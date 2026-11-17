Home Depot steigerte den Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 um 4,9 Prozent auf 43,4 Milliarden US-Dollar. Die vergleichbaren Umsätze legten um 2,2 Prozent zu. Der Gewinn stieg auf 3,7 Milliarden US-Dollar oder 3,72 US-Dollar je Aktie.

Der designierte Vorstandschef Richard McPhail sprach von Marktanteilsgewinnen in einem schwierigen Umfeld. Zugleich aktualisierte der Konzern seine Jahresprognose.