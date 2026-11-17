Die Home Depot Aktie gehört am Dienstagmorgen zu den größten Dow Jones Verlierern: Gegen 9:47 Uhr Ortszeit (15:47 Uhr MEZ) notiert die weltgrößte Baumarktkette an der New York Stock Exchange (Ticker: HD, ISIN: US4370761029) bei 340,79 US-Dollar und damit 1,93 Prozent im Minus. Die Zahlen zum dritten Quartal lagen beim Umsatz über den Erwartungen – doch im Detail fanden Anleger Schwachstellen: weniger Kundentransaktionen, eine niedrigere Marge und einen vorsichtigeren Ausblick auf das vergleichbare Wachstum.
Home Depot Aktie Dow Jones Verlierer: Umsatz schlägt die Erwartungen, doch weniger Kunden und dünnere Margen – was muss der neue Chef McPhail liefern?
Die Home Depot Aktie fällt im frühen Handel um 1,93 Prozent auf 340,79 US-Dollar und ist unter den größten Dow Jones Verlierern. Trotz eines Umsatzes über den Erwartungen belasten sinkende Kundentransaktionen, niedrigere Margen und eine gedämpfte Prognose für das vergleichbare Wachstum.
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Der Dow Jones Industrial Average verliert zur gleichen Zeit 0,49 Prozent auf 51.357 Punkte. Zugleich kündigte Home Depot einen Wechsel an der Spitze an: Finanzchef Richard McPhail übernimmt am 23. November den Vorstandsvorsitz.
Dow Jones Verlierer Home Depot
Warum fällt die Home Depot Aktie heute?
Auf den ersten Blick lieferte Home Depot solide: Der Umsatz stieg um 4,9 Prozent auf 43,4 Mrd. Dollar und lag damit über der Konsensschätzung von rund 42,8 Mrd. Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 3,86 Dollar nach 3,74 Dollar im Vorjahr und übertraf die Erwartungen knapp. Die vergleichbaren Umsätze legten um 2,2 Prozent zu.
Weniger Kunden
Die Zahl der vergleichbaren Transaktionen sank um 0,5 Prozent. Das Wachstum kam allein über einen um 3,0 Prozent höheren Durchschnittsbon von 93,09 Dollar. 24/7 Wall St. sieht darin einen möglichen Grund für die Kursschwäche.
Margen unter Druck
Die bereinigte operative Marge sank auf 13,0 Prozent nach 13,3 Prozent im Vorjahr.
Gedämpfte Prognose für vergleichbare Umsätze
Für das Gesamtjahr erwartet Home Depot nun ein vergleichbares Umsatzplus von rund 1,4 Prozent; zuvor lag die Spanne bei null bis 2 Prozent. Das Umsatzwachstum wurde dagegen auf rund 4,5 Prozent am oberen Ende eingegrenzt.
Zur Einordnung: Ob der Markt vor allem auf die Transaktionen, die Margen oder die Prognose reagiert, lässt sich nicht eindeutig belegen. Die Zahlen selbst zeigen aber ein Muster: Profikunden halten die Nachfrage stabil, während private Heimwerker bei größeren Projekten weiter zurückhaltend bleiben.
Führungswechsel
Was bedeutet der CEO-Wechsel für die Home Depot Aktie?
Richard McPhail ist seit 2005 im Konzern und seit 2019 Finanzchef. Ab dem 23. November führt er Home Depot als Vorstandschef und zieht in den Verwaltungsrat ein. Der bisherige Chef Ted Decker bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats. Neue Präsidentin und operative Chefin wird Ann-Marie Campbell, die Finanzen übernimmt Jordan Broggi. McPhail erklärte, die Ergebnisse im dritten Quartal hätten die eigenen Erwartungen übertroffen. Die Nachfolge aus den eigenen Reihen signalisiert Kontinuität – große strategische Kurswechsel dürften Anleger daher eher nicht erwarten.
Dow Jones Verlierer im Überblick
Welche Aktien sind heute Dow Jones Gewinner und Verlierer?
|Aktie
|Kurs (USD)
|Veränderung
|Nike
|39,87
|+4,21 %
|Caterpillar
|579,65
|+1,61 %
|Boeing
|167,50
|+1,38 %
|Cisco
|95,81
|+1,37 %
|Walt Disney
|120,02
|+1,11 %
|Johnson & Johnson
|279,54
|-1,07 %
|Home Depot
|340,79
|-1,93 %
|IBM
|237,61
|-2,02 %
|UnitedHealth
|392,91
|-4,64 %
|Salesforce
|203,45
|-5,30 %
Quelle: Investing.com, Kurse der US-Heimatbörsen, Stand 9:46–9:47 Uhr ET (15:46–15:47 Uhr MEZ)
Termine
Was sollten Anleger bei der Home Depot Aktie jetzt beachten?
Im vergangenen Jahr hatte Home Depot die Quartalsdividende Ende November erklärt; eine ähnliche Taktung ist denkbar, aber nicht bestätigt. Zuletzt zahlte der Konzern 2,33 Dollar je Aktie und Quartal. Die nächsten Quartalszahlen sind für Ende Februar 2027 zu erwarten. Bis dahin richtet sich der Blick auf die ersten Signale des neuen Chefs McPhail.
FAQ zur Home Depot Aktie
Warum fällt die Home Depot Aktie heute?
Trotz Umsatz über den Erwartungen sanken die vergleichbaren Kundentransaktionen um 0,5 Prozent, die bereinigte operative Marge ging zurück und die Prognose für vergleichbare Umsätze liegt bei rund 1,4 Prozent.
Wie viel verliert die Home Depot Aktie?
Gegen 9:47 Uhr Ortszeit (15:47 Uhr MEZ) steht ein Minus von 1,93 Prozent auf 340,79 Dollar.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird Home Depot gehandelt?
Ticker HD an der New York Stock Exchange, ISIN US4370761029.
Wer wird neuer Chef von Home Depot?
Finanzchef Richard McPhail übernimmt am 23. November 2026 den Vorstandsvorsitz; Ted Decker bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats.
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