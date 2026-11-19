Home Depot meldete am 17. November für das dritte Quartal 43,4 Milliarden Dollar Umsatz (plus 4,9 Prozent) und vergleichbare Umsätze von plus 2,2 Prozent. Die Q4-Prognose liegt laut Evercore unter Konsens.
Home Depot Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt 388 Dollar, doch nach Q3 folgen Kurszielsenkungen - Wie viel Luft bleibt vor dem CEO-Wechsel?
Die Home Depot Aktienprognose der Analysten liegt bei durchschnittlich 388 Dollar Kursziel, die Aktie notierte zuletzt bei rund 338 Dollar. Was die Q3-Zahlen und die vorsichtigere Q4-Prognose bedeuten, welche Spanne die Häuser nennen und warum der CEO-Wechsel am 23. November zählt.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Home Depot, Inc., Atlanta (Georgia)
- Ticker / ISIN
- HD / US4370761029
- Index
- Dow Jones Industrial Average
- Marktkapitalisierung
- rund 338 Mrd. $
- Q3-Umsatz 2026
- 43,4 Mrd. $ (+4,9 %)
- Dividende
- 9,32 $ je Aktie (Rendite rechnerisch rund 2,8 %)
Stand: 18.11.2026, Kurs laut TipRanks, Stand 18.11.2026; exakter NYSE-Schlusskurs nicht belegt
Q3 besser, Q4 vorsichtiger
Analysten-Ziele leicht gesenkt
Mehrere Häuser senkten nach den Zahlen ihre Ziele, darunter Telsey, JPMorgan und Mizuho; andere hoben leicht an. Der Durchschnitt von rund 388 Dollar liegt rechnerisch etwa 15 Prozent über dem Kurs.
CEO-Wechsel am 23. November
CFO Richard McPhail wird Konzernchef, Ted Decker bleibt Chairman des Verwaltungsrats.
Entscheidend: Wohnungsmarkt
Hohe Hypothekenzinsen und ein Immobilienmarkt nahe Mehrjahrestief belasten die Nachfrage nach größeren Renovierungsprojekten.
Die Home Depot Aktie (ISIN: US4370761029, FSE: HDI, NYSE: HD) steht nach den Quartalszahlen vom 17. November im Fokus der Anleger. Der Baumarktkonzern übertraf bei den vergleichbaren Umsätzen die Erwartungen, gab aber eine Prognose für das Schlussquartal ab, die unter dem Konsens liegt; hinzu kommt der angekündigte Wechsel an der Konzernspitze. Die Home Depot Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch klar positiv: Das durchschnittliche Kursziel liegt laut TipRanks bei rund 388 Dollar, 18 von 21 Analysten raten zum Kauf. Dieser Beitrag ordnet die Home Depot Aktie ein – ohne eigene Kursprognose, nur mit belegten Angaben, Schätzungen und Zielen Dritter. Einen Vorbörsenkurs vom 19. November haben wir nicht belegt; die Kursangaben stammen vom 18. November.
Was ist passiert?
Wie haben die Anleger auf die Q3-Zahlen der Home Depot Aktie reagiert?
Nach der Veröffentlichung am Dienstag, 17. November, gab die Aktie laut Yahoo Finance rund 2,5 Prozent nach, nachdem sie seit dem Oktober-Tief um etwa 24 bis 25 Prozent gestiegen war. Am 18. November lag der Kurs nach TipRanks bei rund 337,64 Dollar, ein Schlusskurs ist nicht belegt; am 16. November hatte die Aktie bei 347,51 Dollar geschlossen. Die Reaktion zeigt, wie hoch die Erwartungen nach der Erholung waren: Die vergleichbaren Umsätze fielen mit plus 2,2 Prozent besser aus als erwartet (Konsens 1,8 Prozent), die Bruttomarge lag aber rund 20 Basispunkte unter den Erwartungen und die Prognose für das Schlussquartal darunter.
Geschäftsmodell
Was macht Home Depot – und was treibt die Home Depot Aktie?
Home Depot ist die größte Baumarktkette der USA und beliefert Heimwerker wie professionelle Handwerker, zunehmend auch Großkunden über Zukäufe wie SRS im Dachgeschäft. Die Nachfrage hängt an Wohnungsumsätzen, Hypothekenzinsen und Hauspreisen: Wer seltener umzieht, renoviert oft weniger. Genau diese Verbindung steht im Zentrum der Debatte, denn die Pending Home Sales lagen zuletzt auf einem Rekordtief und der Hypothekenzins über 7 Prozent. Die Transaktionszahl sank im dritten Quartal um 0,5 Prozent, der durchschnittliche Bon stieg um 3,0 Prozent.
