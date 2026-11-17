Der Umsatz stieg um 4,9 Prozent auf 43,4 Milliarden Dollar, die von LSEG erhobene Konsensschätzung lag bei 42,8 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 3 Prozent auf 3,86 Dollar und übertraf die Erwartung von 3,84 Dollar knapp. Die vergleichbaren Umsätze wuchsen um 2,2 Prozent, Analysten hatten im Schnitt rund 1,8 Prozent erwartet – es ist das beste Plus des laufenden Geschäftsjahres.

Das Problem steckt in der Zusammensetzung. Die Zahl der vergleichbaren Kundentransaktionen sank um 0,5 Prozent, der Durchschnittsbon stieg dagegen um 3,0 Prozent auf 93,09 Dollar. Nach Angaben von Merchandising-Chef Bastek ging etwa die Hälfte dieses Anstiegs auf höhere Preise zurück. Größere Einkäufe über 1.000 Dollar legten zwar um 4,5 Prozent zu, getrieben von Elektrowerkzeugen und Haushaltsgeräten, doch viele Kunden blieben bei kleineren Reparaturen.