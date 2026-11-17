Richard McPhail ist seit 2005 im Konzern und seit 2019 Finanzchef. Ab dem 23. November führt er Home Depot als Vorstandschef und zieht in den Verwaltungsrat ein. Der bisherige Chef Ted Decker bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats. Neue Präsidentin und operative Chefin wird Ann-Marie Campbell, die Finanzen übernimmt Jordan Broggi. McPhail erklärte, die Ergebnisse im dritten Quartal hätten die eigenen Erwartungen übertroffen. Die Nachfolge aus den eigenen Reihen signalisiert Kontinuität – große strategische Kurswechsel dürften Anleger daher eher nicht erwarten.