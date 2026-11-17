Der Umsatz schlägt die Prognosen, der Gewinn auch – und trotzdem verliert die Home-Depot-Aktie (Ticker: HD, ISIN: US4370761029). Gegen 11:20 Uhr New Yorker Zeit (17:20 Uhr MEZ) notiert das Papier der weltgrößten Baumarktkette an der NYSE bei 339,67 Dollar, ein Minus von 2,26 Prozent; damit zählt es zu den Verlierern im Dow Jones, der zur selben Zeit 1,56 Prozent abgibt. Der Tag bringt gleich zwei Botschaften: Finanzchef Richard McPhail übernimmt am 23. November die Konzernführung. Und die Zahlen zeigen, wie mühsam Wachstum in einem Häusermarkt geworden ist, in dem kaum noch jemand umzieht.
Home-Depot-Aktie: Neuer Chef, alte Baustelle – der Häusermarkt bleibt der Gegner
Die Home-Depot-Aktie fällt trotz 43,4 Mrd. Dollar Quartalsumsatz über den Erwartungen. Finanzchef McPhail wird CEO – und erbt einen Häusermarkt, den Hypothekenzinsen über 7 % lähmen.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Home Depot, Inc.
- Ticker / Börse
- HD / NYSE
- ISIN
- US4370761029
- Kurs
- 339,67 USD (-2,26 %)
- Filialen
- 2.372 Märkte, über 1.320 SRS-Standorte
- Quartalsdividende
- 2,33 USD
- Neuer CEO
- Richard McPhail (ab 23.11.2026)
Stand: 17.11.2026, Kurs NYSE gegen 11:20 Uhr Ortszeit (Investing.com); Quartal endete am 1.11.2026
Quartalszahlen
Warum fällt die Home-Depot-Aktie trotz Umsatzplus?
Auf der Oberfläche glänzt das dritte Quartal (bis 1. November). Darunter zeigt sich ein Geschäft, das mehr verkauft, aber weniger daran verdient.
Der Umsatz stieg um 4,9 Prozent auf 43,4 Milliarden Dollar, die von LSEG erhobene Konsensschätzung lag bei 42,8 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 3 Prozent auf 3,86 Dollar und übertraf die Erwartung von 3,84 Dollar knapp. Die vergleichbaren Umsätze wuchsen um 2,2 Prozent, Analysten hatten im Schnitt rund 1,8 Prozent erwartet – es ist das beste Plus des laufenden Geschäftsjahres.
Das Problem steckt in der Zusammensetzung. Die Zahl der vergleichbaren Kundentransaktionen sank um 0,5 Prozent, der Durchschnittsbon stieg dagegen um 3,0 Prozent auf 93,09 Dollar. Nach Angaben von Merchandising-Chef Bastek ging etwa die Hälfte dieses Anstiegs auf höhere Preise zurück. Größere Einkäufe über 1.000 Dollar legten zwar um 4,5 Prozent zu, getrieben von Elektrowerkzeugen und Haushaltsgeräten, doch viele Kunden blieben bei kleineren Reparaturen.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Konsens
|Umsatz
|43,4 Mrd. USD
|41,4 Mrd. USD
|42,8 Mrd. USD
|Bereinigtes EPS
|3,86 USD
|3,74 USD
|3,84 USD
|Vergleichbare Umsätze
|+2,2 %
|–
|+1,8 %
|Bruttomarge
|ca. 32,8 %
|ca. 33,4 %
|–
|Bereinigte operative Marge
|13,0 %
|13,3 %
|–
|Durchschnittsbon
|93,09 USD
|90,39 USD
|–
Quelle: Home Depot, Quartalsmitteilung vom 17.11.2026; Konsens: LSEG (Umsatz), FactSet (EPS), Evercore ISI (Comps)
Die Margen gingen in die falsche Richtung. Die Bruttomarge fiel nach Berechnung aus den Konzernzahlen auf rund 32,8 Prozent, Evercore ISI beziffert die Lücke zur Erwartung auf 0,2 Prozentpunkte. Die bereinigte operative Marge sank von 13,3 auf 13,0 Prozent. Ein Grund ist die Verschiebung hin zum Großhandel mit Profikunden, der weniger abwirft als das klassische Filialgeschäft.
