Um 05:43 Uhr New Yorker Zeit meldete Home Depot einen Führungswechsel: Richard McPhail, bisher Finanzchef, wird zum 23. November Präsident und CEO. Der bisherige Vorstandschef Ted Decker gibt den Posten ab, bleibt aber Chairman des Verwaltungsrats. Ann-Marie Campbell rückt zur Präsidentin und Chief Operating Officer auf, neuer Finanzchef wird Jordan Broggi, bislang für das vernetzte Einzelhandelsgeschäft verantwortlich.

Eine Viertelstunde später folgten die Quartalszahlen. McPhail sagte laut Mitteilung, die Ergebnisse im dritten Quartal hätten die Erwartungen übertroffen. Der Kontext ist anspruchsvoll: Die US-Hausverkäufe liegen auf einem 16-Jahres-Tief, und die Zelman-Analysten stuften die Aktie am Montag auf Underperform ab. Zugleich war das Papier zwischen dem 13. Oktober und dem 11. November um 19,5 Prozent gestiegen – die Erwartungen waren also hoch.