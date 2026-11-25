Der Kursgewinn fällt auf einen Tag mit ungünstigen Konjunkturdaten. Die Kerninflation stieg im Oktober auf 3,3 %, die realen Konsumausgaben stagnierten, eine Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher. Für Home Depot ist das ein echtes Thema: Höhere Hypothekenzinsen bremsen Hauskäufe und große Renovierungen. Dass die Aktie dennoch steigt, zeigt, wie stark am Mittwoch der Wunsch war, Geld aus dem Technologiesektor abzuziehen. Vom Zwölfmonatshoch bei 397,63 US-Dollar trennen den Kurs noch rund 9 %. Am Donnerstag bleibt die Wall Street geschlossen, am Freitag endet der Handel um 19 Uhr MEZ.