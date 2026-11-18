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Home Depot Aktie: Stärkstes Umsatzplus auf vergleichbarer Basis seit fast vier Jahren

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 15:31 1 Min. Goldman Sachs

Home Depot wächst auf vergleichbarer Basis so stark wie seit fast vier Jahren nicht mehr, doch Margendruck veranlasst Goldman Sachs, das Kursziel auf 371 US-Dollar zu senken.

Bild: Oxana Melis / Unsplash

Die Analystin von Goldman Sachs, Kate McShane, senkt das Kursziel für die Home Depot-Aktie (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker: HD) von 377 auf 371 US-Dollar und bestätigt das Rating "buy". Der Gewinn des US-Baumarktkonzerns habe im dritten Quartal über der Konsensschätzung gelegen. Auf vergleichbarer Basis sei der Umsatz um 2,2% gestiegen. Damit habe sich das Wachstum gegenüber dem Vorquartal beschleunigt und den höchsten Wert seit fast vier Jahren erreicht. Die Bruttomarge sei allerdings um 60 Basispunkte gesunken. Home Depot habe deshalb seine Prognosen für die Bruttomarge und die operative Marge im Gesamtjahr nach unten korrigiert. Das wirtschaftliche Umfeld am Wohnimmobilienmarkt bleibe schwierig. Ermutigend seien jedoch die bessere Geschäftsentwicklung im dritten Quartal und die Marktanteilsgewinne von Home Depot. Kate McShane, Analystin von Goldman Sachs, empfiehlt die Home Depot-Aktie weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 17.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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