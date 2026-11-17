Positiv nach den Zahlen: Baird-Analyst Peter Benedict bestätigt für die Home-Depot-Aktie das Rating „Outperform“ und das Kursziel von 380 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 347,51 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von gut 9 Prozent.
Home-Depot-Aktie: Baird bleibt nach den Zahlen positiv – knapp 10 Prozent Potenzial
Baird-Analyst Peter Benedict bestätigt „Outperform“ für die Home-Depot-Aktie mit einem Kursziel von 380 US-Dollar. Die vergleichbaren Umsätze stiegen um 2,2 Prozent.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Home Depot, Inc.
- Handelssymbol
- HD (NYSE)
- Analyst
- Peter Benedict
- Bank
- Baird
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 380 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Baird zur Home-Depot-Aktie
Umsatz wächst wieder – Benedict bleibt dabei
Peter Benedict sieht den Baumarktkonzern auf Kurs.
Home Depot hat am 17. November vor Börsenbeginn Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt. Der Umsatz stieg um 4,9 Prozent auf 43,4 Milliarden US-Dollar, die vergleichbaren Umsätze legten um 2,2 Prozent zu.
Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 3,86 US-Dollar nach 3,74 US-Dollar im Vorjahr und lag damit etwa im Rahmen der Markterwartungen. Das Management erklärte, die Ergebnisse hätten die eigenen Erwartungen übertroffen, und aktualisierte die Jahresprognose.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Baird-Analyst Peter Benedict zu lesen ist:
Wachstum
Umsatz und vergleichbare Umsätze legten zu.
Profi-Kunden
Home Depot baut das Geschäft mit Handwerkern und Bauprofis aus.
Prognose
Das Management aktualisierte die Jahresprognose nach einem Quartal über den eigenen Erwartungen.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Wohnungsmarkt als Schlüssel
Viele Eigenheime in den USA sind alt und brauchen Renovierungen. Das gilt als langfristiger Treiber für Home Depot.
Kurzfristig bremsen hohe Hypothekenzinsen größere Projekte.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Robert W. Baird & Co. Incorporated, Analyst Peter Benedict. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 380 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rwbaird.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
The Home Depot, Inc. (HD): Kaufen, Kursziel 380,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Peter Benedict, Aktienanalyst, Robert W. Baird & Co. Incorporated vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:44 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:44 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Peter Benedict, Aktienanalyst, Robert W. Baird & Co. Incorporated.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.