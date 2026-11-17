Home Depot hat am 17. November vor Börsenbeginn Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt. Der Umsatz stieg um 4,9 Prozent auf 43,4 Milliarden US-Dollar, die vergleichbaren Umsätze legten um 2,2 Prozent zu.

Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 3,86 US-Dollar nach 3,74 US-Dollar im Vorjahr und lag damit etwa im Rahmen der Markterwartungen. Das Management erklärte, die Ergebnisse hätten die eigenen Erwartungen übertroffen, und aktualisierte die Jahresprognose.