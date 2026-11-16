Die meisten Explorer müssen jahrelang bohren, Ressourcen definieren, Studien schreiben und Hunderte Millionen einsammeln, bevor die erste Unze Gold verkauft wird. ESGold dreht die Reihenfolge um: Das Material liegt bereits an der Oberfläche – Rückstände aus mehr als 70 Jahren Bergbau in Montauban. Das Mühlengebäude steht, das Projekt ist laut Unternehmen voll genehmigt, die Ausrüstung trifft ein, der Käufer ist unterschrieben. Parallel bohrt ESGold erstmals mit modernen Methoden in einem Distrikt, aus dem historisch rund 150.000 Unzen Gold und 7 Mio. Unzen Silber kamen.
Gold aus Altlasten: Kann ESGold die GoGold-Story wiederholen?
Genehmigte Tailings-Anlage in der Inbetriebnahme, Ocean Partners als Abnehmer für 100 % des Doré, ein historischer Distrikt im ersten modernen Bohrprogramm – und ein Börsenwert von rund 42 Mio. CAD. GoGold hat mit demselben Grundrezept einen Konzern mit rund 1,4 Mrd. CAD Börsenwert aufgebaut. Der aktualisierte Report vom 16.11.2026 zeigt, was bei ESGold steht und was noch fehlt.
Steckbrief
- Unternehmen
- ESGold Corp.
- Börsen
- CSE: ESAU · OTCQB: ESAUF · FSE: Z7D
- ISIN / WKN
- CA29643L2049 / A3ET93
- Kurs
- 0,38 CAD / 0,214 EUR
- Aktien ausstehend
- 111.521.090
- Voll verwässert
- 155.088.007
- Projekt
- Montauban Gold-Silber, Québec
- Abnehmer
- Ocean Partners UK Ltd. (100 % des Doré)
Stand: 16.11.2026, Kurs ESGold vom 16.11.2026; Kapitalstruktur laut Investorenpräsentation (Sept. 2026)
Cashflow heute, Entdeckung morgen.
Das Fundament
Ein Jahrhundert Bergbau hinterließ Rückstände – ESGold will sie zu Geld machen
Montauban, rund 80 km westlich von Québec City, ist ein historischer Bergbaudistrikt: Ab 1913 wurden hier Zink, Blei, Gold und Silber gefördert. Was die alten Verfahren nicht herausholten, landete auf Halden. Genau dort setzt ESGold an.
Nach Darstellung von ESGold endete der Abbau damals nicht, weil das Erz ausging, sondern weil der Goldpreis unter 400 US$ je Unze fiel. Heute kostet die Unze fast das Zehnfache. Zurück blieben Tailings-Halden, die potenziell schädliche Metalle und sulfidhaltige Minerale enthalten und seit Jahrzehnten die Region belasten.
Das Geschäftsmodell in einem Satz: ESGold will die historischen Rückstände erneut verarbeiten, das verbliebene Gold und Silber (plus Glimmer) gewinnen, das Restmaterial neutralisieren, es als Baustoff wiederverwenden und die Flächen renaturieren. Der Rohstoff muss nicht erst gesprengt und gebrochen werden – er liegt bereits gemahlen an der Oberfläche. Das ist der Kern des niedrigen Kapitalbedarfs.
Die Anlage
Mühle steht, Technik rollt an: der Weg zum ersten Doré
Während viele Junioren noch Präsentationen über künftige Minen zeigen, kann ESGold Fotos von Stahl und Beton liefern. Seit November 2025 steht das auf 20.000 Quadratfuß erweiterte Mühlengebäude mit Goldraum und Labor.
Das Fließschema umfasst Siebung und Trennung, Mahlung, Zyanidlaugung, Klärung, Fällung im Merrill-Crowe-Verfahren und schließlich das Gießen von Doré-Barren vor Ort. Das Merrill-Crowe-Verfahren eignet sich besonders für silberreiche Lösungen – es ist dasselbe Verfahren, mit dem GoGold seit 2014 in Parral produziert.
