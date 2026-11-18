Einen Tag nach den Quartalszahlen sortiert die Wall Street ihre Erwartungen neu: Die Home Depot Aktie (ISIN US4370761029, Ticker HD) schloss am Dienstag an der NYSE nach Berechnung der Redaktion bei rund 338,75 Dollar, 2,52 Prozent tiefer. In Stuttgart kostete sie am Abend 307,10 Euro. Die Home Depot Aktienprognose der Analysten bleibt im Schnitt bei etwa 378 Dollar – rund 11 Prozent über dem Schlusskurs –, doch unter der Oberfläche bewegt sich einiges: JPMorgan, Telsey, Goldman Sachs und RBC haben ihre Ziele gesenkt, D.A. Davidson und Piper Sandler angehoben. Was steckt hinter dem Streit der Experten?
Home Depot Aktie Prognose: Kursziele nach den Zahlen im Umbau – JPMorgan und Telsey senken, D.A. Davidson hebt auf 390 Dollar – wer hat bei der Baumarkt-Aktie recht?
Nach den Q3-Zahlen sortieren die Analysten ihre Home Depot Aktienprognose neu: JPMorgan, Telsey, Goldman Sachs und RBC senken, D.A. Davidson und Piper Sandler heben. Im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 378 Dollar. Unternehmensprognose, Konsens, Kursziele, Bewertung und Szenarien im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Home Depot, Inc.
- ISIN
- US4370761029
- Ticker
- HD (NYSE)
- Index
- Dow Jones, S&P 500
- Börsenwert
- rund 338 Mrd. $ (eigene Rechnung)
- Dividende
- 2,33 $ je Quartal (9,32 $ im Jahr), Rendite rund 2,7 %
- Neuer Vorstandschef
- Richard McPhail ab 23.11.2026
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich Ende Februar 2027
Stand: 17.11.2026, NYSE-Schlusskurs 17.11.2026, aus Vortagesschluss und Tagesminus berechnet
Ziele auseinander
Gesenkt haben laut Aggregatoren JPMorgan (390 $), Telsey (400 $), Goldman Sachs (371 $), Jefferies (395 $) und RBC (334 $); gehoben haben D.A. Davidson (390 $) und Piper Sandler (377 $).
Konsens stabil
247wallst nennt 4 Strong Buy, 18 Buy, 14 Hold und keinen Verkauf bei einem Durchschnittsziel von 377,59 Dollar.
Unternehmensprognose bremst
Für 2026 peilt Home Depot rund 4,5 Prozent mehr Umsatz, aber nur rund 2 Prozent mehr bereinigten Gewinn je Aktie an.
Chefwechsel am 23. November
Finanzchef Richard McPhail übernimmt den Chefposten in einem Markt, in dem der Hausverkauf seit Jahren stockt.
Der Auslöser
Warum ändern die Analysten ihre Home Depot Aktienprognose?
Umsatz über den Erwartungen, Gewinnziel am unteren Ende: Genau diese Mischung treibt die Unterschiede bei den Kurszielen.
Am 17. November hatte Home Depot für das dritte Quartal 43,4 Milliarden Dollar Umsatz gemeldet, 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,86 Dollar leicht über dem Konsens von 3,84 Dollar, die vergleichbaren Umsätze stiegen um 2,2 Prozent. Weniger gefiel die Marge: Die bereinigte operative Marge sank auf 13,0 Prozent nach 13,3 Prozent, die Bruttomarge auf 32,8 Prozent nach 33,4 Prozent. Die Zahl der Kundentransaktionen ging zudem um 0,5 Prozent zurück, während der durchschnittliche Bon um 3,0 Prozent auf 93,09 Dollar stieg.
Die Aktie belastete den Dow Jones an diesem Tag spürbar. Analysten, die ihre Ziele senken, verweisen laut Berichten auf den Margendruck; Goldman Sachs trimmte das Ziel nach Angaben von Stocktwits wegen genau dieses Punkts. Die Optimisten sehen dagegen ein solides Profigeschäft und Marktanteilsgewinne.
Housing turnover hasn't moved in four years now.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Home Depot sein Geld?
Home Depot betreibt rund 2.300 Baumärkte in den USA, Kanada und Mexiko und verkauft Baustoffe, Werkzeuge, Haushaltsgeräte und Gartenbedarf. Anders als sein Rivale Lowe's ist der Konzern stark im Geschäft mit Profikunden – Handwerkern, Bauunternehmern und Renovierern –, das laut Management seit neun Quartalen in Folge wächst. Mit dem Baustoffhändler SRS hat Home Depot diese Sparte zuletzt gezielt ausgebaut. Die große Unbekannte bleibt der Wohnungsmarkt: Wo kaum Häuser den Besitzer wechseln, fallen teure Umbauten seltener an.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Home Depot für 2026 selbst ab?
