Der Umsatz stieg im Quartal bis 1. November um 4,9 Prozent auf 43,4 Milliarden Dollar. Erwartet hatten Analysten laut mehreren Vorschauen rund 42,8 Milliarden Dollar. Der flächenbereinigte Umsatz – die wichtigste Kennzahl im Handel – legte um 2,2 Prozent zu, in den USA ebenfalls um 2,2 Prozent. Vor einem Jahr hatte das Plus nur bei 0,2 Prozent gelegen.

Beim Gewinn landete Home Depot im Rahmen der Erwartungen: Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 3,74 auf 3,86 Dollar, der Konsens hatte je nach Quelle zwischen 3,84 und 3,87 Dollar gelegen. Nach den gesetzlichen Bilanzregeln (GAAP) waren es 3,72 Dollar nach 3,62 Dollar. Der Nettogewinn stieg um 3,1 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar.