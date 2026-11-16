Home-Depot-Aktie: Quartalszahlen im Häuser-Winter – Zelman warnt, Anleger hoffen

Im zweiten Quartal steigerte Home Depot den Umsatz um 5,7 Prozent auf 47,9 Mrd. Dollar. Die vergleichbaren Umsätze legten um 1,7 Prozent zu, in den USA um 1,3 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 4,92 Dollar und lag damit über der Schätzung von 4,73 Dollar. Bemerkenswert: Die Zahl der Transaktionen sank laut TIKR um 1,0 Prozent, der durchschnittliche Einkaufswert stieg dagegen um 2,8 Prozent. Weniger Kunden geben also mehr aus.

Die Jahresprognose hat Home Depot im August bestätigt: