Die Home Depot Aktie (Ticker HD, ISIN US4370761029) steht vor einem bewegten Handelstag: Die weltgrößte Baumarktkette hat um 12:00 Uhr MEZ (06:00 Uhr New York) Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt – und eine Stunde zuvor einen Wechsel an der Konzernspitze verkündet. Der Umsatz stieg um 4,9 Prozent auf 43,40 Milliarden Dollar und lag damit über den erwarteten rund 42,8 Milliarden Dollar. Die Home Depot Aktienprognose der Analysten sieht im Schnitt ein Kursziel von 375,90 Dollar (MarketBeat), rund 8 Prozent über dem Schlusskurs von Montag bei 346,58 Dollar.
Home Depot Aktie Prognose: Umsatz schlägt die Erwartungen, CFO McPhail wird Chef – reicht das für Kursziele um 375 Dollar?
Home Depot übertrifft im dritten Quartal die Umsatzschätzungen, kappt aber die Margenspanne und tauscht überraschend den Vorstandschef aus. Die Home Depot Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt rund 8 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Was die neue Guidance, Konsens und Szenarien für die Home Depot Aktie bedeuten.
Doch der Teufel steckt im Detail. Während Home Depot beim Umsatz für das Gesamtjahr nun das obere Ende der bisherigen Spanne anpeilt, rutscht die Marge an das untere Ende. Und mit Finanzchef Richard McPhail übernimmt ab 23. November ein neuer Vorstandschef. Für die Home Depot Aktie Prognose stellt sich damit die Frage: Hat die Aktie nach der Rally von fast 20 Prozent in vier Wochen genug Luft – oder war schon alles eingepreist?
Umsatz über den Erwartungen
Q3-Umsatz 43,40 Mrd. Dollar (+4,9 %), vergleichbare Umsätze +2,2 %, durchschnittlicher Bon +3,0 % auf 93,09 Dollar.
Gewinn knapp über Konsens
Bereinigter Gewinn je Aktie 3,86 Dollar nach 3,74 Dollar im Vorjahr, erwartet waren rund 3,84 Dollar.
Guidance präzisiert
Umsatzwachstum 2026 rund 4,5 % (oberes Ende), bereinigte Marge rund 12,8 % (unteres Ende), bereinigtes EPS rund +2 %.
Neuer Chef
CFO Richard McPhail wird zum 23. November CEO, Ted Decker bleibt Chairman.
Der Auslöser
Was ist bei der Home Depot Aktie passiert?
Um 05:43 Uhr New Yorker Zeit meldete Home Depot einen Führungswechsel: Richard McPhail, bisher Finanzchef, wird zum 23. November Präsident und CEO. Der bisherige Vorstandschef Ted Decker gibt den Posten ab, bleibt aber Chairman des Verwaltungsrats. Ann-Marie Campbell rückt zur Präsidentin und Chief Operating Officer auf, neuer Finanzchef wird Jordan Broggi, bislang für das vernetzte Einzelhandelsgeschäft verantwortlich.
Eine Viertelstunde später folgten die Quartalszahlen. McPhail sagte laut Mitteilung, die Ergebnisse im dritten Quartal hätten die Erwartungen übertroffen. Der Kontext ist anspruchsvoll: Die US-Hausverkäufe liegen auf einem 16-Jahres-Tief, und die Zelman-Analysten stuften die Aktie am Montag auf Underperform ab. Zugleich war das Papier zwischen dem 13. Oktober und dem 11. November um 19,5 Prozent gestiegen – die Erwartungen waren also hoch.
Geschäftsmodell
Womit verdient Home Depot sein Geld?
Home Depot ist die größte Baumarktkette der Welt mit Filialen in den USA, Kanada und Mexiko. Das Unternehmen bedient zwei Kundengruppen: Heimwerker und Profis wie Handwerker und Bauunternehmen. Gerade das Profi-Geschäft hat Home Depot mit der Übernahme des Baustoffhändlers SRS ausgebaut. Im Geschäftsjahr 2025 setzte der Konzern 164,7 Milliarden Dollar um, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 14,69 Dollar. Die Nachfrage hängt stark am US-Immobilienmarkt, an Zinsen und an Renovierungsprojekten.
Zahlen und Guidance
Wie lautet die Home Depot Aktienprognose des Unternehmens?
Mehr Umsatz, weniger Marge – so lässt sich das Update der Jahresprognose zusammenfassen.
Im dritten Quartal, das am 1. November endete, kletterte der Nettogewinn um 3,1 Prozent auf 3,71 Milliarden Dollar. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg auf 3,72 Dollar, bereinigt auf 3,86 Dollar. Die Zahl der Kundentransaktionen sank leicht um 0,2 Prozent, dafür gaben die Kunden im Schnitt 3 Prozent mehr pro Einkauf aus. Die bereinigte operative Marge ging von 13,3 auf 13,0 Prozent zurück.
|Kennzahl
|Bisherige Prognose
|Neue Prognose
|Umsatzwachstum
|+2,5 % bis +4,5 %
|rund +4,5 %
|Vergleichbare Umsätze
|flach bis +2,0 %
|rund +1,4 %
|Bruttomarge
|rund 33,1 %
|rund 33,0 %
|Bereinigte operative Marge
|12,8 % bis 13,0 %
|rund 12,8 %
|Bereinigtes EPS-Wachstum
|flach bis +4 %
|rund +2 % (≈ 14,98 USD)
Alte Spannen laut Q2-Mitteilung vom 18.08.2026. Bereinigter Gewinn je Aktie in Dollar eigene Rechnung auf Basis von 14,69 USD (Geschäftsjahr 2025).
Quelle: The Home Depot, Mitteilungen vom 18.08. und 17.11.2026
Die neue Gewinnprognose von rund 14,98 Dollar je Aktie liegt nahe am bisherigen Analystenkonsens für das Geschäftsjahr 2026 von 15,01 Dollar. Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet der Konsens laut Barchart mit 15,95 Dollar. Ende September 2025 lag diese Schätzung laut TIKR noch bei 17,74 Dollar – die Erwartungen wurden also schon vor den Zahlen deutlich zurückgenommen.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Home Depot Aktie zu?
Laut MarketBeat bewerten 19 von 33 Analysten die Aktie mit Kauf oder Strong Buy, 13 mit Halten und einer mit Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 375,90 Dollar. Barchart kommt auf 375,06 Dollar, TipRanks auf 388,62 Dollar. Das höchste Ziel liegt bei 425 Dollar, das niedrigste laut StockAnalysis bei 310 Dollar. Wichtig: Alle diese Ziele stammen aus der Zeit vor den heutigen Zahlen.
|Haus
|Rating
|Kursziel alt → neu
|Datum
|Quelle
|JPMorgan
|Overweight
|396 → 400
|ca. 09.11.2026
|TradingView
|Morgan Stanley
|Overweight
|400 (bestätigt)
|14.10.2026
|StockAnalysis
|Evercore ISI
|Outperform
|400
|13.10.2026
|StockAnalysis
|Melius Research
|Buy (Aufnahme)
|397
|06.10.2026
|StockAnalysis
|Piper Sandler
|Overweight
|378 → 371
|Nov. 2026
|TipRanks
|Bernstein
|Market Perform
|344 → 357
|10.11.2026
|MarketBeat
|Stifel
|Hold
|346 → 322
|26.10.2026
|StockAnalysis
|Zelman & Associates
|Underperform (zuvor Neutral)
|–
|16.11.2026
|gurufocus
Kursziele in US-Dollar, alle vor den Q3-Zahlen. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: TradingView, StockAnalysis, TipRanks, MarketBeat, gurufocus
Stifel-Analyst W. Andrew Carter mahnte laut TipRanks, die aktuellen Kursniveaus erforderten eine Gewissheit, die die Baumärkte derzeit nicht bieten. Piper-Sandler-Analyst Peter Keith erwartete ein Quartal im Rahmen, verwies aber auf schwächere Nachfragesignale bei Farbe und Aufmaß-Terminen. Auf der optimistischen Seite stehen JPMorgan, Morgan Stanley und Evercore ISI mit Zielen um 400 Dollar.
Bewertung
Ist die Home Depot Aktie im Branchenvergleich teuer?
