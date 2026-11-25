Die Home-Depot-Aktie (ISIN US4370761029, WKN 866953, Symbol HDI, US-Symbol HD) gehört am Mittwochabend zu den größten Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 25.11.2026, 22:00 Uhr) schließt der Baumarktkonzern 2,14 % höher bei 361,26 US-Dollar. Schon am Morgen, als der Dow Jones noch rund 2 % im Minus lag, hielt sich die Aktie im Plus.
Home-Depot-Aktie ist Dow Jones Gewinner am Abend: Baumarktriese trotzt der Inflationsangst
Die Home-Depot-Aktie schließt 2,14 % höher bei 361,26 US-Dollar und zählt zu den größten Dow Jones Gewinnern. Anleger schichten aus KI-Aktien in Substanzwerte um – und setzen vor dem Black Friday auf den größten Baumarktbetreiber der Welt.
Dow Jones Gewinner Nr. 5
Warum die Home-Depot-Aktie zulegt
Wie bei anderen Gewinnern des Tages fehlt auch bei der Home-Depot-Aktie eine neue Unternehmensmeldung. Die Gründe liegen im Markt.
Umschichtung aus Technologiewerten
Anleger verkauften am Mittwoch KI- und Chipaktien und kauften Titel aus anderen Branchen. Der Dow Jones holte ein Minus von zeitweise 1.100 Punkten auf und schloss 0,33 % höher – gestützt von Werten wie Home Depot.
Hoher Kurs, großer Hebel im Index
Der Dow Jones gewichtet seine Mitglieder nach dem Aktienkurs. Mit mehr als 360 US-Dollar gehört Home Depot zu den schwereren Werten. Ein Plus von gut 2 % bewegt den Index spürbar.
Die Quartalszahlen wirken nach
Im dritten Quartal hat Home Depot die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen. Seitdem hat sich die Aktie von ihren Tiefs erholt.
Positionierung vor dem Black Friday
Am Freitag beginnt in den USA das Weihnachtsgeschäft. Für Baumärkte zählt die Woche um Thanksgiving zu den umsatzstarken Phasen, etwa bei Werkzeug, Haushaltsgeräten und Weihnachtsdekoration.
Auch der Farbenhersteller Sherwin-Williams (ISIN US8243481061, WKN 856050, Symbol SJ3, US-Symbol SHW), der einen Teil seiner Produkte über Baumärkte verkauft, schloss am Mittwoch deutlich im Plus.
Einordnung
Die Zinsen bleiben der Gegenwind
Der Kursgewinn fällt auf einen Tag mit ungünstigen Konjunkturdaten. Die Kerninflation stieg im Oktober auf 3,3 %, die realen Konsumausgaben stagnierten, eine Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher. Für Home Depot ist das ein echtes Thema: Höhere Hypothekenzinsen bremsen Hauskäufe und große Renovierungen. Dass die Aktie dennoch steigt, zeigt, wie stark am Mittwoch der Wunsch war, Geld aus dem Technologiesektor abzuziehen. Vom Zwölfmonatshoch bei 397,63 US-Dollar trennen den Kurs noch rund 9 %. Am Donnerstag bleibt die Wall Street geschlossen, am Freitag endet der Handel um 19 Uhr MEZ.
FAQ
Häufige Fragen zur Home-Depot-Aktie
Warum ist die Home-Depot-Aktie heute Dow Jones Gewinner?
Anleger schichteten aus Technologiewerten in Substanzwerte um. Eine neue Unternehmensnachricht gab es nicht.
Wie hat die Home-Depot-Aktie geschlossen?
Laut Indikation 2,14 % höher bei 361,26 US-Dollar.
Warum bewegt Home Depot den Dow Jones so stark?
Der Index gewichtet nach dem Aktienkurs. Aktien mit hohem Kurs wie Home Depot haben deshalb mehr Einfluss als Aktien mit niedrigem Kurs.
Welche ISIN und WKN hat die Home-Depot-Aktie?
ISIN US4370761029, WKN 866953. Handelssymbol in Deutschland HDI, in den USA HD (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- The Home Depot, Inc.
- ISIN
- US4370761029
- WKN
- 866953
- Handelssymbol
- HDI
- US-Handelssymbol
- HD (NYSE)
- Kurs
- 361,26 US-Dollar (+2,14 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 5 am 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Indikation Société Générale zum US-Handelsschluss, Quelle comdirect
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