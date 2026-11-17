Die Home Depot Aktie (Ticker HD, NYSE; ISIN US4370761029) steht am Dienstag unter Druck: Nach einem NYSE-Schluss von 347,51 Dollar am Montag notierte das Papier am Nachmittag (MEZ) laut 247wallst rund 2 Prozent tiefer bei knapp 340 Dollar. Dabei hat der größte Baumarktkonzern der Welt im dritten Quartal mehr umgesetzt als erwartet – doch die Home Depot Aktienprognose des Unternehmens für den Gewinn fiel vorsichtiger aus, als viele gehofft hatten. Die Analysten sehen im Schnitt rund 378 Dollar als fairen Wert.
Home Depot Aktie Prognose: Umsatz schlägt Erwartungen, Gewinnziel bleibt vorsichtig, Analysten sehen im Schnitt rund 378 Dollar – was traut die Wall Street dem neuen Chef McPhail zu?
Home Depot hat im dritten Quartal mehr umgesetzt als erwartet, beim Gewinnausblick aber nur das untere Ende angepeilt. Die Aktie gibt nach. Die Home Depot Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei rund 378 Dollar, Telsey und TD Cowen bestätigen 410 Dollar. Was Unternehmensprognose, Konsens, Kursziele, Bewertung und Szenarien für die Home Depot Aktie bedeuten.
Hinzu kommt ein Wechsel an der Spitze: Finanzchef Richard McPhail übernimmt am 23. November den Chefposten. Für die Home Depot Aktie Prognose zählt nun, ob der neue Chef die Lücke zwischen stabiler Nachfrage und schrumpfenden Margen schließen kann.
Umsatz über den Erwartungen
43,4 Mrd. Dollar Umsatz (+4,9 %) und vergleichbare Umsätze von +2,2 % – beides besser als vom Markt erwartet.
Gewinnprognose am unteren Ende
Für 2026 peilt Home Depot rund 2 Prozent mehr bereinigten Gewinn je Aktie an, also gut 14,98 Dollar – knapp unter dem Konsens von 15,01 Dollar.
Kursziele bestätigt
Telsey und TD Cowen bestätigen 410 Dollar, Evercore ISI 400 Dollar, Truist 373 Dollar – Abstufungen gab es am Zahlentag nicht.
Weniger Kunden, höhere Bons
Die Zahl der Transaktionen sank um 0,5 Prozent, der Durchschnittsbon stieg um 3 Prozent auf 93,09 Dollar.
Der Auslöser
Was ist bei Home Depot passiert – und warum fällt die Aktie?
Home Depot hat am Dienstag vor US-Börsenstart die Zahlen für das dritte Quartal (bis 1. November) vorgelegt. Der Umsatz stieg um 4,9 Prozent auf 43,40 Milliarden Dollar; erwartet hatten Analysten laut LSEG rund 42,8 Milliarden. Die vergleichbaren Umsätze legten um 2,2 Prozent zu, nach nur 0,2 Prozent im Vorjahresquartal – in den USA ebenfalls um 2,2 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 3,86 Dollar nach 3,74 Dollar im Vorjahr und lag damit knapp über dem Konsens von 3,84 Dollar.
Unter der Oberfläche zeigt sich aber das bekannte Muster: Die Zahl der vergleichbaren Transaktionen ging um 0,5 Prozent zurück, der durchschnittliche Einkauf stieg um 3,0 Prozent auf 93,09 Dollar. Kunden geben pro Besuch mehr aus, kommen aber seltener. Gleichzeitig sank die Bruttomarge auf 32,8 Prozent nach 33,4 Prozent, die bereinigte operative Marge auf 13,0 Prozent nach 13,3 Prozent. Genau an dieser Stelle setzt die Skepsis an.
Housing turnover hasn't moved in four years now.
Geschäftsmodell
Womit verdient Home Depot sein Geld?
Home Depot betreibt rund 2.300 Baumärkte in den USA, Kanada und Mexiko und verkauft Baustoffe, Holz, Werkzeuge, Gartenbedarf, Haushaltsgeräte und Einrichtung. Anders als der Rivale Lowe's erwirtschaftet Home Depot einen großen Teil seines Geschäfts mit Profi-Kunden – Handwerkern, Bauunternehmern und Renovierern. Dieses Pro-Geschäft ist laut Management seit neun Quartalen in Folge auf vergleichbarer Basis gewachsen. Mit dem Zukauf des Baustoffhändlers SRS und dem Ausbau der Belieferung von Baustellen hat Home Depot diesen Bereich gezielt gestärkt. Der Schwachpunkt bleibt der Immobilienmarkt: Wenige Hausverkäufe und hohe Hypothekenzinsen bremsen große Renovierungsprojekte.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Home Depot Aktienprognose des Unternehmens?
