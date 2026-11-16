Gold aus Altlasten: Kann ESGold die GoGold-Story wiederholen?

Nach Darstellung von ESGold endete der Abbau damals nicht, weil das Erz ausging, sondern weil der Goldpreis unter 400 US$ je Unze fiel. Heute kostet die Unze fast das Zehnfache. Zurück blieben Tailings-Halden, die potenziell schädliche Metalle und sulfidhaltige Minerale enthalten und seit Jahrzehnten die Region belasten.

Das Geschäftsmodell in einem Satz: ESGold will die historischen Rückstände erneut verarbeiten, das verbliebene Gold und Silber (plus Glimmer) gewinnen, das Restmaterial neutralisieren, es als Baustoff wiederverwenden und die Flächen renaturieren. Der Rohstoff muss nicht erst gesprengt und gebrochen werden – er liegt bereits gemahlen an der Oberfläche. Das ist der Kern des niedrigen Kapitalbedarfs.