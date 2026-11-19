Wie lautet die Home Depot Aktienprognose der Analysten? Laut TipRanks (18.11.2026) empfehlen 18 von 21 Analysten die Aktie zum Kauf, 3 zum Halten, keiner zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 388,40 Dollar.

Welches Kursziel hat die Home Depot Aktie? Die Ziele reichen von 334 bis 420 Dollar; einzelne Häuser nennen 371 Dollar (Goldman), 385 Dollar (Mizuho), 400 Dollar (Telsey) oder 417 Dollar (UBS). Das sind Einschätzungen Dritter, keine Zusage und keine Empfehlung von aktiencheck.de.

Was sagt die Unternehmensprognose von Home Depot für 2026? Der Konzern erwartet rund 4,5 Prozent Umsatzwachstum und ein um rund 2 Prozent höheres bereinigtes Ergebnis je Aktie (Stand 17. November 2026).

Warum haben Analysten Kursziele gesenkt? Genannt werden die schwächere Q4-Prognose, Margendruck und eine geringere Gewinnschätzung für 2027.

Wie entwickelt sich die Home Depot Aktie 2026/2027 laut Konsens? Der Konsens sah Ende Oktober ein Ergebnis je Aktie von rund 15,02 Dollar für das laufende und 15,97 Dollar für das folgende Geschäftsjahr; die Schätzungen stammen von vor den Q3-Zahlen.