Ressource und Wirtschaftlichkeit
Kleine Ressource, niedriger Kapitalbedarf: was die PEA rechnet
Montauban ist kein Gigant – und will es in Phase 1 auch nicht sein. Die Stärke liegt im Verhältnis von Investition zu Ertrag: 18,8 Mio. CAD Kapitalbedarf, Amortisation laut PEA in unter zwei Jahren.
|Kategorie
|Tonnen
|Au g/t
|Ag g/t
|Au oz
|Ag oz
|Indicated
|603.700
|0,40
|31,45
|7.800
|610.350
|Inferred
|319.300
|0,41
|36,93
|4.200
|379.100
Schätzung durch M. Rachidi, P.Geo., und C. Duplessis, Eng. (GoldMinds Geoservices), nach CIM-Standards. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit.
Quelle: ESGold Corp., PEA 2025
|Kennzahl
|Wert
|Kapitalwert (NPV 5 %) vor / nach Steuern
|44,53 / 24,27 Mio. CAD
|Interner Zinsfuß vor / nach Steuern
|105,1 % / 60,3 %
|Amortisation
|unter 2 Jahren
|Investitionen inkl. Reserve
|18,81 Mio. CAD
|Laufzeit / Kapazität
|4 Jahre / bis 1.000 t pro Tag
|Preisannahmen Gold / Silber
|2.900 / ca. 32 US$ je Unze
Quelle: ESGold Corp., PEA-Pressemitteilung vom 04.09.2025 und Investorenpräsentation
Metallpreise: PEA-Annahme vs. heute
US$ je Unze
- PEA-Annahme (Sept. 2025)
- 16.11.2026
Gold und Silber 16.11.2026 (Spot). Keine Neuberechnung der PEA.
Quelle: ESGold PEA 2025; Spotpreise
Daten als Tabelle
|Metall
|PEA-Annahme (Sept. 2025)
|16.11.2026
|Gold
|2.900
|3.859
|Silber
|32
|47,2
Gold liegt damit rund 33 %, Silber rund 48 % über den Preisen, mit denen die PEA gerechnet hat. Eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsrechnung durch eine Qualified Person liegt nicht vor – wir rechnen die PEA bewusst nicht selbst hoch. Die Metallpreise gehören zu den wichtigsten Werttreibern der Studie; sie können auch wieder fallen.
Abnehmer und Finanzierung
Ocean Partners an Bord: Käufer, Kreditrahmen, Mindestmenge
Am 26. Mai 2026 unterzeichnete ESGold einen verbindlichen Doré-Kaufvertrag mit Ocean Partners UK Ltd., einer international tätigen Metallhandels- und Bergbaufinanzierungsgruppe.
100 % des Doré
Ocean Partners kauft das gesamte Gold- und Silber-Doré aus den Tailings und potenziellem Crown-Pillar-Material, zu LBMA/COMEX-Preisen (99,8 % Gold, 99 % Silber bezahlt).
Nicht verwässernde Fazilität
Vorauszahlungs- und Working-Capital-Fazilität von bis zu 9 Mio. CAD, an Betriebsbereitschaft und Produktionsmeilensteine geknüpft. Eine Inanspruchnahme wurde bis zum letzten ausgewerteten Bericht nicht gemeldet.
Die Zahl, die man zweimal lesen sollte
Die Mindestmenge von 50.000 Unzen Gold und 1 Mio. Unzen Silber ist mehr als viermal so groß wie die in den Tailings ausgewiesene Goldmenge von rund 12.000 Unzen. Der Vertrag ist erkennbar über die Halden hinaus gedacht – die Mengen jenseits der Tailings sind heute weder Ressource noch Reserve.
ESGold bezeichnet sich als „fully funded“ bis zur Inbetriebnahme. Der Zwischenabschluss zum 31.03.2026 (Working Capital 15,97 Mio. CAD) enthält zugleich den üblichen Hinweis auf wesentliche Unsicherheiten zur Unternehmensfortführung. Rund 38 Mio. Warrants (durchschnittlicher Ausübungspreis rund 0,72 CAD) und 5,5 Mio. Optionen bilden ein Verwässerungspotenzial von gut einem Drittel.
