Rückenwind nach den Zahlen: D.A.-Davidson-Analyst Michael Baker bestätigt für die Home-Depot-Aktie das Rating „Buy“ und ein Kursziel von 377 US-Dollar. Beim Kurs von 338,62 US-Dollar am 17. November ergibt sich ein Potenzial von rund 11 Prozent.
Home-Depot-Aktie: D.A. Davidson bleibt beim Kauf – Baumarktriese gewinnt Marktanteile
D.A.-Davidson-Analyst Michael Baker bestätigt „Buy“ für die Home-Depot-Aktie mit einem Kursziel von 377 US-Dollar. Der Baumarktkonzern hat besser abgeschnitten als erwartet.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Home Depot, Inc.
- Handelssymbol
- HD (NYSE)
- Analyst
- Michael Baker
- Bank
- D.A. Davidson
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 377 US-Dollar
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
D.A. Davidson zur Home-Depot-Aktie
Solides Quartal – Baker bleibt beim Kauf
Michael Baker reagiert auf die Zahlen vom 17. November.
Home Depot steigerte den Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 um 4,9 Prozent auf 43,4 Milliarden US-Dollar. Die vergleichbaren Umsätze legten um 2,2 Prozent zu. Der Gewinn stieg auf 3,7 Milliarden US-Dollar oder 3,72 US-Dollar je Aktie.
Der designierte Vorstandschef Richard McPhail sprach von Marktanteilsgewinnen in einem schwierigen Umfeld. Zugleich aktualisierte der Konzern seine Jahresprognose.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von D.A.-Davidson-Analyst Michael Baker zu lesen ist:
Wachstum
Die vergleichbaren Umsätze stiegen im Quartal um 2,2 Prozent.
Marktanteile
Das Management sieht Zugewinne gegenüber Wettbewerbern.
Profikunden
Über die Großhandelstochter SRS bedient Home Depot verstärkt Handwerker.
Führungswechsel
Finanzchef Richard McPhail übernimmt die Konzernspitze.
Wohnungsmarkt bleibt der Schlüssel
Hohe Hypothekenzinsen bremsen Hauskäufe und größere Renovierungen. Für 2026 hatte Home Depot zuletzt ein Umsatzplus von 2,5 bis 4,5 Prozent und einen Gewinn je Aktie zwischen Vorjahresniveau und plus 4 Prozent in Aussicht gestellt, bevor die Prognose am 17. November aktualisiert wurde.
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist D.A. Davidson & Co., Analyst Michael Baker. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 377 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.dadavidson.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
The Home Depot, Inc. (HD): Kaufen, Kursziel 377,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Michael Baker, Aktienanalyst, D.A. Davidson & Co. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Michael Baker, Aktienanalyst, D.A. Davidson & Co..
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