Zahlen und Guidance
Wie sehen die Home Depot Zahlen und die Unternehmensprognose 2026 aus?
Im dritten Quartal 2026 (bis 1. November) erzielte Home Depot 43,4 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 4,9 Prozent. Der Nettogewinn lag bei 3,7 Milliarden Dollar (Vorjahr 3,6 Milliarden), das Ergebnis je Aktie bei 3,72 Dollar; bereinigt waren es 3,86 Dollar (plus 3,2 Prozent) nach einem Konsens von 3,84 Dollar. Die operative Marge sank auf 12,6 Prozent (bereinigt 13,0 Prozent) nach 12,9 Prozent im Vorjahr. Nach neun Monaten stehen 133,0 Milliarden Dollar Umsatz, ein operativer Cashflow von 15,5 Milliarden Dollar und Dividendenzahlungen von 6,97 Milliarden Dollar in den Büchern.
Die Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2026 sieht jetzt Umsatzwachstum von rund 4,5 Prozent, vergleichbare Umsätze von rund 1,4 Prozent, eine operative Marge von rund 12,4 Prozent (bereinigt rund 12,8 Prozent) und ein um rund 2 Prozent höheres bereinigtes Ergebnis je Aktie vor. Für das Schlussquartal erwartet der Konzern vergleichbare Umsätze von rund 1 Prozent und ein Ergebnis je Aktie von rund 2,77 Dollar – beides unter Konsens, wie Evercore ISI berichtet. Die Ergebnisdynamik bleibt also schwach, auch wenn Umsatz und Cashflow stabil sind.
|Kennzahl
|GJ 2026 (bis Jan. 2027)
|GJ 2027 (bis Jan. 2028)
|Umsatz
|rund 171,5 Mrd. $
|rund 177,3 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie
|15,02 $
|15,97 $
|KGV (erwartet, rechnerisch)
|rund 22,5
|rund 21,1
Konsens StockAnalysis (Stand 26.10.2026, also vor den Q3-Zahlen); Geschäftsjahr jeweils bis Ende Januar des Folgejahres. KGV rechnerisch aus 337,64 $ (18.11.2026) und Konsens-EPS. Nach den Zahlen dürften die Schätzungen sinken; JPMorgan senkte das EPS 2027 um 2 Prozent.
Quelle: StockAnalysis, TipRanks
Analysten
Wie lautet die Home Depot Aktienprognose der Analysten?
TipRanks zählt für den Zeitraum der letzten drei Monate (Stand 18. November) 21 Analysten: 18 Kaufempfehlungen, 3 Halteempfehlungen, keine Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 388,40 Dollar, die Spanne reicht von 334 bis 420 Dollar. StockAnalysis kam Ende Oktober bei 36 Analysten auf einen Durchschnitt von 379 Dollar. Gemessen am Kurs von 337,64 Dollar ergibt der TipRanks-Durchschnitt rechnerisch rund 15 Prozent Potenzial; das niedrigste Ziel liegt knapp unter dem Kurs.
Kursziele
Welches Kursziel trauen Analysten der Home Depot Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Abstand zum Kurs
|Telsey Advisory (Joseph Feldman)
|Outperform
|400 $ (zuvor 410 $)
|18.11.2026
|rund +18 %
|JPMorgan
|Overweight
|390 $ (zuvor 400 $)
|18.11.2026
|rund +16 %
|Mizuho (David Bellinger)
|Outperform
|385 $ (zuvor 390 $)
|18.11.2026
|rund +14 %
|Bernstein (Zhihan Ma)
|Market Perform
|360 $ (zuvor 357 $)
|18.11.2026
|rund +7 %
|UBS (Michael Lasser)
|Buy
|417 $ (zuvor 420 $)
|18.11.2026
|rund +23 %
|Goldman Sachs
|Buy
|371 $ (zuvor 377 $)
|17.11.2026
|rund +10 %
Ratings und Kursziele Dritter, Weitergabe ohne Gewähr. Keine Empfehlung von aktiencheck.de. Auswahl, keine vollständige Liste. Abstand rechnerisch zum Kurs von 337,64 $ (18.11.2026).
Quelle: TipRanks/The Fly, Investing.com
Auffällig: Die Ziele wurden überwiegend leicht gesenkt, nur Bernstein hob an. JPMorgan begründete die Senkung laut Investing.com mit einer geringeren Gewinnschätzung für 2027 und dem Verschuldungsthema, Mizuho mit der schwächeren Q4-Prognose. Das Rating „Kaufen“ blieb bei den meisten Häusern unverändert; die Ratings bleiben damit ein Vertrauensvotum für das Geschäftsmodell, während die Ziele den Gegenwind am Wohnungsmarkt einpreisen.
