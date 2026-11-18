Home Depot Aktie, NYSE-Schluss 17.11.2026 (16:00 Uhr New York, 22:00 Uhr MEZ), −2,52 % rund 338,75 $

Börse Stuttgart, 17.11.2026, 21:55 Uhr MEZ, −2,74 % 307,10 €

Bereinigtes Gewinn je Aktie 2026 laut Unternehmensprognose (rund +2 % auf 14,69 $, Umrechnung) rund 14,98 $

Durchschnittliches Kursziel der Analysten (247wallst, 17.11.2026) rund 378 $

Spanne der Kursziele laut StreetInsider (Stand nicht datiert) 310–444 $