Prognose
Was sagt der neue Ausblick für die Home-Depot-Aktie?
Den eigentlichen Dämpfer lieferte die Jahresprognose. Home Depot erwartet für das Geschäftsjahr 2026 nun ein Umsatzplus von rund 4,5 Prozent – das obere Ende der bisherigen Spanne. Bei den vergleichbaren Umsätzen engt der Konzern die Spanne von null bis 2 Prozent auf rund 1,4 Prozent ein. Weil nach neun Monaten bereits 1,5 Prozent erreicht sind, bedeutet das für das vierte Quartal nur noch etwa 1 Prozent. Die bereinigte operative Marge soll mit rund 12,8 Prozent am unteren Ende des bisherigen Zielkorridors landen.
|Kennzahl
|bisher
|neu
|Umsatzwachstum
|2,5 bis 4,5 %
|ca. 4,5 %
|Vergleichbare Umsätze
|0 bis 2 %
|ca. 1,4 %
|Bereinigtes EPS-Wachstum
|0 bis 4 %
|ca. 2 %
|Bereinigte operative Marge
|12,8 bis 13,0 %
|ca. 12,8 %
|Bruttomarge
|ca. 33,1 %
|ca. 33,0 %
Quelle: Home Depot, 17.11.2026; bisherige Spannen laut Reuters und Yahoo Finance
Evercore ISI errechnet daraus für das Schlussquartal einen bereinigten Gewinn von etwa 2,77 Dollar je Aktie, der Markt hatte 2,82 Dollar auf dem Zettel. McPhail nannte als Belastung Kosten für Fracht, Energie, Kunststoffe und Metalle, die so nicht im ursprünglichen Plan standen. Die ersten Novemberwochen hätten aber im Rahmen der Prognose gelegen.
Führungswechsel
Wer ist Richard McPhail – und was erbt er?
Der Wechsel kommt ohne Paukenschlag. McPhail, 56 Jahre alt, ist seit 2005 im Konzern und seit 2019 Finanzchef. Er hat den Ausbau des Profigeschäfts mit den Übernahmen von SRS Distribution und GMS mitgestaltet. Ted Decker, seit 2022 an der Spitze, bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats; laut Reuters hatte er im August eine krankheitsbedingte Auszeit genommen und seine Aufgaben danach wieder aufgenommen. Jordan Broggi, bisher für das vernetzte Einzelhandelsgeschäft zuständig, wird Finanzchef. Ann-Marie Campbell steigt zur Präsidentin und operativen Chefin auf und verantwortet künftig zusätzlich Lieferkette und Onlinegeschäft.
Wir gewinnen weiter Marktanteile in einem angespannten Häusermarkt.
Für Anleger heißt das: Kontinuität statt Strategiewechsel. Die Wette auf den Profikunden bleibt. Die Analysehäuser Zacks Investment Management und CFRA sehen McPhails Kernaufgabe laut Reuters darin, die Erholung beim Umsatz zu halten, ohne die Marge weiter zu opfern – neue Chefs erhöhten oft zunächst die Investitionen.
Makro
Wie stark bremsen Hypothekenzinsen den Baumarkt-Boom?
Der wichtigste Gegenspieler von Home Depot sitzt nicht bei Lowe's, sondern am Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg am Dienstagmorgen laut AP auf 5,15 Prozent, angetrieben von überraschend robusten Einzelhandelsdaten und hartnäckiger Inflation. Der durchschnittliche Zins für 30-jährige Hypotheken lag laut Freddie Mac am 12. November bei 7,11 Prozent – ein Jahr zuvor waren es 6,24 Prozent.
