Home-Depot-Aktie: Hypothekenzins über 7 Prozent, Zahlen am Dienstag – hält die Baumarkt-Wende?

Home Depot lebt von Hausbesitzern, die renovieren, und von Profis, die bauen. Beides hängt am Zins. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Freitagmorgen bei 5,135 Prozent, der 30-jährige Hypothekenzins laut Freddie Mac in der Woche bis 12. November bei 7,11 Prozent. Anfang Oktober hatte er mit 7,28 Prozent den höchsten Stand seit November 2023 erreicht. Mike Fratantoni von der Mortgage Bankers Association erwartet, dass der nächste Schritt der Notenbank Fed eine Zinserhöhung sein wird.

Die Folgen zeigen sich im Häusermarkt: Die Verkäufe bestehender Häuser lagen im September auf das Jahr gerechnet bei 3,99 Millionen, 2,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Baubeginne fielen laut 24/7 Wall St. um 5,2 Prozent auf 1,22 Millionen. Das Management beschrieb den Hausverkauf zuletzt als historisch niedrig.

Hoffnung kam zuletzt aus der Politik. Nach den Zwischenwahlen, bei denen die Demokraten mit dem Thema bezahlbares Wohnen punkteten, stieg die Aktie laut TIKR am 4. November um 6,5 Prozent und in jener Woche um rund 12 Prozent.