Beim Umsatz ist Home Depot zuversichtlicher geworden, beim Gewinn nicht – das ist der Kern der neuen Unternehmensprognose.
Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet Home Depot nun mit rund 4,5 Prozent Umsatzwachstum – das obere Ende der bisherigen Spanne von 2,5 bis 4,5 Prozent. Die vergleichbaren Umsätze sollen um rund 1,4 Prozent steigen, dazu kommen rund 15 neue Märkte. Die Bruttomarge soll bei rund 33,0 Prozent liegen, die bereinigte operative Marge bei rund 12,8 Prozent – laut IBTimes das untere Ende der bisherigen Spanne. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um rund 2 Prozent über dem Vorjahreswert von 14,69 Dollar liegen.
Umgerechnet entspricht das laut KuCoin einem bereinigten Gewinn je Aktie von rund 14,98 Dollar, nach einer bisherigen Spanne von 14,69 bis 15,28 Dollar. Der Konsens hatte 15,01 Dollar erwartet. Beim Umsatz liegt die neue Prognose mit rund 172 Milliarden Dollar dagegen leicht über der Konsensschätzung von 171,5 Milliarden. Für das vierte Quartal stellte McPhail eine Bruttomarge leicht unter Vorjahr in Aussicht.
|Kennzahl
|Q3 2026 Ist
|Konsens Q3
|Prognose GJ 2026
|Konsens GJ 2026
|Umsatz
|43,40 Mrd. $ (+4,9 %)
|rund 42,8 Mrd. $
|rund +4,5 % (ca. 172 Mrd. $)
|171,54 Mrd. $
|Vergleichbare Umsätze
|+2,2 %
|–
|rund +1,4 %
|–
|Bereinigte operative Marge
|13,0 %
|–
|rund 12,8 %
|–
|Bereinigtes EPS
|3,86 $
|3,84 $
|rund +2 % (ca. 14,98 $)
|15,01 $
Geschäftsjahr 2026 endet Anfang Februar 2027. Konsens laut KuCoin (17.11.2026). Prognose-EPS als Umrechnung von rund +2 % auf 14,69 USD.
Quelle: Home Depot (Mitteilung 17.11.2026), LSEG via IBTimes, KuCoin
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Home Depot Aktie zu?
Laut 247wallst stufen 22 von 36 Analysten die Home Depot Aktie mit „Kaufen“ oder „Starkem Kaufen“ ein, 14 mit „Halten“, kein einziger rät zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 377,59 Dollar; stockanalysis.com kam Ende Oktober mit 379 Dollar auf nahezu denselben Wert. Gemessen am Montagsschluss entspricht das einem Potenzial von knapp 9 Prozent, gemessen am Dienstagskurs um 340 Dollar von gut 11 Prozent. Die Spanne der Kursziele reicht laut StreetInsider von 310 Dollar (Oppenheimer) bis 444 Dollar (JPMorgan).
Nach den Zahlen haben mehrere Häuser ihre Einschätzung bestätigt, Herab- oder Heraufstufungen gab es laut 247wallst zunächst nicht. Telsey Advisory hält laut Investing.com an „Outperform“ und 410 Dollar fest, ebenso TD Cowen an „Buy“ mit 410 Dollar. Evercore ISI bestätigt „Outperform“ mit 400 Dollar und verweist auf den Umsatz über den Erwartungen. Vorsichtiger ist Truist mit „Buy“ und 373 Dollar.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Telsey Advisory Group
|Outperform (bestätigt)
|410
|17.11.2026
|Investing.com
|TD Cowen
|Buy (bestätigt)
|410
|17.11.2026
|Investing.com
|Evercore ISI
|Outperform (bestätigt)
|400
|17.11.2026
|Investing.com
|Truist Securities
|Buy (bestätigt)
|373
|17.11.2026
|Investing.com
|JPMorgan
|Höchstes Ziel laut Liste
|444
|nicht datiert
|StreetInsider
|Oppenheimer
|Niedrigstes Ziel laut Liste
|310
|nicht datiert
|StreetInsider
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Vorgänger-Ziele in der Quelle nicht genannt.
Quelle: Investing.com (17.11.2026, 09:08 ET), StreetInsider
Bewertung
Ist die Home Depot Aktie im Branchenvergleich teuer?
