Wann legt Home Depot Quartalszahlen vor? Am 17. November 2026 vor dem US-Börsenstart; die Telefonkonferenz beginnt um 9 Uhr Ortszeit New York, 15 Uhr deutscher Zeit.

Was erwarten Analysten? Einen bereinigten Gewinn von 3,84 bis 3,87 Dollar je Aktie und rund 42,8 Milliarden Dollar Umsatz.

Wie hoch ist die Home-Depot-Dividende? 2,33 Dollar je Quartal, 9,32 Dollar im Jahr; das entspricht laut Barchart einer Rendite von rund 2,65 Prozent.

Was ist das Kursziel der Analysten? Im Schnitt 388,62 Dollar laut TipRanks bzw. 375,06 Dollar laut Barchart.

Wann berichtet Konkurrent Lowe's? Am Mittwoch, 18. November 2026, vor dem US-Börsenstart.