Mit einem KGV von rund 23 auf Basis der Schätzung für das laufende Geschäftsjahr und knapp 22 für das kommende ist Home Depot höher bewertet als der direkte Rivale. Laut Zacks wird Lowe's mit einem Forward-KGV von 18,05 gehandelt, Home Depot mit 22,27, der Fünfjahresmedian liegt bei 21,78. Für Dividendenanleger interessant: Home Depot zahlt 2,33 Dollar je Quartal, aufs Jahr gerechnet 9,32 Dollar – das entspricht beim Schlusskurs von Montag einer Rendite von rund 2,7 Prozent.
|Unternehmen
|Forward-KGV
|Vergleichbare Umsätze Q2
|Home Depot
|22,3
|+1,7 %
|Lowe's
|18,1
|+0,2 %
Forward-KGV laut Zacks via TradingKey, Stand 14.11.2026; vergleichbare Umsätze Q2 laut TIKR.
Quelle: Zacks via TradingKey, TIKR
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Home Depot Aktie Prognose?
Die Rally der vergangenen Wochen hat das Chartbild deutlich verbessert. Ende Oktober eroberte die Aktie die 200-Tage-Linie zurück, die laut MarketBeat bei rund 333 Dollar verläuft; die 50-Tage-Linie liegt bei rund 312 Dollar. Investing.com nannte vor den Zahlen einen RSI von knapp 64. Widerstände sehen die Techniker bei 353,91 Dollar und in der Zone von 356 bis 362 Dollar, dem Hoch vom 5. November. Unterstützung bieten 343 bis 345 Dollar, 338 Dollar und darunter die 200-Tage-Linie. Der Optionsmarkt hatte eine Bewegung von rund 5 Prozent in beide Richtungen eingepreist.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Home Depot Aktie Prognose diskutiert der Markt?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|400 USD (JPMorgan, Morgan Stanley, Evercore ISI)
|Profi-Geschäft und Marktanteile stützen Wachstum
|Base-Case
|375,90 USD (Ø von 33 Analysten, MarketBeat)
|Moderates Wachstum, stabile Dividende
|Bear-Case
|322 USD (Stifel), Zelman Underperform
|Bewertung, Margendruck, schwache Heimwerkernachfrage
Kursziele Dritter aus der Zeit vor den Q3-Zahlen; Begründungen gemäß den jeweiligen Berichten.
Quelle: TradingView, StockAnalysis, TipRanks, MarketBeat, gurufocus
Termine
Was Anleger bei der Home Depot Aktie jetzt beobachten
17. November, 15:00 Uhr MEZ (09:00 Uhr New York): Telefonkonferenz zu den Zahlen und erste Reaktionen der Analysten auf die neue Home Depot Aktienprognose des Managements.
18. November: Lowe's legt Quartalszahlen vor – direkter Vergleich mit dem Rivalen.
23. November: Richard McPhail übernimmt als CEO.
Ende Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal und Ausblick auf 2027 (Termin noch nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Home Depot Aktienprognose
Wie lautet die Home Depot Aktienprognose der Analysten? Laut MarketBeat liegt das durchschnittliche Kursziel von 33 Analysten bei 375,90 Dollar, die Spanne reicht von 310 bis 425 Dollar. Die Ziele stammen aus der Zeit vor den Q3-Zahlen.
Hat Home Depot die Erwartungen im dritten Quartal erfüllt? Ja, der Umsatz lag mit 43,40 Milliarden Dollar über dem Konsens von rund 42,8 Milliarden, der bereinigte Gewinn je Aktie mit 3,86 Dollar knapp darüber.
Was erwartet Home Depot für 2026? Rund 4,5 Prozent Umsatzwachstum, vergleichbare Umsätze von rund 1,4 Prozent und ein bereinigtes Gewinnwachstum je Aktie von rund 2 Prozent.
Wer wird neuer Chef von Home Depot? Finanzchef Richard McPhail übernimmt zum 23. November, Ted Decker bleibt Chairman.
Welche Dividende zahlt Home Depot? Zuletzt 2,33 Dollar je Quartal, aufs Jahr gerechnet 9,32 Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Overweight“ mit Kursziel 400 US-Dollar von Morgan Stanley (Analyst Simeon Gutman) vom 14.10.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Morgan Stanley, JPMorgan, Bernstein, Melius Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
The Home Depot Inc. (HD): Kaufen, Kursziel 400,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Morgan Stanley (Simeon Gutman) vom 14.10.2026, 00:00 MESZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Morgan Stanley (Simeon Gutman).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.