Mit einem KGV von rund 22 auf Basis der Gewinnerwartung für das laufende Geschäftsjahr ist die Home Depot Aktie klar höher bewertet als Lowe's. Die Börse zahlt für das stärkere Profigeschäft, die höhere Marge und die Rolle als Branchenprimus einen Aufschlag. Die Dividende von 2,33 Dollar je Quartal (9,32 Dollar im Jahr) entspricht laut Investing.com einer Rendite von rund 2,7 Prozent, der Börsenwert lag zuletzt bei rund 347 Milliarden Dollar.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|Dividendenrendite
|Börsenwert
|Stand
|Home Depot
|rund 22
|2,7 %
|347 Mrd. $
|17.11.2026
|Lowe's
|17,5
|2,3 %
|122 Mrd. $
|02.11.2026
|Floor & Decor
|22,9
|–
|5,1 Mrd. $
|23.10.2026
Erwartetes KGV und Dividendenrendite laut den genannten Quellen mit unterschiedlichem Stand; Floor & Decor zahlt keine Dividende.
Quelle: 247wallst.com, Investing.com, stockanalysis.com
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Home Depot Aktie Prognose?
Vor den Zahlen hatte die Aktie einen kräftigen Lauf hinter sich: Ende Oktober notierte sie bei rund 329 Dollar, bis Montag stieg sie auf gut 347 Dollar – im November allein um knapp 6 Prozent. Der Rücksetzer am Zahlentag nimmt einen Teil dieser Erholung zurück. Das 52-Wochen-Hoch liegt laut 247wallst bei 389,18 Dollar, das Tief bei 277,15 Dollar. Als nächste Unterstützung gilt die Zone um 330 Dollar, das Niveau von Ende Oktober; nach oben bleibt die Marke von 350 Dollar die erste Hürde, dann das Jahreshoch.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Home Depot Aktienprognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Übersicht ordnet die Spanne der Analystenziele und die genannten Begründungen ein.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|400–410 $ (Evercore ISI, Telsey, TD Cowen), Höchstziel 444 $
|Umsatz über Erwartungen, wachsendes Pro-Geschäft, Erholung des Immobilienmarkts als Hebel
|Base-Case
|rund 378 $ (Ø der Analysten)
|Stabile Nachfrage, aber Gewinnwachstum von nur rund 2 % im laufenden Jahr
|Bear-Case
|310 $ (Oppenheimer, Tiefstziel)
|Weniger Kundenbesuche, sinkende Margen, Hausverkäufe bleiben auf Tiefstand
Kursziele Dritter; Zuordnung nach Höhe der Ziele, Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen.
Quelle: Investing.com, 247wallst.com, StreetInsider, IBTimes
Termine
Was Anleger bei der Home Depot Aktie jetzt beobachten
18. November: Zahlen des Rivalen Lowe's vor US-Börsenstart – ein wichtiger Gradmesser für die Branche.
23. November: Richard McPhail wird Vorstandschef. Ann-Marie Campbell wird President und COO, Jordan Broggi Finanzchef; Ted Decker bleibt Chairman.
Nächste Wochen: Analysten-Updates nach dem Call, Signale zur Bruttomarge im vierten Quartal.
Ende Februar 2027 (üblicher Zeitraum): Zahlen zum vierten Quartal und Ausblick auf 2027.
FAQ
Häufige Fragen zur Home Depot Aktienprognose
Wie lautet die Home Depot Aktienprognose der Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel liegt laut 247wallst bei 377,59 Dollar, stockanalysis.com nannte Ende Oktober 379 Dollar. Die Spanne reicht laut StreetInsider von 310 bis 444 Dollar.
Was erwartet Home Depot selbst für 2026?
Rund 4,5 Prozent Umsatzwachstum, rund 1,4 Prozent mehr vergleichbare Umsätze und einen um rund 2 Prozent höheren bereinigten Gewinn je Aktie gegenüber 14,69 Dollar.
Warum fällt die Home Depot Aktie trotz guter Zahlen?
Weil die Gewinnprognose am unteren Ende liegt, die Margen sinken und die Zahl der Kundenbesuche zurückgeht.
Wer führt Home Depot ab dem 23. November?
Der bisherige Finanzchef Richard McPhail wird Vorstandschef, Ted Decker bleibt Chairman.
Welche Rolle spielt die Home Depot Aktie 2027?
Für 2027 hängt viel an einer Belebung des Immobilienmarkts; eine belastbare Konsensschätzung für das kommende Geschäftsjahr lag zum Redaktionsschluss nicht vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Outperform“ mit Kursziel 410 US-Dollar der Telsey Advisory Group, laut Investing.com bestätigt am 17.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Telsey Advisory Group, TD Cowen / TD Securities. Für Evercore ISI und Truist lag keine geprüfte öffentliche Offenlegungsseite vor. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
The Home Depot, Inc. (HD): Kaufen, Kursziel 410,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Telsey Advisory Group vom 17.11.2026, 15:08 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 18:26 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 18:26 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Telsey Advisory Group.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.