Für das Geschäftsjahr 2026, das Anfang Februar 2027 endet, rechnet Home Depot mit rund 4,5 Prozent mehr Umsatz – dem oberen Ende der bisherigen Spanne von 2,5 bis 4,5 Prozent. Die vergleichbaren Umsätze sollen um rund 1,4 Prozent zulegen, die bereinigte operative Marge liegt bei rund 12,8 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um rund 2 Prozent über dem Vorjahreswert von 14,69 Dollar liegen; im August war der Konzern laut dpa-AFX noch von bis zu 4 Prozent Wachstum ausgegangen.
|Kennzahl
|Vorjahr 2025
|Prognose Unternehmen 2026
|Konsens 2026
|Umsatzwachstum
|–
|rund +4,5 % (ca. 172 Mrd. $)
|171,54 Mrd. $
|Vergleichbare Umsätze
|–
|rund +1,4 %
|–
|Bereinigte operative Marge
|–
|rund 12,8 %
|–
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|14,69 $
|rund 14,98 $ (+2 %)
|15,01 $
|KGV auf EPS
|rund 23,1
|rund 22,6
|rund 22,6
Prognose-EPS als Umrechnung von rund +2 % auf 14,69 USD; Konsens laut KuCoin (17.11.2026), nur eine Quelle. KGV selbst gerechnet auf 338,75 USD. Eine belastbare Konsensschätzung für 2027 lag nicht vor. Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Home Depot (Mitteilung 17.11.2026), LSEG via IBTimes, KuCoin
Die Analysten
Wie lautet die Home Depot Aktienprognose der Analysten?
Laut 247wallst empfehlen 22 von 36 Analysten die Home Depot Aktie zum Kauf, 14 zum Halten, keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 377,59 Dollar; stockanalysis.com kam Ende Oktober mit 379 Dollar auf einen fast gleichen Wert. Gemessen am Schlusskurs von rund 338,75 Dollar ergibt das ein rechnerisches Potenzial von etwa 11,5 Prozent. Die Spanne der Ziele reicht laut StreetInsider von 310 bis 444 Dollar, wobei diese Liste nicht datiert ist und die jüngsten Senkungen nicht widerspiegeln muss. Bemerkenswert: Der Durchschnitt hat sich durch die Korrekturen kaum bewegt, weil sich Senkungen und Anhebungen weitgehend ausgleichen.
Die Bewegung im Detail: JPMorgan senkt von 400 auf 390 Dollar, Telsey Advisory von 410 auf 400 Dollar, Goldman Sachs von 377 auf 371 Dollar, Jefferies von 398 auf 395 Dollar und RBC von 342 auf 334 Dollar. D.A. Davidson hebt auf 390 Dollar an und bleibt laut Analysten-Ratingübersicht bei „Buy“; Piper Sandler erhöht von 371 auf 377 Dollar. Evercore ISI bestätigte zuvor „Outperform“ mit 400 Dollar, Truist „Buy“ mit 373 Dollar.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Quelle
|Evercore ISI
|Outperform
|400 $ (bestätigt)
|+18,1 %
|17.11.2026
|Investing.com
|Telsey Advisory Group
|Outperform
|400 $ (zuvor 410 $)
|+18,1 %
|n. b.
|rallies.ai
|Jefferies
|–
|395 $ (zuvor 398 $)
|+16,6 %
|n. b.
|rallies.ai
|JPMorgan
|–
|390 $ (zuvor 400 $)
|+15,1 %
|18.11.2026
|rallies.ai
|D.A. Davidson
|Buy
|390 $ (zuvor 377 $)
|+15,1 %
|18.11.2026
|rallies.ai, TipRanks
|Truist Securities
|Buy
|373 $ (bestätigt)
|+10,1 %
|17.11.2026
|Investing.com
|Piper Sandler
|–
|377 $ (zuvor 371 $)
|+11,3 %
|n. b.
|rallies.ai
|Goldman Sachs
|–
|371 $ (zuvor 377 $)
|+9,5 %
|n. b.
|TipRanks/The Fly
|RBC
|–
|334 $ (zuvor 342 $)
|−1,4 %
|n. b.
|rallies.ai
Einschätzungen der Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 338,75 USD. Ratings nur, wo in den Quellen genannt. Tag der Änderung bei Häusern ohne Datum nicht belegt (n. b.).
Quelle: rallies.ai, TipRanks/The Fly, Investing.com (17.11.2026), 247wallst.com
Bewertung
Ist die Home Depot Aktie im Branchenvergleich teuer?
