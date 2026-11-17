NYSE-Schluss Montag, 16.11.2026; am Dienstag laut 247wallst zeitweise rund 340 USD (−2,3 %) 347,51 USD

Umsatz im dritten Quartal, +4,9 % und über dem Konsens von rund 42,8 Mrd. 43,4 Mrd. USD

Bereinigtes EPS 2026 laut Unternehmensprognose (rund +2 % auf 14,69 USD) rund 15,0 USD

Ø-Kursziel der Analysten (247wallst, Stand Anfang November) rund 378 USD

Spanne der Kursziele laut StreetInsider (Stand nicht datiert) 310–444 USD