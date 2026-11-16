Wenn Amerikaner kein Haus kaufen, renovieren sie auch weniger. Genau diese Rechnung macht die Home-Depot-Aktie (NYSE: HD, ISIN US4370761029) vor den Quartalszahlen am Dienstag so spannend. Der größte Baumarktkonzern der Welt berichtet in einer Woche, in der der US-Häusermarkt auf dem niedrigsten Stand seit 2010 dümpelt, die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen über 5 Prozent liegt und die Notenbank eher eine Zinserhöhung als eine Senkung plant. Trotzdem hat sich die Aktie seit dem Oktobertief von 277,15 Dollar um rund ein Viertel erholt und notierte am Montag bei rund 348 Dollar – fast unverändert, während die Technologiewerte einbrachen.
Home-Depot-Aktie: Quartalszahlen im Häuser-Winter – Zelman warnt, Anleger hoffen
Die Home-Depot-Aktie legt am Dienstag Quartalszahlen vor. Erwartet werden 3,84 bis 3,86 Dollar je Aktie – doch Hausverkäufe auf 16-Jahres-Tief und eine Abstufung trüben das Bild.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Home Depot, Inc.
- ISIN
- US4370761029
- Börse
- NYSE (HD)
- Kurs
- rund 348 $
- 52-Wochen-Spanne
- 277,15 – 397,63 $
- Zahlen Q3
- 17.11.2026, vor US-Handelsbeginn
Stand: 16.11.2026, Kurs laut onvista um 18:03 Uhr MEZ, verzögert, kein Schlusskurs
Die Erwartungen
Was erwarten Analysten von den Home-Depot-Quartalszahlen – und was ist eingepreist?
Die Messlatte liegt knapp über dem Vorjahr. Entscheidend wird nicht der Gewinn, sondern ob die vergleichbaren Umsätze weiter wachsen.
Laut Earnings Whispers rechnet der Markt mit einem Gewinn je Aktie von 3,86 Dollar nach 3,74 Dollar im Vorjahresquartal, Investing.com nennt 3,84 Dollar. Beim Umsatz liegen die Schätzungen bei 42,7 bis 42,8 Mrd. Dollar nach 41,35 Mrd. Dollar vor einem Jahr. Die inoffizielle „Whisper“-Zahl, also das, was Händler hinter vorgehaltener Hand erwarten, liegt mit 3,89 Dollar etwas höher.
|Kennzahl
|Konsens Q3 2026
|Vorjahresquartal
|Gewinn je Aktie
|3,84–3,86 $
|3,74 $
|Umsatz
|42,69–42,81 Mrd. $
|41,35 Mrd. $
Quelle: Earnings Whispers via Finviz (10.11.), Investing.com (16.11.)
Die Optionsmärkte preisen laut Stocks Today eine Kursbewegung von gut 5 Prozent in beide Richtungen ein. Zur Erinnerung: Nach den Zahlen zum dritten Quartal des Vorjahres fiel die Aktie um 6,57 Prozent, weil der Gewinn die Erwartungen verfehlte.
Rückblick
Wie lief das letzte Quartal bei Home Depot?
Im zweiten Quartal steigerte Home Depot den Umsatz um 5,7 Prozent auf 47,9 Mrd. Dollar. Die vergleichbaren Umsätze legten um 1,7 Prozent zu, in den USA um 1,3 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 4,92 Dollar und lag damit über der Schätzung von 4,73 Dollar. Bemerkenswert: Die Zahl der Transaktionen sank laut TIKR um 1,0 Prozent, der durchschnittliche Einkaufswert stieg dagegen um 2,8 Prozent. Weniger Kunden geben also mehr aus.
Die Jahresprognose hat Home Depot im August bestätigt:
Umsatz
Wachstum von etwa 2,5 bis 4,5 Prozent, vergleichbare Umsätze etwa flach bis plus 2 Prozent.
Marge
Bereinigte operative Marge von 12,8 bis 13,0 Prozent.
Gewinn
Bereinigter Gewinn je Aktie flach bis plus 4 Prozent gegenüber 14,69 Dollar.