Die Folge: Der Häusermarkt steht still. Die Verkäufe bestehender Häuser fielen zuletzt auf eine hochgerechnete Jahresrate von 3,75 Millionen, das niedrigste Niveau seit 2010. McPhail selbst sagte, die Zahl der Hausverkäufe trete seit rund vier Jahren auf der Stelle; ein steigendes Zinsumfeld setze Kunden und Geschäft unter Druck.
Paradoxerweise hilft der Stillstand an anderer Stelle: Wer nicht umziehen kann, renoviert. Das Profigeschäft wuchs das neunte Quartal in Folge. Dagegen fehlten zwei Jahre lang schwere Sturmsaisons, was laut Management die Nachfrage nach Dachmaterial drückt – ein Dämpfer für die Tochter SRS, die im Quartal knapp 5 Milliarden Dollar umsetzte.
Profikunden als Stütze
Die Umsätze mit Profis wachsen schneller als mit Heimwerkern. SRS soll 2026 rund 400 Mio. Dollar Zusatzgeschäft im Cross-Selling bringen, 2027 das Doppelte.
Übernahmen treiben den Umsatz
Nach Berechnung von Zacks gehen rund 2,5 der 4,9 Prozentpunkte Umsatzwachstum auf SRS und weitere Zukäufe zurück – organisch wächst der Konzern deutlich langsamer.
Konsum selektiv
Kunden investieren in kleinere Reparaturen, große Umbauten scheitern oft an den Finanzierungskosten.
Bewertung und Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die Home-Depot-Aktie?
Billig ist die Aktie nicht. Laut Zacks wird sie mit rund dem 23-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet, Lowe's mit etwa dem 18-Fachen. Die Prämie verlangt, dass Home Depot seine Marktanteilsgewinne in Gewinnwachstum übersetzt – genau daran zweifelt der Markt heute.
Die Analysten blieben nach den Zahlen überwiegend gelassen. Telsey Advisory bestätigte laut Investing.com sein Outperform-Votum mit Kursziel 410 Dollar und lobte die Marktanteilsgewinne in schwierigem Umfeld. Evercore ISI blieb bei Outperform und 400 Dollar, TD Cowen bei Kaufen mit 410 Dollar. Gemeinsamer Kritikpunkt: Der Ausblick auf das vierte Quartal liegt unter den Markterwartungen.
Termine
Was kommt nach den Quartalszahlen – Lowe's und die Dividende?
Schon am Mittwoch legt Lowe's vor Börsenbeginn nach, die Telefonkonferenz beginnt um 9 Uhr New Yorker Zeit. Laut einer Vorschau von Tiger Brokers erwarten Analysten rund 22,4 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn von 2,88 Dollar je Aktie. Die Zahlen des Rivalen werden zeigen, ob Home Depots Muster – stabile Profis, zögerliche Heimwerker – für die ganze Branche gilt.
Für Dividendenanleger bleibt Home Depot ein verlässlicher Zahler: Zuletzt schüttete der Konzern 2,33 Dollar je Aktie und Quartal aus, im Mai bereits zum 157. Mal in Folge. Hochgerechnet auf das Jahr sind das 9,32 Dollar, beim aktuellen Kurs eine Rendite von gut 2,7 Prozent. Im Vorjahr erklärte Home Depot die Quartalsdividende Ende November.
FAQ zur Home-Depot-Aktie
Warum fällt die Home-Depot-Aktie nach den Quartalszahlen?
Trotz Umsatz über den Erwartungen sanken die Kundentransaktionen, die Margen gingen zurück, und der Ausblick deutet für das vierte Quartal nur rund 1 Prozent vergleichbares Wachstum an.
Wer wird neuer CEO von Home Depot?
Finanzchef Richard McPhail übernimmt am 23. November 2026. Ted Decker bleibt Chairman, Jordan Broggi wird Finanzchef, Ann-Marie Campbell Präsidentin und COO.
Wie hoch ist die Dividende der Home-Depot-Aktie?
Zuletzt 2,33 Dollar je Quartal, hochgerechnet 9,32 Dollar im Jahr.
Wann legt Lowe's Zahlen vor?
Am Mittwoch, 18. November 2026, vor Börsenbeginn.
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