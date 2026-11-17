Wenn Amerikas Häusermarkt einen Puls hat, dann misst ihn Home Depot. Heute vor dem US-Börsenstart legt der weltgrößte Baumarktkonzern Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor, um 15 Uhr deutscher Zeit folgt die Telefonkonferenz. Für die Home-Depot-Aktie (Ticker: HD, ISIN: US4370761029) ist es ein Termin mit doppeltem Boden: Seit Anfang Oktober hat das Papier rund 20 Prozent zugelegt, während der breite Markt schwächelte. Gleichzeitig sind die Hausverkäufe in den USA auf den tiefsten Stand seit 2010 gefallen. Die Frage des Tages lautet also: Hat die Börse eine Wende vorweggenommen, die es in den Zahlen noch gar nicht gibt?
Home-Depot-Aktie: 20 Prozent Rally vor den Zahlen – hält der Profi die Häuserflaute auf?
Home Depot legt heute vor US-Börsenstart Q3-Zahlen vor. Erwartet werden rund 3,85 Dollar Gewinn je Aktie – nach einer Rally von 20 Prozent ist die Messlatte für den Baumarktriesen hoch.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Home Depot, Inc.
- ISIN
- US4370761029
- Ticker
- HD (NYSE)
- Schlusskurs
- 348,69 $
- 52-Wochen-Spanne
- 277,15 – 397,63 $
- Quartalsdividende
- 2,33 $
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs NYSE vom 13.11.2026; Kennzahlen laut Barchart 16.11.
Die Erwartungen
Home Depot Quartalszahlen: Was erwartet die Wall Street?
Die Erwartungen sind moderat: Analysten rechnen mit leichtem Wachstum, nicht mit einem Befreiungsschlag.
Je nach Datendienst liegt der Konsens für den bereinigten Gewinn je Aktie bei 3,84 bis 3,87 Dollar nach 3,74 Dollar im Vorjahresquartal. Beim Umsatz werden 42,7 bis 42,8 Milliarden Dollar erwartet, ein Plus von gut drei Prozent. Vor einem Jahr hatte Home Depot die Gewinnerwartung verfehlt – die Aktie fiel am Tag danach um 6,57 Prozent. Der Optionsmarkt preist laut TipRanks für heute eine Bewegung von rund 5,2 Prozent in beide Richtungen ein.
|Kennzahl
|Q2 2026 (Ist)
|Q3 2026 (Konsens)
|Prognose GJ 2026
|Umsatz
|47,9 Mrd. $ (+5,7 %)
|42,7–42,8 Mrd. $
|+2,5 bis +4,5 %
|Vergleichbarer Umsatz
|+1,7 %
|–
|0 bis +2 %
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|4,92 $
|3,84–3,87 $
|0 bis +4 % (Basis 14,69 $)
Quelle: Home Depot, SEC 8-K vom 18.08.2026; TipRanks, Barchart, Zacks (14.–16.11.2026)
Im August hatte Home Depot die Erwartungen geschlagen und die Jahresprognose bestätigt. Dabei half ein Sondereffekt: Rund 730 Millionen Dollar an zurückerstatteten Zöllen flossen zurück und glichen laut Management höhere Kosten für Treibstoff, Energie und Vorprodukte aus. Anleger werden heute genau prüfen, ob Home Depot die Jahresziele erneut bestätigt – und wie die Prognose ohne diesen Rückenwind aussieht.
Das große Bild
Wie schlecht steht es um den US-Häusermarkt?
Die Rahmenbedingungen sind zäh. Laut Maklerverband NAR fielen die Verkäufe bestehender Häuser im Oktober um 5,5 Prozent auf eine Jahresrate von 3,75 Millionen – der niedrigste Stand seit 2010. Der Zins für 30-jährige Hypotheken lag laut Freddie Mac zuletzt bei 7,11 Prozent, nach 6,24 Prozent ein Jahr zuvor; immerhin sank er vier Wochen in Folge.
Für Home Depot ist das ein Kernproblem: Wer sein Haus verkauft oder kauft, renoviert. Finanzchef Richard McPhail hatte im August gesagt, der Hausumschlag sei gemessen am Bestand noch nie so niedrig gewesen, und ein Wendepunkt sei nicht in Sicht. Höhere Benzinpreise und Kreditkosten belasten zudem die Kauflaune der Heimwerker.
Die Strategie
Home Depot Aktie: Kann das Profi-Geschäft die Flaute ausgleichen?
Die Antwort des Managements auf den schwachen Heimwerkermarkt heißt: Profis. Mit den Übernahmen des Dachbaustoffhändlers SRS und des Trockenbauspezialisten GMS hat Home Depot das Geschäft mit Handwerkern und Bauunternehmen massiv ausgebaut. Laut Q2-Call lagen die vergleichbaren Umsätze mit Profis über denen mit Privatkunden, SRS wuchs stärker als der Konzern.
SRS als Wachstumsmotor
Für 2026 plant Home Depot 40 bis 50 neue SRS-Standorte; organisch soll SRS im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen.
Cross-Selling
Über das gesamte Profi-System erwartet das Management rund 400 Millionen Dollar Zusatzumsatz durch Querverkäufe.
Margen-Effekt
Die Übernahmen drücken wegen des anderen Produktmixes die Bruttomarge, im zweiten Quartal um rund 60 Basispunkte.
Die Kursentwicklung erklärt die Spannung: Von Mitte Februar bis Anfang Oktober verlor die Aktie gut 28 Prozent, danach folgte laut TradingKey bis 11. November ein Plus von 19,5 Prozent. Am Montag notierte sie bei rund 347 Dollar. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 23 ist Home Depot laut Barchart deutlich höher bewertet als Rivale Lowe's mit gut 18. Die Dividende von 2,33 Dollar je Quartal entspricht einer Rendite von rund 2,65 Prozent.
Die Analysten
Kursziel der Analysten: Wie sehen Banken die Home-Depot-Aktie?
Die Mehrheit der Analysten ist positiv, nach der Rally mehren sich aber vorsichtige Stimmen. Laut TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel bei 388,62 Dollar, laut Barchart bei 375,06 Dollar.
|Bank
|Einstufung
|Kursziel
|Tenor
|Piper Sandler
|Buy
|371 $ (zuvor 378 $)
|erwartet Zahlen im Rahmen
|Bernstein
|Market Perform
|357 $ (zuvor 344 $)
|sieht Home Depot vor Lowe's
|Stifel
|k. A.
|k. A.
|vorsichtig nach dem Kursanstieg
Quelle: TipRanks, Barchart (16.11.2026)
FAQ zur Home-Depot-Aktie
Wann legt Home Depot Quartalszahlen vor? Am 17. November 2026 vor dem US-Börsenstart; die Telefonkonferenz beginnt um 9 Uhr Ortszeit New York, 15 Uhr deutscher Zeit.
Was erwarten Analysten? Einen bereinigten Gewinn von 3,84 bis 3,87 Dollar je Aktie und rund 42,8 Milliarden Dollar Umsatz.
Wie hoch ist die Home-Depot-Dividende? 2,33 Dollar je Quartal, 9,32 Dollar im Jahr; das entspricht laut Barchart einer Rendite von rund 2,65 Prozent.
Was ist das Kursziel der Analysten? Im Schnitt 388,62 Dollar laut TipRanks bzw. 375,06 Dollar laut Barchart.
Wann berichtet Konkurrent Lowe's? Am Mittwoch, 18. November 2026, vor dem US-Börsenstart.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.