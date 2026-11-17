Rückendeckung nach den Zahlen: Jefferies-Analyst Jonathan Matuszewski bestätigt für die Home-Depot-Aktie das Rating „Buy“ und das Kursziel von 398 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 347,51 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von gut 14 Prozent.
Home-Depot-Aktie: Jefferies bleibt positiv – Ziel 398 Dollar nach den Quartalszahlen
Jefferies-Analyst Jonathan Matuszewski bestätigt „Buy“ für die Home-Depot-Aktie mit einem Kursziel von 398 US-Dollar. Der Baumarktriese übertraf die eigenen Erwartungen.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Home Depot, Inc.
- Handelssymbol
- HD (NYSE)
- Analyst
- Jonathan Matuszewski
- Bank
- Jefferies
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 398 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Jefferies zur Home-Depot-Aktie
Besser als intern erwartet – Matuszewski bleibt beim Kauf
Jonathan Matuszewski sieht Home Depot auf einem soliden Weg.
Home Depot hat am 17. November vor Börsenbeginn Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt. Der Umsatz stieg um 4,9 Prozent auf 43,4 Milliarden US-Dollar, die vergleichbaren Umsätze legten um 2,2 Prozent zu.
Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 3,86 US-Dollar nach 3,74 US-Dollar im Vorjahr und lag damit etwa im Rahmen der Markterwartungen. Das Management erklärte, die Ergebnisse hätten die eigenen Erwartungen übertroffen, und aktualisierte die Jahresprognose.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Jefferies-Analyst Jonathan Matuszewski zu lesen ist:
Stabiles Wachstum
Die vergleichbaren Umsätze stiegen um 2,2 Prozent.
Gewinnplus
Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 3,86 US-Dollar.
Marktführer
Home Depot ist der größte Baumarktkonzern der Welt.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Wohnungsmarkt als Schlüssel
Home Depot baut zudem das Geschäft mit Bauprofis über den Großhändler SRS aus.
Die Mehrheit der aktuellen Bewertungen ist positiv, nur Stifel bleibt neutral.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies LLC, Analyst Jonathan Matuszewski. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 398 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: jefferies.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
The Home Depot, Inc. (HD): Kaufen, Kursziel 398,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jonathan Matuszewski, Aktienanalyst, Jefferies LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:51 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:51 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jonathan Matuszewski, Aktienanalyst, Jefferies LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.