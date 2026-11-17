Ein neuer Chef und Zahlen, die die eigenen Erwartungen übertreffen: Für die Home-Depot-Aktie (Kürzel HD an der NYSE, ISIN US4370761029) bringt dieser Dienstag gleich zwei Nachrichten, die über das Quartal hinausweisen. Der weltgrößte Baumarktkonzern hat im dritten Geschäftsquartal mehr umgesetzt als Analysten erwartet hatten und das Umsatzziel für das Gesamtjahr nach oben geschoben. Doch beinahe zeitgleich, nur 17 Minuten vor den Zahlen, verkündete das Unternehmen einen Wechsel an der Spitze. Für Anleger stellt sich damit eine doppelte Frage: Trägt die Erholung – und wer führt sie an?
Home-Depot-Aktie: Chefwechsel und Zahlen über Plan – was McPhail jetzt liefern muss
Home Depot steigert den Quartalsumsatz um 4,9 % auf 43,4 Mrd. Dollar und hebt das Umsatzziel an. Zugleich übernimmt Finanzchef Richard McPhail am 23. November den Chefposten von Ted Decker.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Home Depot, Inc.
- Sitz
- Atlanta (USA)
- Filialen
- 2.372 plus über 1.320 SRS-Standorte
- Quartalsdividende
- 2,33 $ je Aktie
- Neuer CEO
- Richard McPhail (ab 23.11.2026)
Stand: 17.11.2026, Angaben laut Quartalsmitteilung; Quartal endete am 1.11.2026
Die Quartalszahlen
Wie gut waren die Home-Depot-Quartalszahlen wirklich?
Auf den ersten Blick liefert Home Depot genau das, was Anleger nach der starken Kursentwicklung der vergangenen Wochen sehen wollten: Wachstum auf vergleichbarer Fläche und ein leichtes Umsatzplus über Plan.
Der Umsatz stieg im Quartal bis 1. November um 4,9 Prozent auf 43,4 Milliarden Dollar. Erwartet hatten Analysten laut mehreren Vorschauen rund 42,8 Milliarden Dollar. Der flächenbereinigte Umsatz – die wichtigste Kennzahl im Handel – legte um 2,2 Prozent zu, in den USA ebenfalls um 2,2 Prozent. Vor einem Jahr hatte das Plus nur bei 0,2 Prozent gelegen.
Beim Gewinn landete Home Depot im Rahmen der Erwartungen: Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 3,74 auf 3,86 Dollar, der Konsens hatte je nach Quelle zwischen 3,84 und 3,87 Dollar gelegen. Nach den gesetzlichen Bilanzregeln (GAAP) waren es 3,72 Dollar nach 3,62 Dollar. Der Nettogewinn stieg um 3,1 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|43,4 Mrd. $
|41,4 Mrd. $
|Comparable Sales
|+2,2 %
|+0,2 %
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|3,86 $
|3,74 $
|Gewinn je Aktie (GAAP)
|3,72 $
|3,62 $
|Bereinigte operative Marge
|13,0 %
|13,3 %
|Durchschnittlicher Bon
|93,09 $
|90,39 $
Quelle: The Home Depot, Quartalsmitteilung vom 17.11.2026
Der Haken
Warum schrumpft die Marge – obwohl der Umsatz wächst?
Die Tabelle verrät, wo das Wachstum herkommt: Die Zahl der Kundentransaktionen sank auf vergleichbarer Basis um 0,5 Prozent, der durchschnittliche Einkauf stieg dagegen um 3,0 Prozent auf gut 93 Dollar. Weniger Kunden geben also mehr aus – ein Muster, das auch höhere Preise widerspiegeln kann. Gleichzeitig gab die bereinigte operative Marge von 13,3 auf 13,0 Prozent nach.
Genau das spiegelt sich im neuen Ausblick. Home Depot erwartet für das Geschäftsjahr 2026 nun:
Umsatz: höher
Rund 4,5 Prozent Wachstum – das obere Ende der bisherigen Spanne von 2,5 bis 4,5 Prozent.
Comparable Sales: konkretisiert
Etwa 1,4 Prozent Plus nach bisher „flach bis plus 2 Prozent“.
Marge: am unteren Rand
Die bereinigte operative Marge soll bei rund 12,8 Prozent liegen, dem unteren Ende der alten Spanne.
Gewinn: in der Mitte
Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um etwa 2 Prozent über den 14,69 Dollar des Vorjahres liegen.
Mehr Umsatz, aber weniger Marge: Das ist die Kurzfassung des Updates. Die Übernahme des Baustoffhändlers GMS über die Tochter SRS treibt die Erlöse, belastet aber über Abschreibungen auf erworbene immaterielle Werte – sie stiegen im Quartal von 106 auf 128 Millionen Dollar.