Phase 2: der Distrikt
Unter den Halden wartet der Distrikt: 900 Meter tief, offen
Die Tailings sind die Eintrittskarte, der eigentliche Hebel könnte darunter liegen. Montauban gilt als gold- und silberreiches System vom Typ vulkanogener Massivsulfide (VMS). Mit passiver Seismik und einem integrierten 3D-Modell hat ESGold einen mineralisierten Korridor identifiziert, der rund 900 Meter in die Tiefe und über mehr als 2 Kilometer im Streichen reicht und offen ist.
Das Landpaket wuchs auf 485 Claims mit rund 24.414 Hektar. Bis 20.10.2026 waren rund 4.074 von 5.000 geplanten Bohrmetern absolviert; laut Aktionärsbrief erreichte ein Loch rund 408 Meter, ein weiteres zielt auf 600 Meter. Laborergebnisse stehen noch aus.
Kreislaufwirtschaft
Vom Umweltproblem zum Rohstoff: zwei MOUs über bis zu 500.000 Tonnen
Am 29. Oktober 2026 meldete ESGold eine Absichtserklärung mit Culture H. Dolbec Inc. über bis zu 300.000 Tonnen jährlich, am 3. November folgte ein zweites MOU mit Gestion D.S. 50 Inc. über bis zu 200.000 Tonnen – beides Unternehmen aus Québec. Geprüft wird, ob neutralisierte Rückstände aus Montauban als Zuschlagstoff für Bauanwendungen eingesetzt werden können. Zum Vergleich: Genehmigt ist die Verarbeitung von bis zu 300.000 Tonnen historischer Tailings pro Jahr.
Die Blaupause
GoGold: Wie alte Tailings einen 1,4-Milliarden-Konzern begründeten
Wer wissen will, was in einer Tailings-Geschichte stecken kann, muss nach Hidalgo del Parral in Mexiko schauen. Dort lagen 21,3 Mio. Tonnen Rückstände aus 340 Jahren Bergbau.
GoGold Resources baute die Laugungsanlage mit Merrill-Crowe-Rückgewinnung in 18 Monaten für 32,5 Mio. US$. Im Juni 2014 wurde der erste Barren gegossen, zum 1. März 2015 erklärte das Unternehmen die kommerzielle Produktion. Der Weg war nicht frei von Rückschlägen – der Kurs fiel im November 2018 auf sein Allzeittief von 0,19 CAD. Dann kam der zweite Akt: 2019 erwarb GoGold Los Ricos in Jalisco, finanziert auch aus dem Parral-Cashflow, daneben über Kapitalerhöhungen. Im Juni 2026 folgte der Baubeschluss für Los Ricos South. Am 13.11.2026 schloss die Aktie bei 3,18 CAD – rund 31 % unter dem Allzeithoch von 4,62 CAD –, der Börsenwert lag bei rund 1,4 Mrd. CAD.
|Merkmal
|GoGold (Parral, 2014)
|ESGold (Montauban, 2026)
|Rohstoffquelle
|Historische Tailings
|Historische Tailings
|Rückgewinnung
|Haufenlaugung, Merrill-Crowe
|Mühle, Laugung, Merrill-Crowe
|Investition
|32,5 Mio. US$¹
|18,8 Mio. CAD laut PEA
|Tailings-Menge
|21,3 Mio. t
|ca. 0,92 Mio. t (Ressource)
|Zweiter Akt
|Los Ricos (2019 zugekauft)
|Distrikt auf eigenem Land, 244 km²
|Börsenwert heute
|ca. 1.380 Mio. CAD
|ca. 42 Mio. CAD
¹ Laut Northern Miner; Vormachbarkeitsstudie 2013: 35 Mio. US$. Börsenwerte gerundet: GoGold 13.11.2026, ESGold 16.11.2026.
Damals und heute: der Goldpreis-Rückenwind
US$ je Unze
Juni 2014 (erster GoGold-Barren) rund 1.245 US$; 16.11.2026: 3.859 US$ (+210 %). Silber im selben Zeitraum von rund 19 auf 47,20 US$ (+148 %). Spot, gerundet.
Quelle: Spotpreise
Daten als Tabelle
|Zeitpunkt
|Gold
|GoGold-Start (06/2014)
|1.245
|ESGold-Inbetriebnahme (16.11.2026)
|3.859
Peergroup
Restart- und Tailings-Werte: ESGold ist der kleinste
Börsenwert ausgewählter Vergleichsunternehmen
Mio. CAD
Schlusskurs × ausstehende Aktien, gerundet: GoGold 3,18 CAD, Sierra Madre 1,24 CAD, Talisker 0,755 CAD (jeweils 13.11.2026); Blue Lagoon 0,52 CAD, Abcourt 0,055 CAD (jeweils 10.11.2026); ESGold 0,38 CAD (16.11.2026). Spanne bei Blue Lagoon wegen abweichender Aktienzahlen. Die Unternehmen unterscheiden sich in Stadium, Metallen, Größe und Jurisdiktion; der Vergleich ist rein beschreibend.
Quelle: Stockchase, MSN Money, Google Finance, Stockinvest, Morningstar, Investing.com, Unternehmenswebsites
Daten als Tabelle
|Unternehmen
|Börsenwert
|GoGold (TSX: GGD)
|ca. 1.380
|Sierra Madre (TSXV: SM)
|ca. 324
|Talisker (TSX: TSK)
|ca. 159
|Blue Lagoon (CSE: BLLG)
|92–100
|Abcourt (TSXV: ABI)
|ca. 69
|ESGold (CSE: ESAU)
|ca. 42
|Unternehmen
|Projekt
|Stadium
|GoGold
|Parral (Tailings), Los Ricos, Mexiko
|Tailings-Produzent seit 2014; Bau von Los Ricos South genehmigt
|Sierra Madre
|La Guitarra, Mexiko
|Restart einer Mine und Mühle, kommerzielle Produktion seit 01/2025
|Talisker
|Bralorne, British Columbia
|Untertage-Restart, Ramp-up
|Blue Lagoon
|Dome Mountain, British Columbia
|Kommerzielle Produktion seit 05/2026; Ocean Partners als Abnehmer
|Abcourt
|Sleeping Giant, Québec
|Restart von Mine und Mühle, Ramp-up
|ESGold
|Montauban (Tailings), Québec
|Inbetriebnahme läuft, noch keine Produktion
Katalysatoren, Chancen, Risiken
Die nächsten Monate entscheiden: darauf sollten Anleger achten
|Katalysator
|Status / Zeitrahmen
|Ankunft und Montage der letzten Ausrüstung
|19 Container vor Ort, 9 unterwegs bzw. vor dem Versand (Stand 02.11.2026)
|Erstes Doré in Montauban
|Nach aktueller Unternehmensplanung 2027 (zuvor 2026)
|Durchsatz und Ausbringung im Betrieb
|nach Inbetriebnahme
|Erste Verkäufe an Ocean Partners
|an Betriebsmeilensteine geknüpft
|Laborergebnisse der Bohrungen 2026
|ausstehend
|Endgültige Verträge mit Culture H. Dolbec und Gestion D.S. 50
|offen, MOUs nicht bindend
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8. Non-GAAP-Kennzahlen
Teilweise werden Kennzahlen verwendet, die nicht nach den maßgeblichen Rechnungslegungsstandards (etwa US-GAAP oder IFRS) ermittelt wurden. Sie ersetzen diese Kennzahlen nicht und sind mit Kennzahlen anderer Unternehmen nur eingeschränkt vergleichbar. Die Überleitungsrechnungen veröffentlichen die Unternehmen in ihren Quartalsmitteilungen.
9. Risikohinweise
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