktober) um 2,0 Milliarden auf 43,4 Milliarden Dollar, ein Plus von 4,9 Prozent. Der Nettogewinn lag bei 3,7 Milliarden Dollar nach 3,6 Milliarden im Vorjahr, der verwässerte Gewinn je Aktie bei 3,72 Dollar (Vorjahr 3,62 Dollar), bereinigt bei 3,86 Dollar (Vorjahr 3,74 Dollar). Der Vergleichsumsatz wuchs um 2,2 Prozent, in den USA ebenfalls um 2,2 Prozent.
Gegenüber den Erwartungen fällt das Bild gemischt aus: Laut Zacks lagen die Erlöse mit 43,4 Milliarden Dollar über den erwarteten 42,72 Milliarden, der Vergleichsumsatz über den erwarteten 1,6 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie mit 3,86 Dollar exakt auf Konsens. Yahoo Finance nennt als Konsens 3,84 Dollar. Je nach Quelle gab es beim Gewinn also keinen oder nur einen minimalen Überraschungseffekt.
|Kennzahl
|Ist
|Erwartet
|Umsatz
|43,4 Mrd. USD
|42,72 Mrd. USD
|Vergleichsumsatz
|+2,2 %
|+1,6 %
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|3,86 USD
|3,86 USD
|Kundentransaktionen
|392,7 Mio.
|391,0 Mio.
|Durchschnittsbon
|93,09 USD
|92,24 USD
Konsenswerte laut Zacks (Yahoo Finance); eine weitere Quelle nennt 3,84 USD für den Gewinn je Aktie.
Quelle: Home Depot (17.11.2026), Zacks
Warum fällt die Home-Depot-Aktie trotz Umsatz-Beat?
Im Detail zeigen sich Schwächen. Der Durchschnittsbon stieg um 3,0 Prozent auf 93,09 Dollar, die vergleichbare Zahl der Transaktionen sank dagegen um 0,5 Prozent: Das Wachstum kommt aus Preisen und Warenmix, nicht aus mehr Kunden. Die operative Marge lag bei 12,6 Prozent nach 12,9 Prozent im Vorjahr, bereinigt bei 13,0 Prozent nach 13,3 Prozent (Yahoo Finance, 17.11.2026).
Entscheidend für die Börse war der Ausblick. Für das Gesamtjahr erwartet Home Depot ein Umsatzwachstum von rund 4,5 Prozent, einen Vergleichsumsatz von etwa plus 1,4 Prozent und ein bereinigtes Gewinnwachstum je Aktie von rund 2,0 Prozent auf Basis von 14,69 Dollar. Im August hatte der Konzern laut dpa-AFX (boerse.de) noch ein bereinigtes Gewinnwachstum von bis zu rund 4 Prozent in Aussicht gestellt. Die Überschrift eines Fachportals beschreibt den neuen Ausblick entsprechend als Enttäuschung.
Im Wesentlichen sagt das Management: Das Geschäft läuft stabil, aber ohne Rückenwind vom Wohnungsmarkt. Laut 247wallst ist der US-Immobilienmarkt „eingefroren“ auf historischen Tiefständen; CEO-Nachfolger Richard McPhail sah im August keinen Wendepunkt. Niedrigere Hypothekenzinsen könnten die Nachfrage beleben, aktuelle Zinsdaten sind in den geprüften Quellen nicht belegt.
Was sagen Analysten zum Home-Depot-Aktie Kursziel?
Die Wall Street bleibt mehrheitlich zuversichtlich. Laut 247wallst (17.11.2026) liegt das durchschnittliche Kursziel bei 377,59 Dollar; 4 Analysten raten zu „Strong Buy“, 18 zu „Buy“, 14 zu „Hold“, keiner zu „Sell“. Nach den Zahlen meldete der Aggregator rallies.ai am 18. November, JPMorgan senke das Ziel von 400 auf 390 Dollar, D.A. Davidson hebe es auf 390 Dollar an; die Einstufungen nennt die Quelle nicht, für D.A. Davidson deutet eine Meldung auf „Buy“ hin. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Zur Bewertung: Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt laut 247wallst bei rund 22 und damit über dem des Konkurrenten Lowe's mit rund 17. Die Dividende beträgt 2,33 Dollar je Quartal (9,32 Dollar im Jahr, beschlossen am 20. August), was bei rund 339 Dollar eine Rendite von etwa 2,7 Prozent ergibt (eigene Rechnung).
Zum Kursverlauf: Auf Börse Stuttgart notierte die Aktie am 17. November um 21:55 Uhr bei 307,10 Euro, ein Minus von 2,74 Prozent. An der NYSE lag sie laut 247wallst zuletzt bei 339,01 Dollar, minus 2,45 Prozent; auf Monatssicht steht sie 10,4 Prozent im Plus, auf Wochensicht 3,3 Prozent im Minus.
Was kommt als Nächstes für die Home-Depot-Aktie?
Schon am 18. November meldet der Konkurrent Lowe's seine Zahlen, die Lesart des Branchenvergleichs dürfte den Ton für beide Titel setzen; Ergebnisse lagen bei Redaktionsschluss nicht vor. Am 23. November übernimmt McPhail den CEO-Posten. Der Termin der Jahreszahlen ist in den Quellen nicht belegt, üblich ist laut Faktenlage Ende Februar. Eine neue Dividendenerklärung nannten die Quartalszahlen nicht.
FAQ: Home-Depot-Aktie nach den Quartalszahlen
Wie waren die Home-Depot-Quartalszahlen? Umsatz 43,4 Milliarden Dollar (+4,9 Prozent), bereinigter Gewinn je Aktie 3,86 Dollar, Vergleichsumsatz +2,2 Prozent.
Warum fiel die Aktie? Der Ausblick sieht nur rund 2 Prozent bereinigtes Gewinnwachstum je Aktie vor, die Marge sank; die Aktie gab am 17. November um rund 2,5 Prozent nach.
Wie hoch ist das Home-Depot-Aktie Kursziel der Analysten? Im Durchschnitt 377,59 Dollar laut 247wallst; JPMorgan und D.A. Davidson nennen laut rallies.ai je 390 Dollar.
Wie hoch ist die Dividende? 2,33 Dollar je Quartal, 9,32 Dollar im Jahr.
Wer wird neuer CEO? Richard McPhail übernimmt am 23. November 2026.
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