Sondereffekt Zölle
Rückerstattungen von Zöllen sollen ungeplante Kosten für Treibstoff, Energie und Vorprodukte teilweise ausgleichen.
Ein wichtiger Baustein ist das Profigeschäft. Über die Tochter SRS mit mehr als 1.340 Standorten hat Home Depot im September 2025 den Baustoffhändler GMS für einen Unternehmenswert von rund 5,5 Mrd. Dollar übernommen. Handwerker und Bauunternehmen sind weniger launisch als Heimwerker – das stabilisiert, wenn die Privatkunden zögern.
Das große Bild
Warum der US-Häusermarkt die Home-Depot-Aktie bremst
Das Umfeld ist rau. Laut Motley Fool wurden im Oktober aufs Jahr hochgerechnet nur 3,75 Millionen Bestandsimmobilien verkauft, 8,8 Prozent weniger als vor einem Jahr und so wenige wie seit August 2010 nicht mehr. Der Zins für 30-jährige Hypotheken liegt im Schnitt bei 7,11 Prozent. Wer sein günstiges Darlehen nicht aufgeben will, zieht nicht um – und wer nicht umzieht, renoviert seltener im großen Stil.
Dazu kommt die Geldpolitik. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Montag laut Charles Schwab bei 5,14 Prozent. Am Terminmarkt preisen Händler nach dem CME FedWatch Tool mit 91 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung im Dezember ein. Fed-Chef Kevin Warsh sprach am Montag in San Francisco, am Mittwoch folgen die Protokolle der letzten Sitzung.
Die Manager nannten den Häusermarkt im August „eingefroren“.
Die Analysten
Welche Kursziele nennen Analysten für die Home-Depot-Aktie?
Ausgerechnet am Tag vor den Zahlen kam Gegenwind: Das auf den Immobilienmarkt spezialisierte Analysehaus Zelman & Associates stufte die Aktie am Montag von „Neutral“ auf „Underperform“ ab, ebenso wie den Konkurrenten Lowe's. Ein Kursziel wurde dabei nicht genannt. Stifel bewertet die Aktie mit „Hold“ und einem Ziel von 322 Dollar und warnt laut Stocks Today vor der Bewertung nach der Erholung. Bernstein nennt „Market Perform“ und 344 Dollar. Der Durchschnitt aller Kursziele liegt laut TIKR bei 379 Dollar (36 Analysten). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt laut GuruFocus rund 24. Die genannten Einschätzungen stammen von den jeweiligen Häusern; aktiencheck.de gibt keine eigene Empfehlung ab.
Ertrag
Wie sicher ist die Dividende der Home-Depot-Aktie?
Für Einkommensanleger bleibt Home Depot ein Klassiker. Der Konzern zahlt 2,33 Dollar je Quartal, aufs Jahr gerechnet 9,32 Dollar. Beim aktuellen Kurs entspricht das einer Rendite von rund 2,7 Prozent. Die im August beschlossene Zahlung war die 158. Quartalsdividende in Folge. Der bereinigte Gewinn des vergangenen Geschäftsjahres von 14,69 Dollar je Aktie deckt die Ausschüttung deutlich.
Häufige Fragen zur Home-Depot-Aktie
Wann legt Home Depot Quartalszahlen vor? Am Dienstag, 17. November 2026, vor Beginn des US-Handels. Die Telefonkonferenz beginnt um 9 Uhr New Yorker Zeit (15 Uhr MEZ).
Was erwarten Analysten? Einen Gewinn je Aktie von 3,84 bis 3,86 Dollar und einen Umsatz von 42,7 bis 42,8 Mrd. Dollar.
Wie hoch ist die Dividende von Home Depot? 2,33 Dollar je Quartal, also 9,32 Dollar im Jahr. Das entspricht einer Rendite von rund 2,7 Prozent.
Warum hat Zelman die Aktie abgestuft? Das Haus stufte Home Depot und Lowe's am 16. November auf „Underperform“ ab; ein Kursziel nannte es laut GuruFocus nicht.
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