Auf die erwartete Gewinnschätzung für 2026 kommt die Home Depot Aktie bei 338,75 Dollar auf ein KGV von rund 22,6. Der Rivale Lowe's wird laut stockanalysis.com mit einem erwarteten KGV von 17,5 bewertet, der Spezialist Floor & Decor mit 22,9. Die Börse bezahlt bei Home Depot einen Aufschlag für Größe, Profigeschäft und Marge. Die Dividende von 9,32 Dollar je Jahr entspricht rund 2,7 Prozent Rendite.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|Dividendenrendite
|Börsenwert
|Home Depot
|rund 22,6
|2,7 %
|rund 338 Mrd. $
|Lowe's
|17,5
|2,3 %
|122 Mrd. $
|Floor & Decor
|22,9
|–
|5,1 Mrd. $
Unterschiedliche Stichtage, nur grobe Orientierung. Home Depot: eigene Rechnung auf 338,75 USD; Floor & Decor zahlt keine Dividende.
Quelle: stockanalysis.com (Lowe's 02.11.2026, Floor & Decor 23.10.2026); 247wallst.com; eigene Rechnung
Charttechnik
Welche Marken zählen für die Home Depot Aktie jetzt?
Vor den Zahlen hatte die Aktie einen starken Lauf: Von rund 329 Dollar Ende Oktober stieg sie bis zum Montagsschluss auf 347,51 Dollar. Der Rücksetzer vom Dienstag nimmt davon einen Teil zurück. Das 52-Wochen-Hoch liegt laut 247wallst bei 389,18 Dollar, das Tief bei 277,15 Dollar. Als erste Unterstützung gilt die Zone um 330 Dollar, das Niveau von Ende Oktober; nach oben bleibt die Marke von 350 Dollar die erste Hürde. In Euro fiel die Aktie in Stuttgart am Dienstagabend um 2,74 Prozent auf 307,10 Euro.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Home Depot Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand
|Argumente laut Quellen
|Bull-Case
|390–400 $ (D.A. Davidson, JPMorgan, Telsey, Evercore ISI)
|rund +15 bis +18 %
|Marktanteilsgewinne, wachsendes Pro-Geschäft, Erholung am Häusermarkt als Hebel
|Base-Case
|rund 378 $ (Ø der Analysten)
|rund +11,5 %
|Stabile Nachfrage, aber nur rund 2 % Gewinnwachstum 2026
|Bear-Case
|334 $ (RBC), niedrigstes Ziel der Liste 310 $
|rund −1 bis −8 %
|Sinkende Margen, weniger Kundenbesuche, Hausverkäufe auf Tiefstand
Kursziele Dritter; Zuordnung nach Höhe der Ziele, Argumente sinngemäß nach den genannten Quellen. Abstand bezogen auf 338,75 USD. Spanne laut StreetInsider undatiert.
Quelle: rallies.ai, Investing.com, 247wallst.com, StreetInsider, TipRanks
Termine
Was Anleger bei der Home Depot Aktie jetzt beobachten sollten
18. November: Zahlen des Rivalen Lowe's vor US-Börsenstart – der wichtigste Branchenvergleich für beide Aktien
23. November: Richard McPhail wird Vorstandschef, Ted Decker bleibt Chairman
Kommende Tage: Weitere Analysten-Updates nach dem Earnings Call, vor allem zur Bruttomarge im vierten Quartal
Ende Februar 2027 (üblicher Zeitraum): Zahlen zum vierten Quartal und Ausblick auf 2027, Termin noch nicht bestätigt
FAQ
Häufige Fragen zur Home Depot Aktienprognose
Wie lautet die Home Depot Aktienprognose der Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel liegt laut 247wallst bei 377,59 Dollar, rund 11,5 Prozent über dem Schlusskurs vom 17. November. Die Spanne reicht laut StreetInsider von 310 bis 444 Dollar.
Welche Prognose gibt Home Depot selbst für 2026 ab?
Rund 4,5 Prozent Umsatzwachstum, rund 1,4 Prozent mehr vergleichbare Umsätze und einen um rund 2 Prozent höheren bereinigten Gewinn je Aktie gegenüber 14,69 Dollar.
Welches Kursziel nennt D.A. Davidson für die Home Depot Aktie?
D.A. Davidson hebt das Kursziel laut rallies.ai von 377 auf 390 Dollar; die Einstufung lautet laut Analysten-Ratingübersicht „Buy“.
Warum senken mehrere Analysten ihr Home Depot Kursziel?
Genannt werden vor allem der Margendruck und der stockende Wohnungsmarkt; andere Häuser sehen dagegen Marktanteilsgewinne.
Zahlt Home Depot eine Dividende?
Ja, 2,33 Dollar je Quartal, also 9,32 Dollar im Jahr, rund 2,7 Prozent Rendite.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Buy“ mit dem Kursziel von 390 US-Dollar von D.A. Davidson & Co. (Kursziel laut rallies.ai am 18.11.2026 von 377 auf 390 US-Dollar angehoben; Einstufung laut TipRanks vom 17.11.2026). Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: D.A. Davidson, Telsey Advisory Group. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
The Home Depot, Inc. (HD): Kaufen, Kursziel 390,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von D.A. Davidson & Co. vom 18.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 10:49 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 10:49 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: D.A. Davidson & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.