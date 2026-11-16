Die Home-Depot-Aktie (Ticker: HD, ISIN: US4370761029) steht vor einer Bewährungsprobe, die weit über den Baumarkt hinausreicht. Am Dienstag, 17. November, legt der weltgrößte Heimwerkerkonzern vor dem US-Börsenstart seine Zahlen zum dritten Quartal vor. Die Telefonkonferenz beginnt um 15 Uhr deutscher Zeit. Die Aktie ging mit rund 348 Dollar ins Wochenende – kaum verändert seit Jahresbeginn, aber deutlich erholt vom 52-Wochen-Tief bei 277,15 Dollar.
Home-Depot-Aktie: Hypothekenzins über 7 Prozent, Zahlen am Dienstag – hält die Baumarkt-Wende?
Die Home-Depot-Aktie geht mit rund 348 Dollar in die Zahlen am Dienstag. Analysten erwarten 3,86 Dollar Gewinn je Aktie – doch Hypothekenzinsen über 7 Prozent bremsen den Häusermarkt.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Home Depot, Inc.
- Ticker
- HD (NYSE)
- ISIN
- US4370761029
- Schlusskurs
- rund 348 $
- 52-Wochen-Spanne
- 277,15 – 397,63 $
- Zahlen Q3
- Di., 17.11.2026, vor US-Börsenstart
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs Freitag laut Fox Business/MarketScreener
Die Erwartungen
Was erwarten Analysten von den Home-Depot-Quartalszahlen am Dienstag?
Die Messlatte liegt nicht hoch, aber sie ist eindeutig: Laut Earnings Whispers rechnet der Konsens mit einem Gewinn je Aktie von 3,86 Dollar nach 3,74 Dollar im Vorjahr und einem Umsatz von 42,69 Milliarden Dollar nach 41,35 Milliarden Dollar.
Das entspricht jeweils einem Plus von rund 3 Prozent. Die inoffizielle „Whisper“-Zahl von Earnings Whispers liegt mit 3,89 Dollar leicht über dem Konsens. Entscheidend wird jedoch weniger die Gewinnzahl als die Frage, ob sich die Belebung der vergleichbaren Umsätze aus dem Sommer fortgesetzt hat. Earnings Whispers formuliert es so: Home Depot muss zeigen, dass die Beschleunigung ein Trend und kein Ausreißer war.
|Kennzahl
|Konsens Q3 GJ 2026
|Vorjahresquartal
|Gewinn je Aktie
|3,86 $
|3,74 $
|Umsatz
|42,69 Mrd. $
|41,35 Mrd. $
Quelle: Earnings Whispers (10.11.2026); Zacks bestätigt den EPS-Konsens
Rückblick
Wie lief das zweite Quartal bei Home Depot?
Im zweiten Quartal steigerte Home Depot den Umsatz um 5,7 Prozent auf 47,9 Milliarden Dollar. Die vergleichbaren Umsätze legten um 1,7 Prozent zu, in den USA um 1,3 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,92 Dollar über dem Konsens von 4,73 Dollar.
Ein genauerer Blick zeigt allerdings zwei Sonderfaktoren. Erstens trug laut TIKR die übernommene GMS rund 1,4 Milliarden Dollar zum Umsatzzuwachs von 2,6 Milliarden Dollar bei – das Wachstum war also zur Hälfte zugekauft. Zweitens enthielt das Quartal laut Earnings Whispers eine einmalige Zollrückerstattung von 685 Millionen Dollar, die die Bruttomarge um etwa 145 Basispunkte stützte und sich nicht wiederholt.
Durchschnittlicher Bon
+2,8 % im zweiten Quartal
Zahl der Transaktionen
−1,0 %
Großeinkäufe über 1.000 Dollar
+2,4 % bei den Transaktionen
Kunden kaufen also weniger häufig, geben pro Einkauf aber mehr aus. Für das Gesamtjahr hat Home Depot seine Prognose im August bestätigt: Umsatzwachstum von etwa 2,5 bis 4,5 Prozent, vergleichbare Umsätze zwischen stabil und plus 2 Prozent sowie ein bereinigter Gewinn je Aktie, der zwischen stabil und plus 4 Prozent gegenüber 14,69 Dollar im Vorjahr liegen soll.
Das große Bild
Warum bremsen hohe Zinsen die Home-Depot-Aktie?
Home Depot lebt von Hausbesitzern, die renovieren, und von Profis, die bauen. Beides hängt am Zins. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Freitagmorgen bei 5,135 Prozent, der 30-jährige Hypothekenzins laut Freddie Mac in der Woche bis 12. November bei 7,11 Prozent. Anfang Oktober hatte er mit 7,28 Prozent den höchsten Stand seit November 2023 erreicht. Mike Fratantoni von der Mortgage Bankers Association erwartet, dass der nächste Schritt der Notenbank Fed eine Zinserhöhung sein wird.
Die Folgen zeigen sich im Häusermarkt: Die Verkäufe bestehender Häuser lagen im September auf das Jahr gerechnet bei 3,99 Millionen, 2,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Baubeginne fielen laut 24/7 Wall St. um 5,2 Prozent auf 1,22 Millionen. Das Management beschrieb den Hausverkauf zuletzt als historisch niedrig.
Hoffnung kam zuletzt aus der Politik. Nach den Zwischenwahlen, bei denen die Demokraten mit dem Thema bezahlbares Wohnen punkteten, stieg die Aktie laut TIKR am 4. November um 6,5 Prozent und in jener Woche um rund 12 Prozent.
Analysten und Dividende
Welches Kursziel sehen Analysten für die Home-Depot-Aktie?
Laut MarketScreener lautet die Durchschnittsempfehlung von 36 Analysten „Outperform“, das mittlere Kursziel liegt bei 377,81 Dollar. Zu den jüngsten Anpassungen zählen JPMorgan mit 400 Dollar, die Bank of America mit 397 Dollar, Piper Sandler mit 371 Dollar und Bernstein mit 357 Dollar. Melius Research startete die Abdeckung laut TIKR Anfang Oktober mit „Buy“ und einem Ziel von 397 Dollar.
Für Einkommensanleger bleibt die Dividende ein Argument: Home Depot zahlt 2,33 Dollar je Quartal, aufs Jahr gerechnet 9,32 Dollar. Üblicherweise erklärt der Konzern die nächste Quartalsdividende kurz nach den Zahlen.
Häufige Fragen zur Home-Depot-Aktie
Wann legt Home Depot die Quartalszahlen vor? Am Dienstag, 17. November 2026, vor dem US-Börsenstart. Die Telefonkonferenz beginnt um 9 Uhr Ortszeit New York (15 Uhr deutscher Zeit).
Welchen Gewinn erwarten Analysten? Laut Earnings Whispers 3,86 Dollar je Aktie bei 42,69 Milliarden Dollar Umsatz.
Wie hoch ist die Dividende der Home-Depot-Aktie? 2,33 Dollar je Quartal, also 9,32 Dollar im Jahr.
Welches Kursziel haben Analysten für Home Depot? Laut MarketScreener im Schnitt 377,81 Dollar bei 36 Analysten.
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