Bewertung
Ist die Home Depot Aktie im Branchenvergleich teuer?
Mit einem rechnerischen KGV von rund 22,5 auf das aktuelle und rund 21 auf das folgende Geschäftsjahr bewertet der Markt Home Depot mit einem Aufschlag zum breiten Markt. Als Vergleich dient der Konkurrent Lowe's, der am 18. November vergleichbare Umsätze von plus 1,8 Prozent meldete (Konsens plus 0,4 Prozent), die Prognose für die Gewinnmarge aber leicht auf rund 11,1 Prozent senkte. Belegte erwartete KGV-Werte für Lowe's konnten wir nicht finden; der Vergleich bleibt daher qualitativ. Die Dividende von 9,32 Dollar je Aktie entspricht bei rund 338 Dollar einer rechnerischen Rendite von etwa 2,8 Prozent. Der Konzern hält rund 52,5 Milliarden Dollar Gesamtschulden (abgeleitet) bei 1,97 Milliarden Dollar Cash.
Chart
Was zeigt die Charttechnik der Home Depot Aktie?
Die Aktie bewegt sich laut StockAnalysis (Stand Ende Oktober) in einer 52-Wochen-Spanne von 277,15 bis 397,63 Dollar und liegt damit rund 15 Prozent unter dem Hoch, aber rund 22 Prozent über dem Tief. Belegte Werte für die 50- und 200-Tage-Linie sowie den RSI liegen nicht vor; auf konkrete Marken verzichten wir. Den Verlauf zeigt der Chart.
Szenarien
Bull-Case und Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Home Depot Aktie 2026/2027?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand zu 337,64 $
|Einordnung
|Bull
|bis 420 $ (Höchstziel)
|rechnerisch rund +24 %
|Einzelschätzung, setzt Erholung am Wohnungsmarkt voraus
|Base
|rund 388 $ (Durchschnitt)
|rechnerisch rund +15 %
|Konsens der 21 Analysten
|Bear
|334 $ (Tiefstziel)
|rechnerisch rund -1 %
|Margen- und Nachfragerisiken
Spannen aus Kurszielen Dritter (TipRanks, Stand 18.11.2026); Zuordnung rein illustrativ nach Höchst-, Durchschnitts- und Tiefstziel. Abstand rechnerisch zum Kurs von 337,64 $.
Quelle: TipRanks
Ausblick
Welche Termine sind für die Home Depot Aktie wichtig?
Am 23. November übernimmt CFO Richard McPhail den Chefposten; Ann-Marie Campbell wird President und COO, Jordan Broggi CFO, Ted Decker bleibt Chairman. Der Termin der Zahlen zum vierten Quartal ist nicht bestätigt, üblicherweise liegt er im Februar. Auch die nächste Dividendenzahlung ist nicht belegt. Beobachter achten auf die Zinsentwicklung, den US-Wohnungsmarkt und die Zielanpassungen der Häuser.
FAQ
Häufige Fragen zur Home Depot Aktienprognose
Wie lautet die Home Depot Aktienprognose der Analysten? Laut TipRanks (18.11.2026) empfehlen 18 von 21 Analysten die Aktie zum Kauf, 3 zum Halten, keiner zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 388,40 Dollar.
Welches Kursziel hat die Home Depot Aktie? Die Ziele reichen von 334 bis 420 Dollar; einzelne Häuser nennen 371 Dollar (Goldman), 385 Dollar (Mizuho), 400 Dollar (Telsey) oder 417 Dollar (UBS). Das sind Einschätzungen Dritter, keine Zusage und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Was sagt die Unternehmensprognose von Home Depot für 2026? Der Konzern erwartet rund 4,5 Prozent Umsatzwachstum und ein um rund 2 Prozent höheres bereinigtes Ergebnis je Aktie (Stand 17. November 2026).
Warum haben Analysten Kursziele gesenkt? Genannt werden die schwächere Q4-Prognose, Margendruck und eine geringere Gewinnschätzung für 2027.
Wie entwickelt sich die Home Depot Aktie 2026/2027 laut Konsens? Der Konsens sah Ende Oktober ein Ergebnis je Aktie von rund 15,02 Dollar für das laufende und 15,97 Dollar für das folgende Geschäftsjahr; die Schätzungen stammen von vor den Q3-Zahlen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen von Telsey Advisory, JPMorgan, Mizuho, Bernstein, UBS und Goldman Sachs wieder (Stand 17. bis 18. November 2026; Quellen siehe Tabelle). Offenlegungen der Häuser: Telsey, J.P. Morgan, Mizuho, Bernstein, UBS, Goldman Sachs.
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