Der Chefwechsel
Wer ist Richard McPhail – und was ändert sich bei Home Depot?
Die eigentliche Schlagzeile des Tages kam vor den Zahlen. Ted Decker, der zuletzt wegen einer vorübergehenden krankheitsbedingten Auszeit gefehlt hatte und inzwischen zurückgekehrt ist, gibt den Chefposten zum 23. November ab und bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats. Nachfolger wird Richard McPhail, seit 2019 Finanzchef des Konzerns. Ann-Marie Campbell rückt zur Präsidentin und operativen Chefin auf, Jordan Broggi, bislang für das vernetzte Handelsgeschäft zuständig, übernimmt die Finanzen.
McPhail ist es auch, der die Quartalszahlen kommentiert: Das Ergebnis habe über den eigenen Erwartungen gelegen, die Mitarbeiter hätten in einem bewegten Umfeld Marktanteile gewonnen. Für Investoren ist die Wahl eines langjährigen Finanzchefs ein Signal der Kontinuität – kein Strategiewechsel, sondern ein geordneter Übergang.
Das große Bild
Warum ist die Home-Depot-Aktie ein Gradmesser für den US-Häusermarkt?
Home Depot verkauft vor allem dann viel, wenn Amerikaner Häuser kaufen, umziehen und renovieren. Und genau dieser Motor stottert. Laut dem Maklerverband NAR wurden im Oktober aufs Jahr hochgerechnet nur 3,75 Millionen Bestandsimmobilien verkauft, 8,8 Prozent weniger als vor einem Jahr – Berichten zufolge das langsamste Tempo seit 2010.
Der Grund sind die Zinsen: Der durchschnittliche 30-jährige Hypothekenzins lag laut Freddie Mac zuletzt bei 7,11 Prozent, nach 6,24 Prozent vor einem Jahr. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten am Montag bei 5,12 Prozent, und der Markt preist laut Saxo weitere Zinserhöhungen der Fed ein. Für Renovierungen auf Pump ist das Gift.
Dass Home Depot in diesem Umfeld trotzdem wächst, liegt vor allem an den Profi-Kunden – Handwerkern und Bauunternehmen, um die der Konzern mit SRS und GMS gezielt wirbt. Details zum Profi-Geschäft dürfte das Management in der Telefonkonferenz um 15 Uhr deutscher Zeit nennen.
Was sagen Analysten zur Home-Depot-Aktie und zum Kursziel?
Vor den Zahlen war die Aktie kräftig gelaufen: Stifel-Analyst Andrew Carter verwies laut TipRanks auf ein Plus von mehr als 20 Prozent seit dem 7. Oktober und mahnte mit Blick auf die Bewertung zur Vorsicht. Bernstein bestätigte „Market Perform“ und hob das Kursziel von 344 auf 357 Dollar, Piper Sandler blieb bei „Buy“, senkte das Ziel aber von 378 auf 371 Dollar. Im Schnitt sehen 35 von Barchart erfasste Analysten das Kursziel bei rund 375 Dollar. Der Optionsmarkt hatte eine Kursbewegung von rund 5 Prozent nach den Zahlen eingepreist.
Wie hoch ist die Dividende von Home Depot?
Home Depot zahlt 2,33 Dollar je Quartal, aufs Jahr gerechnet 9,32 Dollar. Die Ausschüttung wurde im Februar 2026 um 1,3 Prozent angehoben – ein deutlich kleinerer Schritt als in früheren Jahren, was die Zurückhaltung im schwierigen Umfeld widerspiegelt.
Welche Termine sind jetzt wichtig?
FAQ zur Home-Depot-Aktie
Wie hoch war der Umsatz von Home Depot im dritten Quartal? 43,4 Milliarden Dollar, ein Plus von 4,9 Prozent; flächenbereinigt stieg er um 2,2 Prozent.
Hat Home Depot die Prognose geändert? Ja. Das Umsatzziel steigt auf rund 4,5 Prozent Wachstum, beim bereinigten Gewinn je Aktie werden etwa 2 Prozent Plus erwartet, die Marge soll bei rund 12,8 Prozent liegen.
Wer wird neuer CEO von Home Depot? Finanzchef Richard McPhail übernimmt am 23. November 2026 von Ted Decker, der Chairman bleibt.
Wie hoch ist die Dividende? 2,33 Dollar je Quartal, also 9,32 Dollar im Jahr.
Wann berichtet Konkurrent Lowe's? Am Mittwoch, 18. November 2026.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.