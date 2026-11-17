Am optimistischsten: UBS-Analyst Michael Lasser bestätigt für die Home-Depot-Aktie das Rating „Buy“ und das Kursziel von 420 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 347,51 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von knapp 21 Prozent.
Home-Depot-Aktie: UBS mit dem höchsten Ziel – 21 Prozent Potenzial nach den Zahlen
UBS-Analyst Michael Lasser bestätigt „Buy“ für die Home-Depot-Aktie mit einem Kursziel von 420 US-Dollar. Das ist das höchste Ziel der aktuellen Bewertungen.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Home Depot, Inc.
- Handelssymbol
- HD (NYSE)
- Analyst
- Michael Lasser
- Bank
- UBS
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 420 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
UBS zur Home-Depot-Aktie
Renovierungsbedarf als Treiber – Lasser bleibt beim Kauf
Michael Lasser setzt auf eine Erholung des Heimwerkermarkts.
Home Depot hat am 17. November vor Börsenbeginn Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt. Der Umsatz stieg um 4,9 Prozent auf 43,4 Milliarden US-Dollar, die vergleichbaren Umsätze legten um 2,2 Prozent zu.
Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 3,86 US-Dollar nach 3,74 US-Dollar im Vorjahr und lag damit etwa im Rahmen der Markterwartungen. Das Management erklärte, die Ergebnisse hätten die eigenen Erwartungen übertroffen, und aktualisierte die Jahresprognose.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von UBS-Analyst Michael Lasser zu lesen ist:
Höchstes Ziel
UBS nennt mit 420 US-Dollar das höchste Ziel unter den aktuellen Bewertungen.
Wachstum
Umsatz und vergleichbare Umsätze legten zu.
Erholungspotenzial
Fallen die Zinsen, könnten größere Renovierungsprojekte zurückkehren.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Wohnungsmarkt als Schlüssel
Der Heimwerker- und Profimarkt in den USA ist nach mehreren schwachen Jahren auf niedrigem Niveau. Analysten wie Lasser setzen auf eine Belebung.
Neben UBS sehen auch Baird und Jefferies die Aktie positiv, Stifel ist neutral.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist UBS Securities LLC, Analyst Michael Lasser. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 420 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: research.ibb.ubs.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
The Home Depot, Inc. (HD): Kaufen, Kursziel 420,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Michael Lasser, Aktienanalyst, UBS Securities LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:52 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:52 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Michael Lasser, Aktienanalyst, UBS Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.